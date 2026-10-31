Notas dos jogadores do Manchester United contra o Chelsea: expulsão de Lisandro Martinez custa caro, e time de Carrick desmorona em Stamford Bridge

Morgan Rogers abriu o placar cinco minutos após o reinício da partida, e o jogo ficou praticamente decidido aos 63 minutos, quando Lisandro Martinez empurrou Wesley Fofana em uma cobrança de escanteio, recebeu o segundo cartão amarelo e cometeu um pênalti convertido por Cole Palmer. É a terceira derrota seguida do United, que ocupa a 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
Confira as notas dos jogadores do Manchester United...
Goleiro e defesa
Senne Lammens - 7/10 Lammens não teve chance na bela cavadinha de Rogers e ainda tocou na cobrança de pênalti de Palmer, mas acabou ajudando a bola a entrar no canto. Fez sete defesas, a melhor delas aos 85 minutos, quando espalmou um chute forte de Estevao.
Leny Yoro - 6/10 Teve uma atuação segura na lateral direita. Yoro avançou e conquistou um escanteio no início da partida. Mais tarde, fez uma boa cobertura para interromper um contra-ataque do Chelsea que buscava Danny Welbeck.
Lisandro Martinez - 2/10 Um desastre completo. Advertido aos 59 minutos por puxar Rogers repetidas vezes, Martinez empurrou Fofana no rosto em uma cobrança de escanteio, de costas para a bola. O VAR identificou o lance, e ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo, além de cometer o pênalti que resultou no segundo gol do Chelsea. Também foi um dos defensores que recuaram enquanto Rogers avançava para abrir o placar.
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Harry Maguire - 5/10 Maguire venceu a disputa pelo alto que levou ao gol anulado de Matheus Cunha. Mas recuou diante de Rogers no primeiro gol e recebeu cartão amarelo aos 65 minutos, embora tenha feito um desvio decisivo para impedir que Palmer empurrasse a bola para a rede pouco depois.
Diogo Dalot - 5/10 Dalot ofereceu muito pouco no ataque pela lateral esquerda e raramente participou dos melhores momentos do United. Uma atuação discreta e esquecível.
Meio-campo
Andrey Santos - 5/10 Santos se esforçou para atrapalhar o ritmo do Chelsea no início e lançou Bryan Mbeumo em um contra-ataque promissor, mas não conseguiu chegar a tempo de parar Rogers no primeiro gol. Foi substituído por Ayden Heaven aos 66 minutos, após a expulsão.
Carlos Baleba - 5/10 Baleba finalizou rente à trave mais distante no início, mas teve dificuldades para se impor diante de Romeo Lavia e Moises Caicedo. Foi substituído por Kobbie Mainoo aos 58 minutos.
Bruno Fernandes - 5/10 De volta ao time titular, Fernandes desperdiçou uma grande chance aos 19 minutos, chutando por cima após ser deixado na cara do gol por Mbeumo, e cruzou outra bola rente à linha do gol. Seu escanteio fechado criou o gol anulado de Cunha, mas seu desempenho caiu muito após o intervalo.
Ataque
Amad Diallo - 6/10 Foi o atacante mais ativo do United. Amad obrigou Penders a espalmar um chute de longe, mas não conseguiu superar o goleiro em duas oportunidades cara a cara, a mais clara delas pouco antes do intervalo. Sofreu uma pancada e foi substituído por Joshua Zirkzee aos 77 minutos.
Matheus Cunha - 5/10 Escalado pela esquerda, Cunha chegou a pensar que havia colocado o United à frente, mas o VAR anulou seu toque de perto por impedimento. Um domínio ruim permitiu que Penders abafasse um passe em profundidade, e ele foi substituído por Mason Mount aos 66 minutos.
Bryan Mbeumo - 6/10 Mbeumo comandou os melhores contra-ataques do United, com um passe excelente nas costas da defesa para a grande chance de Fernandes e outro passe em profundidade para Cunha. Recebeu cartão amarelo por não respeitar a distância em uma cobrança de falta, e Penders desviou seu chute forte de primeira nos acréscimos para o travessão.
Reservas e técnico
Kobbie Mainoo - 5/10 Entrou aos 58 minutos e recebeu cartão amarelo por derrubar Palmer 12 minutos depois. Mainoo nunca conseguiu acompanhar o ritmo do jogo.
Ayden Heaven - 5/10 Entrou aos 66 minutos para reforçar a defesa após a expulsão. Heaven teve poucas chances de causar impacto, com a partida já escapando do controle da equipe.
Mason Mount - 5/10 Vaiado ao entrar contra seu ex-clube no lugar de Cunha, aos 66 minutos, Mount errou no domínio e deu ao Chelsea o contra-ataque que terminou no gol anulado de Estevao.
Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee passou por dois jogadores antes de bater forte de longe para a defesa de Penders e conquistou o escanteio que levou ao chute de primeira de Mbeumo no fim, mas recebeu cartão amarelo aos 86 minutos.
Michael Carrick - 4/10 O plano de Carrick funcionou por 45 minutos, mas a falta de disciplina de sua equipe após o intervalo custou caro. A sequência de nove jogos sem vencer em todas as competições, a pior do United desde 1988, deixa o treinador em uma posição delicada.