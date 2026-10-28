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O Milan sofreu uma virada dolorosa no segundo tempo, em San Siro, e perdeu por 4 a 2 para um Bologna inspirado após ir para o intervalo em vantagem. Apesar dos dois gols em rápida sequência de Alphadjo Cissé, três gols de Samuel Mbangula e um gol contra decisivo de Davide Bartesaghi condenaram a equipe de Ruben Amorim à sua primeira derrota na Serie A nesta temporada.

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Foi um jogo de dois tempos no San Siro. O Milan saiu atrás após um gol de Mbangula logo aos oito minutos, mas reagiu com um período de forte pressão. Cissé foi o protagonista: marcou aos 14 e aos 27 minutos, duas vezes em um intervalo de 13 minutos, para virar o placar e levar o Milan ao intervalo com uma merecida vantagem de 2 a 1.

O segundo tempo contou outra história. Bartesaghi desviou sem querer uma cobrança de falta para o próprio gol aos 61 minutos, e Mbangula colocou o Bologna à frente de cabeça um minuto depois. O Milan mal teve tempo de se reorganizar antes de o jogo mudar de rumo. Mbangula completou seu hat-trick aos 86 minutos, em um contra-ataque, enquanto o Milan avançava em busca do gol, deixando a torcida da casa em silêncio. Uma noite que começou promissora terminou em um vazio tático e emocional para os gigantes de Milão.

Goleiro e defesa

M. Maignan: 5/10

O goleiro teve uma noite frustrante, exposto por uma linha defensiva que se desfez após o intervalo. Pouco podia fazer diante da precisão das finalizações de Mbangula ou do azar no gol contra, mas sofrer quatro gols em casa pesa no retrospecto de qualquer goleiro.

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K. De Winter: 4/10

Uma noite difícil para o jovem defensor, que teve problemas para manter a linha defensiva conforme os ataques do Bologna se intensificaram no segundo tempo. Fez parte de um setor que parecia cada vez mais desorganizado à medida que a pressão aumentava.

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S. Pavlovic: 4/10

Normalmente um pilar de solidez, Pavlovic mostrou uma hesitação incomum durante o colapso no segundo tempo. Não conseguiu organizar a defesa nas jogadas que levaram ao terceiro e ao quarto gols do Bologna, e sua presença física foi neutralizada pela velocidade das transições adversárias.

F. Tomori: 6/10

Tomori deu a assistência para o segundo gol de Cissé, aos 27 minutos, mostrando ótima percepção para criar a jogada da virada. Foi substituído no intervalo, e a organização defensiva ficou visivelmente mais frágil sem ele na segunda etapa.

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P. Estupiñán: 5/10

Deu alguma amplitude à equipe no primeiro tempo, mas passou boa parte do jogo recuado pelo lado em que Zortea, do Bologna, causou problemas. Saiu aos 58 minutos, quando Amorim buscava mudar a dinâmica da partida, sem ter conseguido influenciar significativamente o jogo no ataque ou na defesa.

Meio-campo

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O. Hutchinson: 5/10

Atuando em uma função mais avançada, Hutchinson mostrou lampejos de qualidade, sobretudo ao roubar a bola de Theate para preparar o gol de empate de Cissé, aos 14 minutos. Não conseguiu ampliar sua contribuição enquanto o Milan dominava e foi substituído aos 58 minutos, pouco antes do colapso.

Y. Musah: 6/10

Sua atuação intensa no primeiro tempo ajudou o Milan a controlar o jogo. No entanto, teve dificuldades para conter as infiltrações dos jogadores do Bologna quando a partida ficou mais aberta. Trabalhou muito, mas acabou sobrecarregado por uma equipe que movimentava a bola de maneira mais vertical.

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A. Jashari: 5/10

Manteve a bola em circulação com passes simples, mas faltou visão para encontrar caminhos pela defesa do Bologna depois que o adversário passou à frente. Também não conseguiu oferecer a proteção necessária à linha de quatro defensores durante o período decisivo em que o jogo foi perdido.

D. Bartesaghi: 3/10

Uma noite para esquecer para o jovem. Depois de um início seguro, sua partida virou um pesadelo aos 61 minutos, quando desviou uma cobrança de falta para o próprio gol e deixou o placar em 2 a 2. O golpe psicológico pareceu definitivo para a equipe, e ele foi sacado dois minutos depois, quando o treinador tentava conter os danos.

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Ataque

A. Cissé: 8/10

O único destaque positivo do Milan. Cissé marcou aos 14 minutos para empatar e voltou a balançar a rede aos 27 para colocar a equipe à frente, finalizando com frieza nas duas ocasiões. Foi eficiente e perigoso, mas seus esforços acabaram anulados pelas fragilidades defensivas da equipe.

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G. Ramos: 5/10

Uma noite discreta para o jogador da seleção portuguesa, que passou longos períodos isolado. Os passes em direção a Ramos foram interceptados com frequência, e ele foi substituído aos 87 minutos após ter causado pouco perigo ao gol adversário.

Reservas e treinador

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L. Modric: 5/10

Entrou no intervalo no lugar de Tomori, em uma mudança que alterou o equilíbrio tático da equipe. Embora seus passes continuassem precisos, não conseguiu oferecer a estabilidade defensiva que Tomori proporcionava, e o time pareceu mais vulnerável com ele em campo.

S. Diawara: 5/10

Entrou aos 58 minutos para dar mais firmeza à equipe, mas acabou envolvido na turbulência da virada do Bologna e foi superado por Mbangula no terceiro gol. Não conseguiu controlar o ritmo do jogo.

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C. Pulisic: 5/10

Entrou aos 58 minutos para tentar dar novo impulso à equipe, mas pouco pôde fazer enquanto o Bologna assumia a liderança no placar logo após sua entrada.

F. Camarda: 5/10

O jovem entrou aos 63 minutos, logo depois de o Bologna assumir a liderança. Participou ativamente e quase marcou de cabeça aos 83 minutos, mas teve poucas outras chances de finalizar quando o Milan deixou de criar oportunidades.

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C. Comotto: sem nota

Entrou aos 87 minutos, quando o jogo já estava perdido.

R. Amorim: 4/10

O treinador terá de responder pela decisão de tirar Tomori no intervalo, que pareceu desestabilizar a estrutura defensiva. Embora o Milan tenha dominado por longos períodos do primeiro tempo, a segunda etapa foi marcada por um colapso tático que ele não conseguiu corrigir com as substituições.