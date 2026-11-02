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O Newcastle United sofreu uma decepcionante derrota por 1 a 0 no St James' Park, com um gol de Thierno Barry no segundo tempo decidindo a partida. Uma falha decisiva do goleiro Lukas Hornicek fez a diferença em um jogo no qual o Newcastle teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol.

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A abordagem tática do Newcastle United sob o comando de Matthias Jaissle enfrentou um duro teste de paciência e precisão contra o bem organizado Everton de David Moyes. O primeiro tempo foi cauteloso, marcado pela rigidez das duas equipes. O Newcastle teve mais a bola, com 52% de posse, mas não mostrou a verticalidade necessária para superar a defesa compacta do Everton. Apesar de finalizar 17 vezes, o Newcastle teve uma eficiência muito baixa e obrigou Jordan Pickford a fazer apenas duas defesas ao longo dos noventa minutos.

O lance decisivo veio apenas quatro minutos após o reinício da partida. Uma falha desastrosa do goleiro Lukas Hornicek deu a Thierno Barry o primeiro gol, aos 49 minutos, um golpe do qual os donos da casa nunca se recuperaram de fato. O Newcastle pressionou nos minutos finais, mas a frustração aumentou em um período caótico de acréscimos, no qual o reserva Jacob Ramsey recebeu dois cartões amarelos em rápida sequência e deixou sua equipe com dez jogadores nos segundos finais. O placar de 0 a 1 reflete a falta de precisão do Newcastle nas finalizações: apesar de registrar 1,71 de xG, a equipe não encontrou um caminho pela resistente defesa do Everton.

Goleiro e defesa

Lukas Hornicek - 3/10

IMAGO

Uma noite para esquecer para o goleiro. Embora tenha feito quatro defesas e evitado um placar mais elástico, sua atuação ficou totalmente marcada pela falha no gol da vitória de Thierno Barry, aos 49 minutos. Em uma partida decidida nos detalhes, a falta de tranquilidade naquele lance crucial custou à sua equipe a chance de somar um ponto.

Dan Burn - 6/10

O capitão teve uma atuação firme, como de costume, no centro da defesa. Posicionou-se bem e esteve à frente da equipe em parte dos 33 cortes feitos pelo Newcastle. No entanto, teve dificuldades em alguns momentos com a velocidade das transições do Everton e recebeu um cartão amarelo aos 32 minutos por uma falta tática.

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Fabian Schaer - 5/10

Schaer tentou iniciar as jogadas de trás, mas seus característicos passes longos foram frequentemente interceptados pelo disciplinado meio-campo do Everton. Recebeu um cartão amarelo já no fim dos acréscimos (90+9'), quando a frustração veio à tona. Na defesa, integrou um setor que pareceu vulnerável sempre que os visitantes contra-atacaram.

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Lewis Hall - 6/10

Hall foi uma das principais opções de saída de bola do Newcastle, deslocando-se com frequência para o centro para ajudar na construção das jogadas. Contribuiu para os 24 cruzamentos feitos pelos donos da casa, mas suas bolas foram muitas vezes bloqueadas ou afastadas pelos altos zagueiros do Everton. Foi dedicado na recomposição defensiva, mas faltou precisão no último passe.

Amar Dedic - 5/10

Dedic teve uma noite difícil para lidar com o jogo direto do Everton pelas pontas. Embora tenha tentado passar por fora e dar amplitude à equipe, muitas vezes foi pego fora de posição nos contra-ataques. Saiu aos 87 minutos para a entrada de Birama Toure, quando Jaissle buscava mais força ofensiva.

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Meio-campo

Joelinton - 6/10

O brasileiro foi o motor do meio-campo do Newcastle, vencendo várias disputas e tentando conduzir a bola em direção ao ataque. Foi a presença física mais forte em um setor que teve dificuldades para lidar com a pressão do Everton após a perda da bola. Saiu aos 75 minutos para a entrada de Ramsey.

Joe Willock - 5/10

Willock teve dificuldades para encontrar os espaços em que costuma se destacar. Sua movimentação foi limitada pela dupla de volantes do Everton, e ele não conseguiu causar impacto significativo no terço final antes de ser substituído por Yoane Wissa aos 64 minutos.

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Nicolas Gonzalez - 5/10

Escalado em uma função criativa, Gonzalez pouco participou do jogo. Teve dificuldades para fazer a ligação entre o meio-campo e William Osula, muitas vezes sendo levado para as laterais, onde era marcado por dois adversários. Saiu na substituição dupla aos 64 minutos, dando lugar a Sean Steur.

Ataque

Harvey Barnes - 6/10

Barnes talvez tenha sido o mais perigoso entre os atacantes titulares do Newcastle, cortando frequentemente para dentro para finalizar. No entanto, assim como aconteceu com boa parte da equipe, suas tentativas foram bloqueadas ou saíram para fora. Faltou-lhe a precisão necessária para superar Pickford.

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Anthony Elanga - 5/10

Getty Images

A velocidade de Elanga raramente foi aproveitada de forma eficaz, já que o Everton se defendeu recuado e não lhe deu espaço para correr. Ele teve dificuldades para influenciar o jogo nos duelos individuais e acabou substituído por Jacob Murphy aos 76 minutos.

William Osula - 5/10

Uma noite frustrante para o jovem atacante, que muitas vezes ficou isolado entre os zagueiros do Everton. Trabalhou duro para segurar a bola, mas não recebeu os passes necessários para testar o goleiro. As 17 finalizações do Newcastle resultaram em pouquíssimas chances claras para o camisa 9.

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Reservas e técnico

Yoane Wissa (entrou aos 64') - 5/10

Entrou para dar mais energia ao ataque, mas teve dificuldades para superar a defesa do Everton. Sua presença não melhorou significativamente a qualidade das finalizações dos donos da casa.

Stijn Steur (entrou aos 64') - 5/10

O jovem entrou para oferecer características técnicas diferentes no meio-campo, mas teve pouca participação diante da intensidade dos minutos finais.

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Jacob Ramsey (entrou aos 75') - 2/10

Uma participação desastrosa. Entrou para dar novo impulso à equipe, mas recebeu dois cartões amarelos em rápida sequência (90+6' e 90+8'). A expulsão acabou com qualquer esperança de um empate do Newcastle nos minutos finais.

Jacob Murphy (entrou aos 76') - 5/10

Entrou no fim para dar novo fôlego à equipe e oferecer cruzamentos, mas o domínio do Everton pelo alto fez com que suas bolas fossem facilmente afastadas.

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Birama Toure (entrou aos 87') - sem nota

Uma mudança tática tardia, sem tempo para influenciar o resultado.

Matthias Jaissle (técnico) - 4/10

Getty Images

A equipe de Jaissle dominou a posse de bola, mas não teve um “plano B” para superar a defesa recuada. Suas substituições não mudaram o rumo da partida, e a falha defensiva no gol sugere uma fragilidade persistente nas transições que ele ainda não conseguiu resolver.