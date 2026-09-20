O Velódrome raramente é um lugar para os fracos de coração, e este mais recente capítulo da rivalidade mais amarga da França fez jus à sua reputação explosiva. Depois de um primeiro tempo truncado, em que os dois lados se estudaram sem realmente se comprometer, o jogo pegou fogo após o intervalo. O PSG finalmente abriu o placar com o reserva Ferran Torres, mas a alegria durou pouco, já que Angel Gomes empatou para os donos da casa e levou a torcida local ao delírio.

No entanto, os campeões têm uma solidez que muitas vezes falta aos seus rivais nesses momentos de alta pressão. Apenas três minutos depois de sofrer o gol, o capitão Marquinhos subiu mais alto para recolocar sua equipe em vantagem, um golpe do qual o Marseille nunca se recuperou de verdade. A expulsão de Timothy Weah no fim só aumentou o sofrimento dos mandantes, deixando o time de Luis Enrique celebrar uma vitória suada que reforça seu domínio doméstico.

Goleiro e defesa

Matvey Safonov - 6/10

Uma noite relativamente tranquila para o goleiro russo, que foi amplamente protegido por sua linha defensiva. Ele pouco pôde fazer para evitar o empate de Gomes aos 72 minutos, mas manteve a calma nas bolas aéreas e fez três defesas, enquanto o PSG dominava em número de finalizações.

Willian Pacho - 7/10

O reforço de verão pareceu completamente à vontade no calor de um Classique. Foi agressivo nos duelos e vital para um sistema defensivo que limitou o Marseille a apenas quatro finalizações no alvo, apesar da atmosfera hostil.

Marquinhos - 8/10

Atuação de capitão em todos os sentidos. Além de liderar a defesa com sua autoridade habitual, apareceu para marcar o gol da vitória aos 75 minutos, aproveitando uma bola parada com uma cabeçada certeira instantes depois de a equipe sofrer o empate.

Warren Zaire-Emery - 7/10

Escalado em uma função híbrida que muitas vezes o fazia fechar pelo lado direito, o jovem mostrou maturidade além da idade. Sua energia foi crucial para acompanhar as subidas dos alas do Marseille.

Nuno Mendes - 6/10

Uma atuação tipicamente incansável pelo lado esquerdo antes de ser substituído no fim. Recebeu cartão amarelo aos 39 minutos por uma falta tática, mas ofereceu sua saída habitual nas transições antes de Beraldo entrar em seu lugar.

Meio-campo

Joao Neves - 7/10

O coração do meio-campo do PSG. Neves ditou o ritmo com 323 passes da equipe no total, garantindo que os visitantes tivessem 61% de posse de bola. Sua capacidade de circular a posse sob pressão foi de altíssimo nível.

Fabian Ruiz - 6/10

Uma atuação organizada, ainda que pouco brilhante, do espanhol. Ele articulou bem o jogo durante seus 65 minutos em campo antes de Luis Enrique optar pelo fôlego novo de Akliouche para buscar o gol de abertura.

Vitinha - 7/10

Sempre buscando o passe decisivo, Vitinha foi a faísca criativa no setor central. Ajudou o PSG a alcançar um impressionante total de 31 finalizações, pressionando constantemente o bloco baixo do Marseille.

Ataque

Desire Doue - 7/10

O jovem atacante foi uma ameaça constante para o Marseille. Foi a visão dele que rendeu a assistência para o gol de abertura de Ferran Torres aos 66 minutos, coroando uma atuação cheia de talento e objetividade.

Ousmane Dembele - 6/10

Uma noite de "e se?" para o francês. Ele atormentou os laterais do Marseille com sua velocidade, mas faltou produto final em várias ocasiões antes de ser substituído nos dez minutos finais.

Khvicha Kvaratskhelia - 5/10

Uma noite difícil para o georgiano, que teve dificuldades para encontrar espaço em um terço final congestionado. Foi sacado antes da marca de uma hora de jogo, em uma mudança tática que no fim trouxe dividendos aos visitantes.

Reservas e técnico

Ferran Torres - 8/10

O super-reserva definitivo. Colocado em campo aos 59 minutos, precisou de apenas sete minutos para balançar as redes, finalizando com frieza após passe de Doue para abrir o placar.

Maghnes Akliouche - 6/10

Entrou no lugar de Ruiz aos 65 minutos e deu uma dimensão diferente ao meio-campo à medida que o jogo ficou mais aberto nos minutos finais.

Mika Godts - N/A

Entrou no fim no lugar de Dembele para ajudar a segurar o resultado.

Lucas Beraldo - N/A

Entrou no lugar de Mendes aos 79 minutos para reforçar a defesa após o gol da vitória.

Luis Enrique - 8/10

O técnico acertou em cheio nas substituições. Ao perceber que o jogo estava morno, a entrada de Ferran Torres mudou completamente o rumo da partida, e sua equipe mostrou grande personalidade ao marcar imediatamente após sofrer o gol de empate.