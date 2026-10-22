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Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores do Marseille contra o Sturm Graz: Bamo Meite e Amine Gouiri frustrados com a terceira derrota seguida do OM

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A campanha do Marseille na Liga Europa segue sem engrenar após a derrota por 1 a 0 para o Sturm Graz, na Áustria. Apesar de dominar a posse de bola, a equipe francesa sofreu um gol de Oumar Diakite logo no início e não conseguiu transformar seu domínio territorial em resultado.

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O esquema tático do Marselha sob o comando de Bruno Genesio priorizava a posse de bola e a organização posicional, mas faltou à equipe a capacidade de romper a defesa disciplinada do Sturm Graz. Com 72% de posse, o OM parecia confortável na construção das jogadas, porém teve muita dificuldade no terço final. O gol sofrido logo aos 13 minutos, marcado por Oumar Diakite, obrigou o Marselha a correr atrás do resultado pelo restante da partida. Ao fim da noite, a equipe seguia na lanterna da tabela, com três derrotas em três jogos.

Estatisticamente, o jogo mostrou a diferença entre quantidade e qualidade. O Marselha finalizou 14 vezes, contra 13 do Sturm Graz, mas acertou o alvo apenas uma vez em 90 minutos. A falta de eficiência foi evidente: as jogadas promissoras na área eram frequentemente neutralizadas pela compacta formação defensiva em 3-4-1-2 da equipe austríaca. Embora a entrada de jogadores mais experientes no segundo tempo tenha aumentado o ritmo, o Marselha não encontrou o empate que seu domínio estatístico sugeria ser possível.

Goleiro e defesa

Jeffrey De Lange: 6/10

O goleiro passou longos períodos quase sem ser exigido por causa da linha defensiva adiantada do Marselha, mas fez quatro defesas e manteve a desvantagem em um gol. Pouco podia fazer no chute preciso de Diakite aos 13 minutos, que acabou decidindo a partida. Foi seguro na distribuição da bola e ajudou o OM a manter seus 72% de posse.

Ulisses Garcia: 5/10

Atuando como lateral esquerdo no 4-2-3-1, Garcia teve dificuldades para dar a amplitude necessária e abrir espaços na linha de três defensores do Sturm Graz. Embora tenha sido seguro defensivamente, seus cruzamentos para a área não tiveram a precisão necessária para encontrar Maupay ou os meio-campistas que chegavam de trás.

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Nayef Aguerd: 5/10

O jogador da seleção marroquina permaneceu em campo por 65 minutos antes de ser substituído. Ele participou da falha defensiva que deu espaço a Diakite no primeiro gol. Depois disso, sua leitura de jogo foi boa de modo geral, mas o prejuízo já havia sido causado na transição defensiva no início da partida.

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Kelyane Bezahaf: 6/10

Uma atuação relativamente segura do jovem, que ocupou o lado direito por 83 minutos. Mostrou boa velocidade na recomposição, mas muitas vezes precisou optar por passes seguros para trás em vez de avançar pela lateral, sem realmente colocar à prova os alas do Graz.

Bamo Meite: 5/10

Meite recebeu cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo. Ganhou parte das disputas pelo alto, mas pareceu vulnerável sempre que o Graz tentou contra-atacar rapidamente pelo meio. Sua disciplina caiu à medida que a frustração aumentou nos minutos finais.

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Meio-campo

Naim Kamissoko: 6/10

Coube ao jovem meio-campista o trabalho mais pesado na dupla de volantes. Demonstrou segurança técnica e fez a bola circular, mas não teve a variedade de passes verticais necessária para superar as linhas de uma defesa austríaca que recuou após marcar cedo.

Angel Gomes: 4/10

Uma noite decepcionante para o jogador de quem se esperava criatividade. Recebeu cartão amarelo aos 24 minutos e foi substituído no intervalo. Gomes teve dificuldade para exercer sua influência habitual entre as linhas e frequentemente ficou sem espaço diante da presença física de Gorenc-Stankovic.

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Amine Gouiri: 5/10

Gouiri se esforçou para ligar o meio-campo ao ataque, mas acabou pouco participativo. Recebeu cartão amarelo aos 80 minutos, quando a pressão do OM se tornou desesperada. Com apenas uma finalização no alvo de toda a equipe, a falta de bolas recebidas por ele foi uma grande falha tática.

Keyliane Abdallah: 5/10

O jovem mostrou lampejos de velocidade pela ponta, mas frequentemente ficou isolado. Teve dificuldade para superar seu marcador nos duelos individuais, em uma noite na qual o Marselha mandou 10 finalizações para fora e não conseguiu criar chances claras.

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Geoffrey Kondogbia: 5/10

Kondogbia deu força física à equipe, mas não teve mobilidade para acompanhar os jogadores que avançavam do meio-campo do Graz nos contra-ataques esporádicos. Foi substituído aos 65 minutos, quando Genesio buscou mais dinamismo no setor.

Ataque

Neal Maupay: 4/10

Foram 46 minutos frustrantes para o atacante. Maupay recebeu poucas bolas e teve dificuldade para servir como referência ofensiva diante dos três zagueiros do Graz. Foi substituído no intervalo, quando o Marselha buscou outra abordagem tática para entrar na área.

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Reservas e treinador

Himad Abdelli: 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Angel Gomes. Deu um pouco mais de objetividade aos passes e ajudou o OM a empurrar o Graz para trás, embora o passe decisivo não tenha aparecido.

Igor Paixao: 5/10

Entrou no intervalo no lugar de Maupay. Apesar de oferecer mais movimentação no terço final, não encontrou espaço para produzir uma finalização perigosa no alvo.

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Conrad Egan-Riley: 6/10

Substituiu Aguerd após 65 minutos. Foi suficientemente seguro na defesa, enquanto o Sturm Graz praticamente deixou de atacar para proteger a vantagem.

Pierre-Emile Hojbjerg: 6/10

Entrou aos 65 minutos no lugar de Kondogbia para acrescentar a liderança de um jogador experiente. Acelerou a troca de passes, mas a defesa austríaca já estava bem fechada naquele momento.

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Timothy Weah: sem nota

Entrou aos 83 minutos no lugar de Bezahaf. Não teve tempo suficiente para influenciar o resultado.

Bruno Genesio: 4/10

A falta de capacidade para romper a defesa adversária deve preocupar Genesio. Embora sua equipe tenha dominado a posse de bola, o esquema tático pareceu inofensivo diante de uma defesa fechada. As duas substituições no intervalo mostraram que ele identificou o problema, mas não conseguiu encontrar um caminho para superar uma equipe que teve apenas 28% de posse.