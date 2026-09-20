O AC Milan de Ruben Amorim seguiu sua ascensão na tabela da Serie A com uma ampla desmontagem do Lecce em San Siro. O Milan controlou a partida desde o início, abrindo o placar dentro dos primeiros 15 minutos com um gol bem finalizado de Christian Pulisic. Embora o Lecce tenha tentado se manter vivo no jogo, a qualidade do Milan acabou prevalecendo em um segundo tempo no qual a equipe realmente mostrou sua força para manter o início invicto na campanha da liga.

A vitória foi construída com finalizações clínicas e uma atuação dominante no meio-campo, que deixou os visitantes correndo atrás. Adrien Rabiot ampliou logo após a marca de uma hora com uma finalização composta, praticamente acabando com a disputa antes de o substituto Diego Moreira colocar a cereja no bolo. Com 69% de posse de bola e ainda sem ser vazado, foi uma noite tão tranquila quanto os torcedores do Milan poderiam esperar sob as luzes de San Siro.

Goleiro e defesa

Maignan - 7/10

Uma noite tranquila para o capitão, mas ele fez tudo o que era necessário com sua autoridade habitual. Fez 3 defesas para manter o jogo sem sofrer gol e comandou uma linha de três defensores que pareceu amplamente sem problemas ao longo dos 90 minutos.

Pavlovic - 8/10

Um verdadeiro monstro na defesa. Não só ajudou a manter tudo firme defensivamente, como também avançou com propósito para dar a assistência para o gol de abertura de Pulisic aos 14 minutos. Uma atuação completa do zagueiro.

De Winter - 7/10

Sólido e confiável. Manteve bem seu posicionamento contra um Lecce que tentou atacar no contra-ataque, contribuindo para os 10 cortes registrados pela linha defensiva do Milan. Uma atuação sem firulas.

Gila - 7/10

O jovem espanhol mostrou tranquilidade com a bola e agressividade nos duelos. Complementou bem Pavlovic e garantiu que os atacantes do Lecce não tivessem nenhuma oportunidade clara durante o tempo em que esteve em campo.

Meio-campo

Chukwueze - 6/10

Trabalhou duro pelo lado até ser substituído tardiamente, aos 87 minutos. Embora não tenha sido tão explosivo quanto de costume, sua presença esticou a defesa do Lecce e permitiu que outros tivessem espaço para atuar nas zonas centrais.

Rabiot - 8/10

O francês mostrou exatamente por que é uma peça vital nesta engrenagem. Ditou o ritmo e apareceu aos 61 minutos para marcar um crucial segundo gol, encerrando efetivamente a partida como disputa.

Modric - 7/10

Classe é permanente. O veterano meio-campista comandou as ações por 76 minutos, garantindo que o Milan dominasse a bola com quase 70% de posse. Foi substituído por Musah quando o trabalho já estava feito.

Estupinan - 7/10

Ofereceu energia constante e amplitude pelo lado esquerdo. Foi uma opção confiável e recompôs com diligência, garantindo que o Milan seguisse equilibrado antes de ser substituído no último quarto do jogo.

Ataque

Pulisic - 8/10

Captain America apareceu de novo. Deu o tom com uma finalização precisa aos 14 minutos para abrir o placar e foi uma ameaça constante para o Lecce até ser poupado aos 69 minutos. Uma contribuição decisiva.

Saelemaekers - 6/10

Uma atuação funcional do belga. Fez bem a ligação entre os setores, mas faltou o último passe decisivo antes de ser substituído por Loftus-Cheek no meio do segundo tempo.

Ramos - 7/10

Liderando o ataque com inteligência, o atacante teve papel vital no segundo gol, dando a assistência para Rabiot. Não colocou o próprio nome na súmula, mas seu jogo de proteção foi essencial.

Substitutos e técnico

Moreira - 8/10

O impacto dos sonhos vindo do banco. Entrando no lugar de Pulisic aos 69 minutos, precisou de apenas quatro minutos para balançar as redes, marcando o terceiro gol aos 73 minutos para selar a vitória.

Loftus-Cheek - 6/10

Entrou aos 69 minutos para acrescentar presença física e administrar o jogo até o fim. Fez exatamente o que lhe foi pedido, mantendo a bola em circulação e abafando qualquer reação do Lecce.

Musah - 6/10

Entrou no lugar de Modric nos 14 minutos finais. Deu pernas frescas e energia ao meio-campo enquanto o Milan caminhava tranquilamente até o apito final.

Bartesaghi - 6/10

Uma participação tardia no lugar de Estupinan. Foi sólido o suficiente em suas funções defensivas para garantir que o jogo sem sofrer gol permanecesse intacto.

Camarda - N/A

Uma entrada muito tardia no lugar de Chukwueze. Não teve tempo suficiente para impactar o jogo, mas foi mais uma experiência valiosa para o jovem.

R. Amorim - 9/10

Uma aula tática do treinador. O esquema 3-4-2-1 funcionou à perfeição, anulando o Lecce e permitindo que o Milan controlasse cada fase do jogo. Suas substituições foram certeiras, com Moreira marcando quase imediatamente.