Notas dos jogadores do Paris Saint-Germain contra o Villarreal: Fabian Ruiz e Joao Neves brilham em goleada de seis gols

O Paris Saint-Germain teve uma atuação estatisticamente dominante e goleou o Villarreal por 6 a 0, conquistando sua quarta vitória consecutiva na fase de grupos da Champions League. Os visitantes praticamente decidiram o confronto nos primeiros 20 minutos: aproveitaram falhas defensivas e abriram 4 a 0 até os 17 minutos. O PSG teve 71% de posse de bola e registrou 2,69 gols esperados (xG), contra 0,66 dos donos da casa.
O segundo tempo não trouxe alívio para o Villarreal. Ruiz marcou seu segundo gol na partida pouco depois do reinício, antes de o reserva Denis Boly fechar o placar aos 78 minutos. A eficiência do PSG ficou evidente nos 12 chutes no alvo em 22 finalizações, enquanto sua organização defensiva limitou o Villarreal a apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos. Com o resultado, o PSG ocupa a liderança da tabela, com saldo de 15 gols.
Goleiro e defesa
Matvey Safonov - 7/10
O goleiro teve uma noite relativamente tranquila graças ao domínio territorial de sua equipe. Fez duas defesas para manter o placar zerado e lidou bem com os 29% de posse de bola do Villarreal. Sua distribuição de jogo ajudou o PSG a completar 738 passes certos.
Achraf Hakimi - 8/10
Capitão na partida, Hakimi foi uma opção constante pela direita até sair aos 74 minutos. Contribuiu para uma defesa que permitiu apenas duas finalizações no alvo e foi peça importante no sistema de pressão alta que rendeu 19 cobranças de falta aos visitantes.
Lucas Hernandez - 7/10
Hernandez deu estabilidade ao lado esquerdo da linha de quatro defensores. Raramente foi incomodado pelo ataque do Villarreal e se concentrou em manter a organização defensiva, contribuindo para os 45 cortes da equipe.
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Willian Pacho - 8/10
Pacho mostrou ótima visão de jogo logo no início, ao dar a assistência para o gol de abertura de Joao Neves, aos 9 minutos. Impôs-se fisicamente nos duelos defensivos antes de ter sua carga administrada na reta final da partida.
Illia Zabarnyi - 7/10
O zagueiro formou uma dupla entrosada com Pacho e ajudou a neutralizar os contra-ataques do Villarreal. Terminou a partida com alto índice de acerto nos passes, enquanto o PSG trocava a bola entre os defensores para desgastar o adversário.
Meio-campo
Fabian Ruiz - 9/10
Destaque no meio-campo, Ruiz marcou duas vezes e reforçou sua importância ofensiva. Balançou a rede aos 17 minutos para fazer 4 a 0 e voltou a marcar aos 50, após assistência de Vitinha. O meio-campo do Villarreal não conseguiu acompanhar suas infiltrações na área.
Vitinha - 8/10
O jogador da seleção portuguesa ditou o ritmo no meio-campo e deu a assistência para o segundo gol de Ruiz. Foi peça central nos 71% de posse de bola da equipe antes de ser substituído aos 74 minutos.
Joao Neves - 9/10
Neves teve uma atuação muito produtiva e abriu o placar aos 9 minutos. Deu a assistência para Senny Mayulu aos 13 e serviu Denis Boly na reta final, terminando a partida com participação direta em três gols.
Ataque
Senny Mayulu - 8/10
O jovem mostrou precisão na finalização ao marcar o terceiro gol do PSG, aos 13 minutos. Atuou bem nos espaços entre as linhas antes de ser substituído por Ferran Torres aos 60 minutos.
Desire Doue - 8/10
Doue ampliou a vantagem dos visitantes aos 12 minutos, finalizando com tranquilidade após assistência de Akliouche. Sua velocidade nos contra-ataques criou grandes dificuldades para os laterais do Villarreal durante os 74 minutos em que esteve em campo.
Maghnes Akliouche - 9/10
Apesar de não marcar, Akliouche foi o principal articulador da goleada no primeiro tempo. Deu duas assistências em um intervalo de cinco minutos, para Doue aos 12 e Ruiz aos 17, antes de ser substituído aos 60 minutos.
Reservas e técnico
Malo Godts - 6/10
Entrou no lugar de Akliouche aos 60 minutos. Manteve a amplitude pela direita e ajudou a assegurar a vitória sem precisar se desgastar demais.
Ferran Torres - 6/10
Entrou no lugar de Mayulu aos 60 minutos. Deu novo fôlego ao ataque, mas não teve participação direta em gols.
Denis Boly - 7/10
Entrou aos 74 minutos e causou impacto imediato ao marcar o sexto gol, aos 78, após assistência de Neves.
Lucas Beraldo - 6/10
Substituiu Hakimi nos 16 minutos finais para reforçar a defesa e ajudar a equipe a terminar sem sofrer gols.
Quentin Ndjantou - 6/10
Entrou no lugar de Doue na reta final e ajudou a equipe com sua movimentação nos minutos derradeiros, quando o ritmo da partida diminuiu.
Luis Enrique - 9/10
A estratégia do técnico foi perfeita para explorar o 4-4-2 estreito do Villarreal. A decisão de escalar Akliouche e Mayulu desde o início deu resultado rapidamente, e as substituições foram feitas no momento certo para preservar jogadores importantes para os próximos compromissos.