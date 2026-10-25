Notas dos jogadores do Marseille contra o Le Havre: Himad Abdelli e Timothy Weah brilham, e donos da casa superam susto no fim em jogo eletrizante de sete gols

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Marseille conquistou a terceira vitória seguida na Ligue 1 e ficou a três pontos do pódio, mas quase deixou escapar uma vantagem de quatro gols em um fim de jogo frenético no Vélodrome.

Publicidade

O Marseille parecia ter a vitória assegurada quando Himad Abdelli fez 4 a 0 aos dez minutos do segundo tempo, depois de CJ Egan-Riley, Timothy Weah e Igor Paixao marcarem para a equipe de Bruno Genesio. O Le Havre, lanterna e ainda sem vencer no campeonato nesta temporada, não se entregou. Josh Maja, que saiu do banco, converteu um pênalti e depois marcou de cabeça, com um gol de Lamine N'Diaye entre os dois lances. Assim, os visitantes marcaram três vezes em 12 minutos. Já nos acréscimos, os donos da casa tiveram de esperar uma longa revisão do VAR por um toque de mão de Tochukwu Nnadi, antes de o árbitro Clement Turpin rejeitar os pedidos de pênalti do Le Havre. A seguir, damos notas aos jogadores do Marseille.

Goleiro e defesa

Jeffrey de Lange - 6/10 Jeffrey de Lange reagiu bem para defender o chute forte de Rayan Fofana na metade do primeiro tempo e fez três defesas ao todo. Ele espalmou uma finalização de Sota Nakamura, mas N'Diaye aproveitou o rebote. Pouco pôde fazer no pênalti de Maja ou na cabeçada do atacante nos minutos finais.

Timothy Weah - 7/10 Timothy Weah, com a braçadeira de capitão, protagonizou o melhor lance do primeiro tempo ao passar por três defensores e ampliar a vantagem aos 33 minutos. Sua tarde, porém, foi prejudicada na metade do segundo tempo, quando puxou a camisa de Fofana e cometeu o pênalti que deu início à reação do Le Havre.

CJ Egan-Riley - 7/10 CJ Egan-Riley apareceu livre para marcar de cabeça seu primeiro gol na Ligue 1 pelo clube antes dos cinco minutos. Um erro por desatenção logo após a marca de uma hora de jogo quase deu um gol ao Le Havre, e a cabeçada de Maja no terceiro gol dos visitantes desviou nele antes de entrar.

Publicidade Publicidade

Nayef Aguerd - 8/10 Nayef Aguerd dominou pelo alto e afastou cruzamento após cruzamento enquanto o Le Havre tentava voltar ao jogo no primeiro tempo. Pouco depois da marca de uma hora, seu desarme firme em Nakamura deu início à sequência defensiva que impediu o gol dos visitantes em cima da linha.

Tópicos relacionados

Emerson - 8/10 Emerson fez o cruzamento para o gol que abriu o placar, marcado por Egan-Riley, e teve um chute bloqueado após uma jogada ensaiada de falta. Aos 63 minutos, com De Lange já batido, evitou um gol de Maja em cima da linha, intervenção tão decisiva quanto sua assistência.

Meio-campo

Tochukwu Nnadi - 6/10 Tochukwu Nnadi protegeu bem a defesa na primeira hora e deu liberdade aos jogadores mais criativos. No entanto, cometeu quatro faltas, uma delas a que originou o terceiro gol do Le Havre, e teve sorte de não ser punido após uma revisão do VAR por toque de mão nos acréscimos.

Publicidade

Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10 Pierre-Emile Hojbjerg deu combatividade e controle ao meio-campo. Quase marcou com um chute colocado no primeiro tempo e deixou Paixao em boa posição com um toque inteligente de calcanhar na marca de uma hora. O Marseille ficou muito mais vulnerável depois que ele saiu aos 84 minutos.

Himad Abdelli - 9/10 Himad Abdelli foi o destaque da partida, tão influente que o Le Havre designou Amir Richardson para marcá-lo individualmente. Ele iniciou a jogada do gol de Paixao com um giro rápido e um passe para Amine Gouiri, antes de coroar sua atuação com um chute de primeira, com a bola no ar, no ângulo, aos 55 minutos. Gauthier Gallon saiu do gol duas vezes para impedir que ele marcasse, e Abdelli superou uma pancada no tornozelo antes de sair aplaudido de pé.

Publicidade

Ataque

Amine Harit - 7/10 Amine Harit se movimentou bem entre as linhas, criando uma chance de cabeça para Aguerd nos primeiros minutos e uma oportunidade de chute colocado para Abdelli. Ele também esteve no centro de um lance no primeiro tempo em que Enzo Koffi, sendo o último defensor, o segurou. O Velodrome pediu um cartão vermelho, que não veio.

Igor Paixao - 8/10 Igor Paixao foi uma ameaça constante pela ponta. Ele preparou o segundo gol, marcado por Weah, e mostrou oportunismo para fazer 3 a 0 cinco minutos após o intervalo. Obrigou Gallon a fazer uma defesa na marca de uma hora e continuou em campo apesar de uma pancada no ombro, até ser substituído nos acréscimos.

Publicidade

Amine Gouiri - 7/10 Amine Gouiri foi a referência do ataque e deu a assistência para o gol de Paixao. Seu cruzamento após uma cobrança rápida de falta foi afastado apenas parcialmente, e Abdelli aproveitou para marcar o quarto gol. Gouiri, porém, foi flagrado em impedimento duas vezes.

Reservas e treinador

Neal Maupay - 5/10 Neal Maupay entrou no lugar de Gouiri aos 78 minutos, mas teve dificuldade para influenciar o jogo enquanto o Le Havre assumia o controle. Recebeu cartão amarelo já nos acréscimos.

Publicidade

Keyliane Abdallah - 5/10 Keyliane Abdallah entrou no lugar de Harit aos 78 minutos e passou a maior parte de seu tempo em campo defendendo, com a mudança de rumo da partida.

Nouhoum Kamissoko - 5/10 Nouhoum Kamissoko substituiu Abdelli aos 84 minutos e entrou diretamente no período mais caótico da tarde para o Marseille.

Publicidade

Angel Gomes - 5/10 Angel Gomes entrou no lugar de Hojbjerg sob uma recepção dividida no Velodrome e teve poucas chances de influenciar o jogo.

Ulisses Garcia - sem nota Ulisses Garcia entrou no lugar de Paixao nos acréscimos para reforçar a defesa.

Publicidade

Bruno Genesio - 6/10 Bruno Genesio preparou sua equipe para atropelar o Le Havre, e a vantagem de 4 a 0 mostrou que seu plano funcionou. No entanto, o Marseille perdeu o controle após suas substituições e ficou a uma decisão do VAR de desperdiçar dois pontos.