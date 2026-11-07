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O Newcastle United teve de se contentar com um ponto em Craven Cottage, apesar de um lance de genialidade individual de Jacob Murphy. Rodrigo Muniz empatou nos minutos finais e anulou a vantagem dos visitantes em um jogo taticamente envolvente que terminou em 1 a 1.

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O Newcastle United empatou no oeste de Londres em uma partida marcada mais pela eficiência nas transições do que pelo domínio territorial prolongado. A equipe de Matthias Jaissle atuou em um bloco médio para explorar os espaços deixados pelo Fulham, estratégia que deu resultado aos 80 minutos, quando Murphy aproveitou um erro de Sander Berge e acertou um belo chute colocado para abrir o placar. A organização defensiva do Newcastle, porém, falhou apenas três minutos depois, permitindo que Muniz empatasse.

Estatisticamente, o confronto foi equilibrado. Embora o Fulham tenha ficado com 58% da posse de bola, o Newcastle criou as chances de maior qualidade e terminou a partida com 0,91 de xG, contra 0,62 dos donos da casa. O Newcastle lamentará o gol de Dan Burn anulado no primeiro tempo, mas também deve a Lukas Hornicek uma série de defesas difíceis que garantiram o ponto nos instantes finais.

Goleiro e defesa

Lukas Hornicek - 8/10

O destaque dos visitantes. Hornicek fez cinco defesas, nenhuma mais importante do que a intervenção com a ponta dos dedos para impedir um chutaço de Ryan Sessegnon nos acréscimos. Seu posicionamento e seus reflexos diante de Oscar Bobb, logo no início, deram o tom de uma atuação defensiva resistente.

Amar Dedic - 6/10

Uma tarde de altos e baixos para o lateral-direito. Ele contribuiu para os 45 duelos vencidos pelo Newcastle, mas o cartão amarelo que recebeu aos 92 minutos, por uma falta em Muniz, trouxe pressão desnecessária. Em alguns momentos, teve dificuldades com as ultrapassagens de Antonee Robinson.

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Malick Thiaw - 7/10

O jogador mais seguro com a bola na defesa, completou 45 passes certos. Thiaw mostrou excelente leitura de jogo até ser substituído aos 85 minutos e foi peça importante para o Newcastle iniciar suas jogadas desde a defesa.

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Dan Burn - 6/10

Pensou ter aberto o placar de cabeça, mas o gol foi anulado por uma falta de Wissa em Timothy Castagne na origem da jogada. Dominou os duelos aéreos, mas não teve agilidade para bloquear o cruzamento que resultou no empate de Muniz.

Lewis Hall - 7/10

Atuação trabalhadora do lateral-esquerdo, que venceu 11 duelos e fez três desarmes. Quase marcou o gol da vitória no fim, mas Bernd Leno defendeu sua finalização aos 88 minutos.

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Meio-campo

Sean Steur - 5/10

Em um meio-campo congestionado, Steur teve dificuldades para se impor nas transições. Arriscou uma finalização de longe, sem acertar o alvo, antes de ser substituído por Fernandez-Pardo aos 74 minutos.

Nico Gonzalez - 6/10

Deu ao meio-campo a combatividade necessária durante 61 minutos. Sua disciplina tática ajudou o Newcastle a manter a organização, mas faltou criatividade para superar o bloco baixo do Fulham antes de sua saída.

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Yoane Wissa - 5/10

Uma partida frustrante para Wissa, cuja principal participação foi a falta em Timothy Castagne que levou à anulação do gol de Burn. Acertou a rede pelo lado de fora em uma finalização de ângulo fechado, mas não exigiu grandes defesas de Leno.

Ataque

Jacob Murphy - 8/10

Quase foi o autor do gol da vitória. O gol de Murphy aos 80 minutos combinou pressão no momento certo e precisão técnica: ele interceptou um passe mal executado e acertou um chute colocado no ângulo. Foi a ameaça mais constante do Newcastle nos contra-ataques.

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Harvey Barnes - 7/10

Registrou o maior xG individual do Newcastle (0,58) e exigiu duas defesas excepcionais de Leno no primeiro tempo. Embora não tenha marcado, sua movimentação sem a bola causou problemas constantes à defesa do Fulham.

William Osula - 5/10

Esforçou-se como referência no ataque, mas recebeu poucas bolas. Osula ficou frequentemente isolado entre Calvin Bassey e David Affengruber e não finalizou no alvo antes de ser substituído aos 85 minutos.

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Reservas e técnico

Lewis Miley - 6/10

Entrou aos 61 minutos e afastou de cabeça uma cobrança de falta perigosa de Alex Iwobi no fim da partida.

Joe Willock - 6/10

Entrou para dar mais dinamismo ao meio-campo e fez uma finalização de longe que testou o posicionamento de Leno.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Teve uma cabeçada defendida no fim e sofreu uma pancada nos acréscimos que interrompeu o ritmo da partida.

Anthony Elanga - sem nota

Entrou no lugar de Osula já no fim e teve pouco tempo para influenciar o placar.

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Fabian Schar - sem nota

Entrou aos 85 minutos para reforçar a defesa após o empate.

Matthias Jaissle - 6/10

O plano tático de Jaissle de recuar e contra-atacar quase funcionou perfeitamente. No entanto, a incapacidade de segurar a vantagem logo após o gol de Murphy sugere uma falha na gestão da partida que custou dois pontos à sua equipe.