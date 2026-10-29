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A trajetória do Newcastle United na Copa da Liga Inglesa terminou em decepção no Hill Dickinson Stadium, após a derrota por 3 a 1 para o Everton. Apesar de dominar a posse de bola, o Newcastle foi punido pela eficiência do adversário nas finalizações, antes de Dan Burn marcar o gol de honra nos minutos finais.

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O Newcastle foi eliminado da Copa da Liga Inglesa em uma noite frustrante, após perder por 3 a 1 para o Everton no Hill Dickinson Stadium. Apesar de ter 56% da posse de bola e finalizar o dobro de vezes que o time da casa, o Newcastle pagou caro por falhas defensivas em um primeiro tempo decepcionante.

Gols de James Garner e Hayden Hackney deram ao Everton uma vantagem confortável de 2 a 0 no intervalo, deixando Matthias Jaissle diante de uma tarefa difícil para o segundo tempo.

Em busca de uma reação, o Newcastle fez três substituições no intervalo, mas a eficiência do Everton fez a diferença: Thomas Barry marcou o terceiro gol aos 69 minutos.

Burn ainda diminuiu aos 88 minutos, mas já era tarde demais. A incapacidade do Newcastle de transformar dez finalizações no alvo em mais de um gol definiu uma noite em que seu domínio territorial não se refletiu no resultado.

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A GOAL avalia os jogadores do Newcastle no Hill Dickinson Stadium...

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Goleiro & defesa

Lukas Hornicek - 5/10:

Noite difícil para o jovem goleiro, que sofreu três gols em apenas cinco finalizações no alvo. Embora pouco pudesse fazer diante da precisão do chute de Garner no primeiro gol, a organização defensiva à sua frente o deixou exposto ao longo das jogadas de transição.

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Amar Dedic - 5/10:

O lateral deu amplitude ao ataque, mas muitas vezes estava adiantado demais quando o Everton recuperava a posse. Não conseguiu neutralizar de forma eficaz o perigo das ultrapassagens de Vitalii Mykolenko.

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Fabian Schar - 5/10:

Atuação atipicamente insegura do jogador da seleção suíça, que recebeu cartão amarelo aos 81 minutos. Teve dificuldades para manter a linha defensiva adiantada diante das jogadas verticais do Everton e foi superado no segundo gol.

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Dan Burn - 6/10:

O experiente defensor foi a opção mais produtiva do Newcastle nos minutos finais: marcou o gol de honra aos 88 minutos e recebeu um cartão amarelo em seus esforços para manter a pressão. No entanto, teve dificuldades em alguns momentos com a velocidade de Tyler Dibling e Thierno Barry nos contra-ataques.

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Lewis Hall - 5/10:

Hall mostrou lampejos de qualidade técnica com a bola e contribuiu para os 56% de posse do Newcastle, mas faltou disciplina defensiva para acompanhar a movimentação de Garner e Hackney, que chegaram à área vindo de trás.

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Meio-campo

Jacob Ramsey - 4/10:

Foi substituído no intervalo após passar despercebido nos primeiros 45 minutos. Ramsey não conseguiu ditar o ritmo nem oferecer a criatividade necessária para superar a defesa compacta do Everton, o que levou à sua saída antecipada por decisão tática.

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Nicolas Gonzalez - 5/10:

O meio-campista teve dificuldades para encontrar espaço diante da disciplinada dupla de zagueiros do Everton formada por Jake O'Brien e James Tarkowski. Embora tenha finalizado no alvo, faltou-lhe presença física para incomodar os donos da casa antes de ser substituído aos 81 minutos.

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Joe Willock - 6/10:

Um dos poucos destaques positivos do meio-campo do Newcastle. Willock deu a assistência para o gol de Burn no fim e trabalhou incansavelmente para conectar as jogadas, embora muitas vezes estivesse em desvantagem numérica pelo centro.

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Ataque

Jacob Murphy - 5/10:

Murphy fez vários cruzamentos perigosos durante os 67 minutos em que esteve em campo, contribuindo para os dez escanteios do Newcastle, mas faltou precisão às suas jogadas decisivas quando o time precisava ser mais eficiente.

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Harvey Barnes - 4/10:

Outro a sair na reformulação feita no intervalo. Barnes não conseguiu influenciar a partida pelo seu lado do campo e foi substituído por Anthony Elanga sem registrar uma finalização significativa ou um drible bem-sucedido.

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William Osula - 4/10:

Escalado para comandar o ataque, Osula teve pouca participação no primeiro tempo. Teve dificuldades para segurar a bola sob pressão e foi um dos três substituídos no intervalo.

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Reservas & técnico

Anthony Elanga - 5/10:

Entrou no intervalo no lugar de Barnes. Deu mais objetividade e velocidade ao ataque, exigindo mais da linha defensiva do Everton, mas não conseguiu marcar.

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Yoane Wissa - 5/10:

Entrou no intervalo no lugar de Osula. Wissa se movimentou mais, mas encontrou Jordan Pickford em noite inspirada: o goleiro do Everton fez nove defesas ao todo.

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Joelinton - 5/10:

Entrou no intervalo para dar mais força ao meio-campo. Recebeu cartão amarelo aos 89 minutos e ofereceu presença física, mas o jogo já escapava ao Newcastle quando conseguiu se firmar em campo.

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Bazoumana Toure - 5/10:

Substituiu Murphy aos 67 minutos. Ajudou a manter a pressão sobre o Everton na parte final da partida, mas seu impacto foi limitado porque os donos da casa recuaram.

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Sean Steur - sem nota:

Entrou nos minutos finais no lugar de Gonzalez, quando Jaissle decidiu arriscar tudo.

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Matthias Jaissle - 4/10:

A organização tática do treinador deixou o meio-campo vulnerável demais no primeiro tempo. Embora a ousada troca de três jogadores no intervalo tenha melhorado a atuação, as fragilidades defensivas expostas pelos contra-ataques do Everton não foram corrigidas a tempo.