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O Newcastle United teve de se contentar com um ponto em Craven Cottage, apesar de um lance de brilho individual de Jacob Murphy. Um gol de empate de Rodrigo Muniz nos minutos finais anulou a vantagem dos visitantes em um empate por 1 a 1 marcado pela disputa tática.

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O Newcastle United empatou no oeste de Londres em uma partida marcada mais pela eficiência nas transições do que pelo domínio territorial prolongado. A equipe de Matthias Jaissle atuou em um bloco médio para explorar os espaços deixados pela formação ofensiva do Fulham. A estratégia deu resultado aos 80 minutos, quando Murphy aproveitou um erro de Sander Berge e abriu o placar com um magnífico chute colocado. Apenas três minutos depois, porém, a organização defensiva do Newcastle falhou e permitiu que Muniz empatasse.

Estatisticamente, o confronto foi equilibrado. Embora o Fulham tenha tido 58% da posse de bola, o Newcastle criou as chances de maior qualidade e terminou a partida com 0,91 de xG, contra 0,62 dos donos da casa. O Newcastle lamentará o gol anulado de Dan Burn no primeiro tempo, mas também deve o ponto conquistado a uma série de grandes defesas de Lukas Hornicek nos instantes finais.

Goleiro e defesa

Lukas Hornicek - 8/10

O destaque dos visitantes. Hornicek fez cinco defesas, nenhuma mais importante do que a intervenção com a ponta dos dedos para impedir um chute potente de Ryan Sessegnon nos acréscimos. Seu posicionamento e seus reflexos diante de Oscar Bobb, logo no início, deram o tom de uma atuação defensiva resistente.

Amar Dedic - 6/10

Uma tarde de altos e baixos para o lateral-direito. Embora tenha contribuído para os 45 duelos vencidos pelo Newcastle no total, recebeu um cartão amarelo aos 92 minutos por uma falta em Muniz, trazendo pressão desnecessária. Em alguns momentos, teve dificuldades com as ultrapassagens de Antonee Robinson.

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Malick Thiaw - 7/10

O jogador mais seguro com a bola na linha defensiva, completou 45 passes certos. Thiaw leu muito bem o jogo até ser substituído aos 85 minutos e foi fundamental para o Newcastle construir suas jogadas desde a defesa.

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Dan Burn - 6/10

Achou que havia aberto o placar de cabeça, mas viu o gol ser anulado por uma falta de Wissa em sua origem. Dominou pelo alto, mas não teve velocidade de deslocamento lateral para impedir o cruzamento que resultou no empate de Muniz.

Lewis Hall - 7/10

Uma atuação incansável do lateral-esquerdo, que venceu 11 duelos e fez três desarmes bem-sucedidos. Quase marcou o gol da vitória no fim, mas Bernd Leno defendeu sua finalização aos 88 minutos.

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Meio-campo

Sean Steur - 5/10

Em um meio-campo congestionado, Steur teve dificuldades para se impor nas transições. Arriscou uma finalização de longa distância que saiu pela linha de fundo antes de ser substituído por Fernandez-Pardo aos 74 minutos.

Nico Gonzalez - 6/10

Deu ao meio-campo a combatividade necessária durante 61 minutos. Sua disciplina tática ajudou o Newcastle a manter a organização, embora lhe tenha faltado criatividade para superar o bloco baixo do Fulham antes de sair.

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Yoane Wissa - 5/10

Uma partida frustrante para Wissa, cuja principal participação foi a falta em Timothy Castagne que levou à anulação do gol de Burn. Acertou a rede pelo lado de fora em uma finalização de ângulo fechado, mas não exigiu nenhuma grande defesa de Leno.

Ataque

Jacob Murphy - 8/10

Quase foi o autor do gol da vitória. O gol de Murphy aos 80 minutos foi uma demonstração de oportunismo na pressão e qualidade técnica: interceptou um passe errado e acertou um chute colocado no ângulo. Foi a ameaça mais constante do Newcastle nos contra-ataques.

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Harvey Barnes - 7/10

Teve o maior xG individual do Newcastle (0,58) e obrigou Leno a fazer duas defesas excepcionais no primeiro tempo. Embora não tenha marcado, sua movimentação sem a bola causou problemas constantes à defesa do Fulham.

William Osula - 5/10

Se esforçou como referência no ataque, mas recebeu poucas bolas. Osula frequentemente ficou isolado entre Calvin Bassey e David Affengruber e não acertou nenhuma finalização no alvo antes de ser substituído aos 85 minutos.

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Reservas e técnico

Lewis Miley - 6/10

Entrou aos 61 minutos e fez um corte de cabeça fundamental após uma perigosa cobrança de falta de Alex Iwobi no fim do jogo.

Joe Willock - 6/10

Entrou para dar mais dinamismo ao meio-campo e fez uma finalização de longa distância que pôs à prova o posicionamento de Leno.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Teve uma cabeçada defendida no fim e sofreu uma pancada nos acréscimos que interrompeu o ritmo do jogo.

Anthony Elanga - sem nota

Entrou no lugar de Osula perto do fim e teve pouco tempo para influenciar o placar.

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Fabian Schar - sem nota

Entrou aos 85 minutos para reforçar a defesa após o empate.

Matthias Jaissle - 6/10

O plano tático de Jaissle, de recuar a equipe e apostar nos contra-ataques, quase funcionou perfeitamente. No entanto, a incapacidade de proteger a vantagem logo após o gol de Murphy sugere uma falha na gestão da partida que custou dois pontos à sua equipe.