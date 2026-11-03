Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Paris Saint-Germain contra o Villarreal: Fabian Ruiz e Joao Neves brilham em goleada de seis gols

Siga GOAL no Google

O Paris Saint-Germain manteve os 100% de aproveitamento na Champions League com uma vitória por 6 a 0 sobre o Villarreal no Estadio de la Ceramica. Com eficiência nas finalizações, a equipe de Luis Enrique marcou quatro gols no primeiro tempo para garantir os três pontos e dominou todos os indicadores estatísticos.

Publicidade

O Paris Saint-Germain teve uma atuação estatisticamente dominante e goleou o Villarreal por 6 a 0, conquistando sua quarta vitória consecutiva na fase de grupos da Champions League. Os visitantes praticamente decidiram o confronto nos primeiros 20 minutos: aproveitaram falhas defensivas e abriram 4 a 0 até os 17 minutos. O PSG teve 71% de posse de bola e registrou 2,69 gols esperados (xG), contra 0,66 dos donos da casa.

O segundo tempo não trouxe alívio para o Villarreal. Ruiz marcou seu segundo gol na partida pouco depois do reinício, antes de o reserva Denis Boly fechar o placar aos 78 minutos. A eficiência do PSG ficou evidente nos 12 chutes no alvo em 22 finalizações, enquanto sua organização defensiva limitou o Villarreal a apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos. Com o resultado, o PSG ocupa a liderança da tabela, com saldo de 15 gols.

Goleiro e defesa

Matvey Safonov - 7/10

O goleiro teve uma noite relativamente tranquila graças ao domínio territorial de sua equipe. Fez duas defesas para manter o placar zerado e lidou bem com os 29% de posse de bola do Villarreal. Sua distribuição de jogo ajudou o PSG a completar 738 passes certos.

Achraf Hakimi - 8/10

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

Capitão na partida, Hakimi foi uma opção constante pela direita até sair aos 74 minutos. Contribuiu para uma defesa que permitiu apenas duas finalizações no alvo e foi peça importante no sistema de pressão alta que rendeu 19 cobranças de falta aos visitantes.

Publicidade
Publicidade

Lucas Hernandez - 7/10

Hernandez deu estabilidade ao lado esquerdo da linha de quatro defensores. Raramente foi incomodado pelo ataque do Villarreal e se concentrou em manter a organização defensiva, contribuindo para os 45 cortes da equipe.

Tópicos relacionados

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Willian Pacho - 8/10

Pacho mostrou ótima visão de jogo logo no início, ao dar a assistência para o gol de abertura de Joao Neves, aos 9 minutos. Impôs-se fisicamente nos duelos defensivos antes de ter sua carga administrada na reta final da partida.

Illia Zabarnyi - 7/10

O zagueiro formou uma dupla entrosada com Pacho e ajudou a neutralizar os contra-ataques do Villarreal. Terminou a partida com alto índice de acerto nos passes, enquanto o PSG trocava a bola entre os defensores para desgastar o adversário.

Publicidade

Meio-campo

Fabian Ruiz - 9/10

Destaque no meio-campo, Ruiz marcou duas vezes e reforçou sua importância ofensiva. Balançou a rede aos 17 minutos para fazer 4 a 0 e voltou a marcar aos 50, após assistência de Vitinha. O meio-campo do Villarreal não conseguiu acompanhar suas infiltrações na área.

Vitinha - 8/10

O jogador da seleção portuguesa ditou o ritmo no meio-campo e deu a assistência para o segundo gol de Ruiz. Foi peça central nos 71% de posse de bola da equipe antes de ser substituído aos 74 minutos.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images
Publicidade

Joao Neves - 9/10

Neves teve uma atuação muito produtiva e abriu o placar aos 9 minutos. Deu a assistência para Senny Mayulu aos 13 e serviu Denis Boly na reta final, terminando a partida com participação direta em três gols.

Ataque

Senny Mayulu - 8/10

O jovem mostrou precisão na finalização ao marcar o terceiro gol do PSG, aos 13 minutos. Atuou bem nos espaços entre as linhas antes de ser substituído por Ferran Torres aos 60 minutos.

Publicidade

Desire Doue - 8/10

Doue ampliou a vantagem dos visitantes aos 12 minutos, finalizando com tranquilidade após assistência de Akliouche. Sua velocidade nos contra-ataques criou grandes dificuldades para os laterais do Villarreal durante os 74 minutos em que esteve em campo.

Maghnes Akliouche - 9/10

Apesar de não marcar, Akliouche foi o principal articulador da goleada no primeiro tempo. Deu duas assistências em um intervalo de cinco minutos, para Doue aos 12 e Ruiz aos 17, antes de ser substituído aos 60 minutos.

Publicidade

Reservas e técnico

Malo Godts - 6/10

Entrou no lugar de Akliouche aos 60 minutos. Manteve a amplitude pela direita e ajudou a assegurar a vitória sem precisar se desgastar demais.

Ferran Torres - 6/10

Entrou no lugar de Mayulu aos 60 minutos. Deu novo fôlego ao ataque, mas não teve participação direta em gols.

Publicidade

Denis Boly - 7/10

Entrou aos 74 minutos e causou impacto imediato ao marcar o sexto gol, aos 78, após assistência de Neves.

Lucas Beraldo - 6/10

Substituiu Hakimi nos 16 minutos finais para reforçar a defesa e ajudar a equipe a terminar sem sofrer gols.

Publicidade

Quentin Ndjantou - 6/10

Entrou no lugar de Doue na reta final e ajudou a equipe com sua movimentação nos minutos derradeiros, quando o ritmo da partida diminuiu.

Luis Enrique - 9/10

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

A estratégia do técnico foi perfeita para explorar o 4-4-2 estreito do Villarreal. A decisão de escalar Akliouche e Mayulu desde o início deu resultado rapidamente, e as substituições foram feitas no momento certo para preservar jogadores importantes para os próximos compromissos.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”