Notas dos jogadores do Manchester United contra o Como: Matthijs De Ligt vive pesadelo, e Nico Paz inspira vitória impressionante

A campanha europeia do Manchester United sofreu um duro revés no Stadio G. Sinigaglia, onde a equipe foi goleada por 4 a 1 por um Como cheio de energia. O plano tático de Cesc Fabregas explorou a fragilidade estrutural do United desde o apito inicial, e Nico Paz abriu o placar com apenas dois minutos de jogo.

No segundo tempo, o Como ampliou a vantagem com Anastasios Douvikas e o segundo gol de Paz, antes de Jaka Ramon marcar o quarto. Um gol de Joshua Zirkzee, que entrou durante a partida, nos acréscimos foi o único pequeno ponto positivo em uma noite na qual o United ficou atrás do adversário em quase todos os indicadores. Com apenas 45% de posse de bola e sem conseguir transformar suas quatro finalizações no alvo em pressão significativa até os momentos finais, Michael Carrick enfrenta questionamentos crescentes sobre a organização defensiva e a resistência psicológica de sua equipe.

Goleiro e defesa

Senne Lammens - 4/10

Uma noite difícil para o goleiro, exposto pela linha defensiva alta e pela falta de proteção. Embora tenha feito quatro defesas e evitado que o placar atingisse proporções verdadeiramente históricas, sofreu dois gols de Nico Paz e pouco pôde fazer para impedir as finalizações precisas de Douvikas e Ramon.

Noussair Mazraoui - 4/10

Na lateral direita, Mazraoui teve dificuldades para acompanhar as movimentações dos jogadores de lado do Como. Estava fora de posição no gol de abertura, aos dois minutos, e não ofereceu o apoio ofensivo necessário para fazer o United avançar em campo. Contribuiu para os 11 cortes da equipe, mas não mostrou a segurança habitual com a bola.

Matthijs de Ligt - 3/10

O holandês viveu um pesadelo tático, frequentemente atraído para fora da região central pela movimentação de Douvikas. Foi substituído por Harry Amass aos 79 minutos, após uma atuação em que o United sofreu quatro gols. Sua incapacidade de organizar a linha defensiva durante a rápida arrancada do Como no segundo tempo foi um fator decisivo para o desmoronamento da equipe.

Harry Maguire - 4/10

Embora tenha participado de vários lances defensivos, com interceptações e disputas aéreas vencidas, Maguire fez parte de uma dupla de zaga sem velocidade lateral para cobrir os espaços deixados pelo United entre o centro e as laterais. Viu o Como superar a pressão do United com facilidade, o que deixou o experiente zagueiro isolado diante da velocidade de Paz e Da Cunha.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot atuou pela esquerda, mas não conseguiu conciliar as tarefas defensivas com as ultrapassagens exigidas. Fez parte de um setor defensivo sem entrosamento, como mostram os 2,04 gols esperados (xG) cedidos à equipe italiana. Seus 13 cruzamentos para a área renderam pouco, já que a presença do United pelo alto foi neutralizada.

Meio-campo

Mason Mount - 5/10

Mount tentou dar energia à equipe nas transições, mas foi frequentemente superado pela circulação de bola superior do Como, que trocou 669 passes contra 546 do United. Teve dificuldades para receber a bola de lado e girar para romper as linhas, e passou boa parte do jogo correndo atrás dos adversários enquanto Perrone e Milla controlavam o ritmo.

Youri Tielemans - 5/10

O belga tinha a missão de organizar o jogo mais recuado, mas sua influência foi limitada pela intensa marcação do Como no meio-campo. Embora tenha sido preciso nos passes, faltou-lhe a firmeza defensiva necessária para conter os contra-ataques, recurso que o Como utilizou cinco vezes com efeito devastador ao longo dos 90 minutos.

Andrey Santos - 3/10

Uma noite para esquecer para Santos, que recebeu cartão amarelo aos 25 minutos e foi substituído no intervalo. Sua falta de disciplina tática nos primeiros 45 minutos deu liberdade demais a Nico Paz para ditar o jogo. Sua substituição por Amad Diallo foi uma necessidade, não apenas um ajuste tático.

Ataque

Bryan Mbeumo - 4/10

Mbeumo teve participação limitada pela ponta direita. Conseguiu chegar a algumas posições promissoras, mas pecou nos cruzamentos e nas decisões finais. Foi substituído por Lacey no fim, quando o United buscava uma ameaça de características diferentes, e deixou o campo sem ter exigido muito de Butez.

Matheus Cunha - 4/10

Atuando no espaço atrás do atacante, Cunha não conseguiu exercer sua influência criativa habitual. Teve dificuldades diante da força física do meio-campo do Como e foi substituído por Carlos Baleba no intervalo, quando Carrick tentou reforçar a região central após sair atrás no placar logo no início.

Bruno Fernandes - 5/10

O capitão mostrou frustração durante toda a partida. Liderou a pressão, mas muitas vezes pareceu isolado, já que a equipe atrás dele não avançava para reduzir os espaços. Foi substituído por Zirkzee aos 66 minutos, quando o United passou a buscar um caminho mais direto para o gol. Sua produção criativa ficou bem abaixo do alto nível habitual.

Reservas e técnico

Amad Diallo - 6/10

Acionado no intervalo, Diallo deu ao time a energia que havia faltado na primeira etapa. Deu a assistência para o gol de Zirkzee no fim, mostrando boa visão de jogo em uma área congestionada, e foi um dos poucos jogadores do United que pareceram capazes de superar a marcação em situações de um contra um.

Carlos Baleba - 4/10

Baleba substituiu Cunha no intervalo e recebeu cartão amarelo apenas cinco minutos depois de entrar. Foi acionado para dar mais força à marcação, mas acabou fazendo parte de um meio-campo que sofreu três gols no segundo tempo.

Joshua Zirkzee - 7/10

O principal destaque do United, apesar do placar. Entrou aos 66 minutos e mostrou faro de gol ao marcar o gol de honra aos 91. Sua capacidade de segurar a bola foi superior à dos jogadores que substituiu, o que sugere que deveria ter começado a partida.

Harry Amass - 5/10

O adolescente ganhou minutos valiosos na Champions League ao substituir De Ligt nos 11 minutos finais. Teve uma atuação segura, mas o jogo já estava perdido quando entrou em campo.

Shea Lacey - 5/10

Entrou no fim no lugar de Mbeumo. Recebeu cartão amarelo menos de um minuto após entrar, demonstrando uma intensidade que havia faltado a outros jogadores, mas teve pouco tempo para influenciar o ataque.

Micael Carrick - 3/10

Um fracasso tático do técnico. Sua decisão de jogar com a linha defensiva alta e com Maguire e De Ligt foi explorada sem piedade por Cesc Fabregas. A dupla substituição no intervalo mostrou que ele percebeu o erro, mas o desmoronamento estrutural da equipe no segundo tempo sugere uma falta mais profunda de organização e confiança.