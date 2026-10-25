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O Milan ampliou para oito jogos sua invencibilidade no início da Serie A ao vencer a Udinese por 2 a 0 fora de casa, com tranquilidade. Com o resultado, subiu para o quarto lugar e ficou a quatro pontos dos líderes Inter e Lazio.

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A equipe de Ruben Amorim abriu o placar antes dos seis minutos, quando Christian Pulisic recebeu um passe por cima da defesa em uma cobrança rápida de falta de Luka Modric e finalizou na saída de Maduka Okoye. O Milan teve 60% da posse de bola e deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem maior, mas Davide Bartesaghi desperdiçou duas chances claras. Omari Hutchinson ampliou aos 65 minutos, aproveitando o rebote após Okoye não segurar um chute de longa distância de Ardon Jashari. Mike Maignan fez uma defesa no fim em finalização de Keinan Davis para garantir seu terceiro jogo sem sofrer gols na temporada. O Milan terminou com 2,84 gols esperados (xG), contra 0,44 da Udinese, que chegou à sexta derrota consecutiva no campeonato. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Milan no Bluenergy Stadium.

Goleiro e defesa

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan teve uma noite relativamente tranquila, mas manteve a atenção e fez cinco defesas, a maioria em chutes de longa distância. Seu momento mais importante veio aos 81 minutos, quando espalmou um voleio de Keinan Davis à queima-roupa e segurou a bola sobre a linha para preservar a vantagem.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sankhoun Diawara estreou pelo Milan na lateral esquerda, em meio às lesões que limitaram as opções de Amorim, e jogou com disciplina, dando cobertura a Bartesaghi. Aos 72 minutos, voltou para fazer um bloqueio de carrinho decisivo em um cruzamento perigoso da Udinese.

Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic atuou de forma agressiva e se antecipou aos adversários, cortando vários cruzamentos para a área. Também cabeceou para fora, por pouco, após um escanteio pouco antes do intervalo.

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Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter leu bem o jogo e fez uma série de interceptações, além de vencer a maioria das disputas pelo alto. Sua falta em Davis, porém, deu origem à cobrança que resultou na melhor chance da Udinese na noite.

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Fikayo Tomori - 7/10 Fikayo Tomori participou bastante do jogo pela lateral direita. Fez um cruzamento perigoso que Bartesaghi e Pulisic deveriam ter aproveitado e desperdiçou uma chance à queima-roupa aos 27 minutos. Também recuperou a bola na jogada do segundo gol do Milan antes de deixar o campo aos 73 minutos.

Meio-campo

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi teve atuação movimentada pela esquerda durante 85 minutos e apareceu repetidamente em posições perigosas, mas deveria ter ampliado a vantagem antes do intervalo. Aos 40 minutos, atrapalhou Pulisic na segunda trave e, pouco depois, teve um chute bloqueado por Christian Kabasele.

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Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari fez bem a ligação entre defesa e ataque, muitas vezes recuando entre os zagueiros para iniciar as jogadas. Okoye não conseguiu segurar seu chute forte de longa distância no lance do segundo gol do Milan, e a pressão que exerceu ao lado de Pulisic criou a chance de Ramos que acertou o travessão.

Luka Modric - 8/10 Luka Modric, com a braçadeira de capitão, encontrou Pulisic com uma cobrança rápida de falta por cima da defesa no primeiro gol e também deixou Tomori livre na melhor chance do Milan no primeiro tempo. Ditou o ritmo durante os 90 minutos e recebeu um cartão amarelo no fim.

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Ataque

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic acertou o tempo da corrida para abrir o placar aos seis minutos. Com liberdade para atuar atrás de Ramos, criou chances para Bartesaghi e Tomori e obrigou Okoye a fazer uma defesa difícil aos 60 minutos.

Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson cresceu na partida e marcou seu primeiro gol pelo Milan aos 65 minutos. Ele tocou a bola para Jashari e foi o primeiro a reagir quando Okoye não segurou o chute. Foi substituído pouco depois, aos 73 minutos.

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Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos continuou em campo após levar uma cotovelada no rosto no primeiro tempo e recebeu um cartão amarelo aos 39 minutos por agarrar James Abankwah e derrubá-lo. Aos 75 minutos, Okoye desviou sua finalização à queima-roupa para o travessão. Ele foi substituído nos acréscimos.

Reservas e técnico

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek entrou no lugar de Hutchinson aos 73 minutos e obrigou Okoye a fazer uma defesa à queima-roupa, mas sua participação foi interrompida por uma lesão nos acréscimos.

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Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah substituiu Tomori aos 73 minutos e ajudou o Milan a administrar os minutos finais sem grandes sustos.

Alphadjo Cisse - N/A Alphadjo Cisse entrou no lugar de Bartesaghi aos 85 minutos e finalizou duas vezes, uma delas defendida por Okoye.

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Francesco Camarda - N/A Francesco Camarda entrou no lugar de Ramos nos acréscimos.

Christian Comotto - N/A Christian Comotto substituiu Loftus-Cheek, que estava lesionado, nos acréscimos.

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Ruben Amorim (técnico) - 8/10 A equipe de Ruben Amorim controlou o jogo desde o início e poderia ter vencido por uma margem maior. Com o resultado, o técnico segue invicto em seus primeiros oito jogos à frente do time na Serie A.



