Notas dos jogadores do Manchester United contra o Fulham: Matheus Cunha salva após pesadelo de Lisandro Martinez

A identidade tática do Manchester United sob o comando de Michael Carrick ainda segue em construção, algo evidenciado pelo frustrante empate por 1 a 1 em Craven Cottage, onde o domínio não se traduziu em eficiência clínica. O Manchester United controlou 57% da posse de bola e finalizou 29 vezes contra o gol do Fulham, mas faltou a incisividade no terço final necessária para furar um resistente bloco do time do oeste de Londres. Um primeiro tempo sem gols deu lugar a uma segunda etapa caótica, marcada por falhas defensivas e uma investida tardia e desesperada em busca da igualdade.

O jogo mudou em um momento desastroso aos 63 minutos, quando Lisandro Martinez desviou inadvertidamente a bola para o próprio gol, dando ao Fulham uma vantagem que sua determinação talvez tenha feito por merecer. O United parecia destinado a uma derrota desmoralizante até os 89 minutos, quando Matheus Cunha encontrou o gol após assistência do substituto Patrick Dorgu. Embora o xG de 2,07 sugira que o United deveria ter saído com os três pontos, sua incapacidade de transformar 13 situações de escanteio em chances de alto valor segue sendo uma preocupação estrutural significativa para Carrick.

Goleiro e defesa

S. Lammens - 6/10

O jovem goleiro foi em grande parte um espectador no primeiro tempo, mas foi acionado à medida que o Fulham cresceu em ousadia. Ele terminou com seis defesas, mantendo o United no jogo quando os donos da casa ameaçaram ampliar a vantagem nos contra-ataques. Pouco pôde fazer no gol contra, que foi resultado de uma proximidade infeliz, e não de mau posicionamento.

D. Dalot - 6/10

Uma opção constante pelo lado direito, Dalot apoiou bem o ataque e contribuiu para o alto volume de cruzamentos do United, 34 no total. Defensivamente, foi seguro contra Alex Iwobi, embora às vezes tenha tido dificuldades com a velocidade de recuperação exigida quando o Fulham acelerava pelos meio-espaços.

L. Martinez - 4/10

Uma tarde difícil para o argentino. Embora seu passe progressivo tenha ajudado o United a dominar a bola, seu gol contra aos 63 minutos foi o ponto de virada da partida. Foi uma falha de percepção espacial que colocou seu time sob enorme pressão, e ele pareceu incomumente abalado nos minutos seguintes ao lance.

H. Maguire - 7/10

Maguire dominou pelo alto, vencendo a maioria de seus duelos enquanto o United limitou o Fulham a apenas dois duelos aéreos bem-sucedidos. Foi o integrante mais sereno da linha de quatro defensiva, avançando com frequência ao meio-campo para quebrar linhas e garantindo que a última linha permanecesse alta durante períodos prolongados de pressão.

L. Shaw - 6/10

Shaw deu seu equilíbrio habitual pelo lado esquerdo antes de ser substituído por Dorgu aos 84 minutos. Foi disciplinado no posicionamento, mas talvez tenha faltado o dinamismo de ultrapassagem necessário para destravar uma defesa do Fulham que atuava muito recuada. Sua cobrança de bola parada contribuiu para o alto número de escanteios do United, mas faltou o toque decisivo.

Meio-campo

B. Fernandes - 6/10

O capitão foi o principal motor dos esforços criativos do United, mas foi um jogo de volume acima de precisão. Ele ocupou bons espaços e foi central nos 589 passes completados pelo United, mas sua bola final foi frequentemente interceptada por uma área do Fulham congestionada. Faltou a ele seu habitual toque clínico nas posições de finalização.

Y. Tielemans - 6/10

Tielemans deu estabilidade no duplo volante, ajudando o United a manter seus 57% de posse de bola. Circulou a bola com eficiência e ofereceu proteção à linha defensiva, embora às vezes tenha sido superado nas quatro investidas em contra-ataque do Fulham.

K. Mainoo - 7/10

O jovem mostrou lampejos de brilhantismo técnico, passando com facilidade pela pressão do Fulham. Sua capacidade de receber a bola sob pressão foi vital para a construção de jogo do United. Foi substituído aos 80 minutos quando Carrick buscou mais ímpeto ofensivo, mas já havia provado seu valor como âncora tática.

Ataque

M. Rashford - 5/10

Uma atuação discreta do ponta, que teve dificuldades para levar vantagem sobre Timothy Castagne. Rashford não conseguiu causar impacto significativo na partida e foi substituído aos 77 minutos. Sua falta de objetividade contribuiu para as dificuldades do United em desmontar o bloco baixo.

B. Mbeumo - 6/10

Mbeumo foi aplicado pelo lado do campo e forçou várias das 13 finalizações bloqueadas registradas pelo Fulham. Sua entrega foi louvável, e ele se manteve aberto para dar amplitude, mas faltou a definição clínica necessária para vencer Bernd Leno.

M. Cunha - 8/10

Foi, com folga, o melhor jogador do United. Mesmo antes de seu gol de empate aos 89 minutos, Cunha já era a ameaça mais perigosa no terço final. Finalizou bem no lance do gol, mostrando o instinto predador que faltou ao United durante toda a tarde para garantir que o time não deixasse Londres de mãos vazias.

Substitutos e técnico

J. Zirkzee - 5/10

Entrou no lugar de Rashford aos 77 minutos. Ofereceu um perfil físico diferente, mas teve dificuldades para entrar no ritmo do jogo nos minutos finais frenéticos.

M. Mount - 6/10

Substituiu Mainoo aos 80 minutos. Trouxe energia e ajudou a manter a pressão final que acabou levando ao gol de empate.

P. Dorgu - 7/10

Uma participação vital. Acionado no lugar de Shaw aos 84 minutos, deu a assistência para o gol de Cunha aos 89. Sua objetividade nos minutos finais foi exatamente o que faltava ao United.

Michael Carrick - 6/10

O time de Carrick dominou estatisticamente, mas a falta de um plano B contra um bloco baixo é preocupante. Ainda assim, suas substituições no fim, especificamente a entrada de Dorgu, foram decisivas para salvar um ponto. Ele ficará frustrado por uma atuação dominante de 29 finalizações ter rendido apenas um gol.