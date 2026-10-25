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A temporada do Manchester United chegou a um novo ponto baixo em Old Trafford, onde a equipe foi dominada e perdeu por 3 a 0 para um AFC Bournemouth eficiente nas finalizações.

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A decisão de Michael Carrick de deixar Bruno Fernandes fora da escalação titular saiu pela culatra de forma espetacular, já que os donos da casa não tiveram criatividade na ausência dele. Apesar de ficar com 62% da posse de bola, o United foi prejudicado por uma série de erros individuais e permitiu que os visitantes registrassem um xG superior, de 2,24, contra apenas 0,61 da equipe da casa. O desmoronamento começou no primeiro tempo, quando Rayan e Marcus Tavernier marcaram em rápida sequência e deixaram o Stretford End atônito, antes de Evanilson dar o golpe final aos 71 minutos. Agora sem vencer há oito jogos, o United vê a pressão sobre Carrick chegar ao limite após uma atuação sem identidade tática. Abaixo, damos notas aos jogadores do Manchester United.

Goleiro e defesa

Senne Lammens - 3/10 Senne Lammens teve uma tarde difícil e ficou desprotegido por sua linha defensiva durante boa parte do jogo. Embora tenha defendido uma finalização de Rayan à queima-roupa aos 50 minutos, sofreu três gols e agravou a situação da equipe ao avaliar mal um passe de Lewis Cook, saindo de forma equivocada para entregar o terceiro gol a Evanilson.

Diogo Dalot - 5/10 Diogo Dalot foi um dos poucos jogadores que tentaram avançar de forma consistente pelo lado esquerdo, mas não conseguiu produzir jogadas decisivas. Defensivamente, teve uma atuação relativamente sólida em comparação com a de seus companheiros, embora não tenha conseguido melhorar o desempenho de uma defesa completamente desarticulada.

Leny Yoro - 3/10 Leny Yoro fez uma interceptação importante no início para impedir Evanilson, mas sua tarde ficou marcada por um erro desastroso. Yoro escorregou no pior momento possível em seu próprio campo, permitindo que Adrien Truffert roubasse a bola e servisse Tavernier para o segundo gol.

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Harry Maguire - 3/10 Harry Maguire teve uma atuação de capitão pelos motivos errados. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo e pareceu lento diante da velocidade dos visitantes, sem conseguir organizar uma defesa que foi desmantelada repetidamente. Um erro seu no início do segundo tempo quase permitiu que Evanilson marcasse o terceiro, mas a marcação de impedimento o salvou.

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Ayden Heaven - 2/10 Ayden Heaven teve uma tarde para esquecer, perdendo a bola repetidamente antes de ser substituído aos 65 minutos. Aos 37, cometeu uma entrada imprudente com os dois pés, recebeu cartão amarelo e cedeu a falta que deu origem ao primeiro gol.

Meio-campo

Andrey Santos - 4/10 Andrey Santos recebeu cartão amarelo aos 22 minutos após uma entrada dura e, por isso, precisou tomar cuidado pelo restante da partida. Jogou os 90 minutos e mostrou disposição para disputar a bola no meio-campo, além de ter um cabeceio bloqueado no fim, mas raramente conseguiu se aproximar dos jogadores mais perigosos do Bournemouth.

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Carlos Baleba - 4/10 Carlos Baleba teve dificuldade para se impor fisicamente no setor central. Embora tenha tentado fazer a bola circular, demorou a reagir nas transições defensivas e foi substituído aos 72 minutos, quando o jogo ficava cada vez mais distante.

Youri Tielemans - 3/10 Youri Tielemans teve 45 minutos de pesadelo. Uma bola rasteira perigosa aos 32 minutos foi sua única contribuição relevante. Aos 40, recebeu cartão amarelo por derrubar Lewis Cook e foi substituído no intervalo.

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Ataque

Mason Mount - 6/10 Mason Mount se esforçou na pressão e foi o jogador mais disposto do United a criar jogadas em um dia desastroso. Com Bruno Fernandes no banco, a responsabilidade pela criação recaiu sobre Mount, que arriscou de longe sem causar grandes problemas a Djordje Petrovic. Suas cobranças de escanteio, porém, foram ruins de forma consistente.

Amad Diallo - 4/10 Amad Diallo ficou isolado na ponta direita durante boa parte da partida. Teve poucas participações relevantes na área adversária e foi neutralizado em grande medida por Truffert antes de dar lugar a Shea Lacey aos 78 minutos.

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Bryan Mbeumo - 5/10 Bryan Mbeumo acabou sendo a principal ameaça ofensiva do United, mas quase não recebeu bolas. Teve uma finalização defendida por Petrovic aos 41 minutos e um pedido de pênalti ignorado por volta dos 60, demonstrando frustração à frente do ataque.

Reservas & técnico

Lisandro Martinez - 4/10 Lisandro Martinez entrou no lugar de Heaven aos 65 minutos e, segundos depois, foi deixado no chão por Rayan, que finalizou rente à trave. Martinez mostrou mais combatividade a partir daí, mas o jogo já caminhava para uma goleada.

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Matheus Cunha - 4/10 Matheus Cunha entrou no intervalo no lugar de Tielemans para dar mais impulso ao ataque. Fez a bola circular razoavelmente bem, mas não testou Petrovic e mandou sua única finalização por cima do gol.

Joshua Zirkzee - 4/10 Joshua Zirkzee substituiu Baleba aos 72 minutos. Acrescentou presença física e teve uma finalização bloqueada no fim, mas não teve impacto no placar final.

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Shea Lacey - 5/10 Shea Lacey substituiu Diallo aos 78 minutos e mostrou disposição, fazendo dois cruzamentos perigosos e tendo uma finalização bloqueada no fim.

Michael Carrick - 2/10 Michael Carrick comandou um desastre tático. Sua decisão de deixar Bruno Fernandes fora da equipe titular deixou o time sem liderança e sem criatividade. O esquema 4-2-3-1 foi facilmente superado, e as substituições não corrigiram as falhas estruturais que levaram a equipe a sofrer três gols em casa.