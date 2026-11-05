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O Marseille conquistou uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Bayer Leverkusen, graças a uma finalização certeira de Amine Gouiri no segundo tempo. Apesar de ceder 58% da posse de bola aos donos da casa, a equipe de Bruno Genesio executou à perfeição o plano defensivo e ficou com os três pontos.

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O Marseille deu uma aula de tática em solo alemão. Depois de resistir à pressão constante do Bayer Leverkusen, foi decisivo no último quarto da partida. O primeiro tempo foi truncado, marcado mais pelo posicionamento tático e pela solidez defensiva do que pela criatividade no ataque. As equipes se neutralizaram e foram para o intervalo com o placar em 0 a 0. O gol saiu aos 77 minutos, quando Amine Gouiri balançou as redes e puniu os donos da casa pela falta de precisão nas finalizações.

A defesa do Marseille, liderada por um inspirado Jeffrey de Lange, contou com três defesas cruciais do goleiro para terminar a partida sem sofrer gols. A vitória representa um importante triunfo tático para o OM, que venceu apesar de ter registrado apenas duas finalizações no alvo e recebido uma série de cartões amarelos em um ambiente de muita tensão.

Goleiro e defesa

Jeffrey de Lange - 8/10

Getty Images

O goleiro foi o alicerce da vitória do Marseille. De Lange fez três defesas fundamentais para manter o placar empatado nos momentos em que o Leverkusen ofereceu mais perigo. Seu domínio da área e sua capacidade de defender finalizações foram essenciais para não sofrer gols diante de uma equipe que registrou dez arremates.

Kelyan Bezahaf - 7/10

Bezahaf teve uma atuação madura pelo lado do campo e manteve o posicionamento defensivo mesmo quando o Leverkusen tentou criar superioridade numérica por ali. Ele contribuiu para a solidez da defesa, que limitou os donos da casa a apenas três finalizações no alvo, apesar dos 58% de posse de bola.

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Ulisses Garcia - 6/10

O defensor teve uma atuação dedicada, embora tenha precisado redobrar o cuidado após receber um cartão amarelo aos 54 minutos. Cumpriu bem suas funções defensivas sob pressão antes de ser substituído por Koum no fim da partida.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley deu excelente cobertura no centro da defesa. Sua leitura de jogo foi fundamental para interceptar as investidas do Leverkusen pelo meio, e ele ajudou a manter a linha defensiva organizada nos minutos finais.

Nayef Aguerd - 8/10

O jogador mais influente da linha defensiva, Aguerd dominou as disputas pelo alto e se impôs fisicamente. Sua experiência apareceu no posicionamento: ele estava frequentemente no lugar certo para afastar cruzamentos perigosos enquanto o Leverkusen buscava o empate.

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Meio-campo

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli ditou o ritmo do Marseille quando a equipe teve a bola e ofereceu uma opção de passe para aliviar a pressão. Sua disposição no esquema 4-1-4-1 foi vital para fechar os espaços entre o centro e as laterais que o Leverkusen costuma explorar.

Igor Paixao - 6/10

Teve uma atuação de muito esforço, marcada, infelizmente, por um cartão amarelo aos 39 minutos. Manteve a disciplina tática, mas teve dificuldades para influenciar o jogo no ataque antes de ser substituído aos 71 minutos.

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Geoffrey Kondogbia - 7/10

Getty Images

Kondogbia deu sustentação ao meio-campo com sua habitual imposição física. Interrompeu várias transições do Leverkusen e ofereceu a proteção necessária à frente da linha de quatro defensores. Foi substituído por Nnadi quando Genesio buscou dar novo fôlego à equipe para segurar a vitória.

Timothy Weah - 6,5/10

Weah ofereceu uma opção necessária para os contra-ataques. Embora não tenha tido muitas oportunidades de avançar sobre a defesa do Leverkusen, sua recomposição ajudou a apoiar o lateral durante os 90 minutos.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7,5/10

A liderança do dinamarquês foi evidente durante toda a partida. Ele coordenou os momentos de pressão e orientou os companheiros para que o bloco defensivo não recuasse demais. Sua experiência em partidas europeias decisivas ficou clara.

Ataque

Amine Gouiri - 9/10

Decidiu a partida. Gouiri mostrou muita paciência ao passar boa parte do jogo isolado, mas aproveitou sua chance com precisão aos 77 minutos. Sua capacidade de segurar a bola e sua movimentação no lance do gol fizeram a diferença entre as duas equipes.

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Reservas e técnico

Terial Mmadi - 6/10

Entrou aos 71 minutos para dar mais energia ao meio-campo quando o Marseille começou a intensificar a busca pela vitória.

Tochukwu Nnadi - 5/10

Entrou para reforçar o meio-campo, mas recebeu um cartão amarelo aos 90 minutos. Cumpriu seu papel ao atrapalhar as jogadas adversárias, embora sua disciplina tenha sido posta à prova.

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Neal Maupay - sem nota

Entrou aos 84 minutos no lugar do autor do gol para ajudar a administrar o tempo restante. Não jogou o suficiente para receber uma nota.

Alexi Koum - sem nota

Entrou aos 84 minutos para reforçar a defesa e ajudar a equipe a terminar a partida sem sofrer gols.

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Bruno Genesio - 9/10

Getty Images

Genesio venceu o duelo tático contra Carles Martinez. Sua decisão de manter a equipe em um bloco compacto e esperar pelo contra-ataque funcionou perfeitamente. As substituições vieram na hora certa e garantiram que a intensidade não caísse nos 20 minutos finais.