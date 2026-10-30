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FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images
Yosua Arya
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Notas dos jogadores do PSG contra o Le Havre: Achraf Hakimi marca hat-trick sensacional e parisienses vencem com facilidade por cinco gols de diferença

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Achraf Hakimi deu uma aula atuando na lateral e marcou três gols para levar o Paris Saint-Germain a uma vitória dominante por 5 a 1 sobre o Le Havre. Apesar de um susto no início provocado por Josh Maja, a equipe de Luis Enrique mostrou sua superioridade tática e manteve a liderança da Ligue 1.

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O PSG manteve sua busca incansável por mais um título da Ligue 1 ao golear o Le Havre por 5 a 1 no Stade Oceane. A partida começou com uma reviravolta inesperada: Maja abriu o placar para os donos da casa aos 18 minutos, aproveitando uma rara falha da defesa parisiense.

O PSG, porém, reagiu com precisão tática. Mika Godts empatou, e o capitão Hakimi marcou o primeiro de seus três gols para colocar a equipe em vantagem antes do intervalo. O jogador da seleção marroquina foi o protagonista incontestável da noite e mostrou por que é considerado um dos melhores defensores ofensivos do mundo.

No segundo tempo, a equipe de Enrique ampliou seu domínio da partida, sufocando o Le Havre com 71% de posse de bola. Hakimi marcou o segundo gol aos 55 minutos e depois deu a assistência para Senny Mayulu fazer o quarto. A goleada ficou completa aos 69 minutos, quando Hakimi garantiu seu hat-trick e coroou uma atuação individual de qualidade impressionante.

Embora os números de gols esperados (xG) tenham sido surpreendentemente próximos, 2,045 a 2,78 a favor dos donos da casa, a eficiência nas finalizações e a maior capacidade do PSG de manter a posse de bola fizeram com que o placar refletisse sua superioridade técnica sobre o lanterna.

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A GOAL avalia os jogadores do PSG no Stade Oceane...

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Goleiro e defesa

Matvey Safonov - 6/10: O goleiro russo passou longos períodos praticamente sem ser exigido, mas pouco pôde fazer no gol de abertura, bem marcado por Maja.

Achraf Hakimi - 10/10: Atuação impecável do capitão. Marcar três gols (28, 55 e 69 minutos) jogando na lateral direita é um feito estatisticamente incomum que evidencia seu papel singular nesse sistema. Além dos gols, deu a assistência para Mayulu e também para o empate de Godts. Foi o principal motor do ataque do PSG, avançando constantemente por fora e explorando os espaços entre o centro e a lateral.

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Illia Zabarnyi - 6/10: Uma noite relativamente tranquila para o ucraniano, embora ele deva lamentar o fato de a defesa ter permitido cinco finalizações no alvo ao Le Havre, apesar da pouca posse de bola do adversário. Recuperou-se bem após o gol sofrido no início e mostrou segurança ao defender os contra-ataques no segundo tempo.

Lucas Hernandez - 7/10: Seguro e confiável, Hernandez deu a proteção defensiva que permitiu a Hakimi e Lucas Digne avançarem com liberdade. Venceu a maioria dos duelos e foi fundamental na primeira fase da construção das jogadas, garantindo que a bola chegasse rapidamente ao meio-campo.

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Lucas Digne - 7/10: Digne teve uma atuação equilibrada pela esquerda, dando amplitude quando necessário, mas fechando mais por dentro na maior parte do tempo para manter a organização defensiva. Seus cruzamentos pelas pontas continuam sendo uma ameaça, e ele combinou bem com Godts no primeiro tempo.

Meio-campo

Warren Zaire-Emery - 8/10: O talento adolescente voltou a ser o coração do meio-campo do PSG. Sua capacidade de escapar da pressão e conduzir a bola pelo centro foi fundamental. Dominou os duelos no setor e impediu que o Le Havre mantivesse o embalo após o gol marcado no início.

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Dro Fernandez - 7/10: Fernandez deu a disciplina tática necessária para sustentar o meio-campo. Ficou mais recuado para proteger os zagueiros durante os avanços de Hakimi, mostrando inteligência posicional e precisão nos passes em espaços apertados.

Senny Mayulu - 9/10: Atuação de destaque do jovem. Deu a assistência para o primeiro gol de Hakimi, aos 28 minutos, com um passe inteligente, e também marcou aos 62. Sua movimentação entre as linhas foi um problema constante para o meio-campo do Le Havre.

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Ataque

Maghnes Akliouche - 7/10: Embora não tenha marcado nem dado assistência, Akliouche atraiu defensores para fora de posição, abrindo os espaços explorados por Hakimi e Mayulu. Sua qualidade técnica ao girar com a bola continua sendo um recurso importante no esquema tático de Enrique.

Ferran Torres - 6/10: Torres comandou o ataque com sua dedicação habitual, mas teve dificuldade para encontrar chances claras. Atuou mais como um chamariz, alargando a linha de três defensores do Le Havre para permitir que os pontas que cortavam para dentro e os laterais que avançavam por fora causassem problemas.

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Mika Godts - 8/10: Godts marcou o gol de empate, crucial aos 26 minutos, e tranquilizou a equipe depois que o PSG saiu atrás. Foi direto e agressivo pela ponta, superando seu marcador várias vezes antes de ser substituído perto do fim.

Reservas e técnico

Lucas Beraldo - 6/10: Entrou aos 63 minutos no lugar de Akliouche para dar mais solidez defensiva ao PSG na reta final da partida. Mostrou tranquilidade com a bola e se encaixou na linha defensiva sem dificuldades.

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David Boly - sem nota: Entrou aos 71 minutos no lugar de Hakimi, permitindo que o autor dos três gols recebesse uma merecida ovação de pé. Teve pouco a fazer, já que a partida estava decidida.

Quentin Ndjantou - sem nota: Entrou no lugar de Godts perto do fim e ganhou minutos valiosos em uma partida com muitos gols.

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Luis Enrique - 9/10: O plano tático de Enrique foi executado com perfeição. Apesar do revés inicial, não entrou em pânico e confiou na superioridade técnica de sua equipe para, com o tempo, dominar o adversário. Sua decisão de dar liberdade total a Hakimi foi a grande sacada que definiu a partida.