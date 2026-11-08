Notas dos jogadores do Manchester United contra o Aston Villa: Bruno Fernandes lidera reação caótica em jogo eletrizante de oito gols

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United se recuperou de um início de pesadelo e empatou por 4 a 4 com o Aston Villa em uma tarde extraordinária em Old Trafford. Gols de Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu nos minutos finais garantiram um ponto à equipe de Michael Carrick, que perdia por 4 a 2.

Publicidade

Old Trafford testemunhou uma das atuações mais irregulares da era da Premier League, com Manchester United e Aston Villa marcando oito gols em uma partida marcada pela fragilidade defensiva e pela capacidade de reação individual. O United estabeleceu um recorde negativo do clube ao ficar dois gols atrás em quatro minutos, depois que Alysson Edward e Nicolas Jackson aproveitaram uma linha de defesa estática. Bruno Fernandes reacendeu brevemente a esperança em cobrança de pênalti, antes que Youri Tielemans e John McGinn, também de pênalti, parecessem deixar o jogo fora do alcance dos donos da casa.

No entanto, a mudança tática feita por Michael Carrick no segundo tempo acabou dando resultado. Apesar de Leon Goretzka marcar o quarto gol do Villa, a pressão do United no fim surtiu efeito. Um gol de Joshua Zirkzee aos 92 minutos abriu caminho para um desfecho frenético, encerrado com o empate dramático de Patrick Dorgu no sexto minuto dos acréscimos. Embora o ponto evite um vexame, os números defensivos mostram uma equipe com dificuldades para manter a organização sob enorme pressão.

Goleiro e defesa

Senne Lammens: 4/10

Uma tarde difícil para o jovem goleiro, vazado duas vezes nos primeiros quatro minutos. Embora não possa ser o único responsabilizado pelo colapso coletivo à sua frente, não transmitiu a segurança necessária para acalmar uma defesa nervosa. Terminou com apenas três defesas, apesar de ter enfrentado seis finalizações no alvo.

Noussair Mazraoui: 5/10

Getty Images

Teve papel decisivo na jogada do gol de Tielemans, mas não da maneira que gostaria, já que sua participação foi registrada na sequência que levou ao placar de 2 a 2. Teve dificuldades para conter as ultrapassagens de Maatsen.

Publicidade Publicidade

Leny Yoro: 4/10

O adolescente enfrentou um teste de fogo e sofreu com a força física de Nicolas Jackson. Seu posicionamento nos primeiros gols foi questionável, e faltou-lhe a comunicação de um veterano para organizar uma linha defensiva que sofreu quatro gols em casa.

Tópicos relacionados

Harry Maguire: 3/10

Uma atuação de veterano sem a autoridade esperada. Maguire fez parte de uma dupla de zaga superada repetidamente no primeiro tempo. Sua tarde terminou mais cedo: após 45 minutos iniciais desastrosos, foi substituído pelo jovem Ayden Heaven no intervalo.

Diogo Dalot: 5/10

Ofereceu alguma opção de ataque pelo lado do campo, mas foi flagrado fora de posição no gol de Goretzka. Saiu aos 66 minutos, quando Carrick buscou mais dinamismo pelos lados para salvar o resultado.

Publicidade

Meio-campo

Matheus Cunha: 6/10

Atuou mais recuado do que de costume e tentou fazer a ligação entre defesa e ataque. Completou um grande número de passes, mas teve dificuldades para acompanhar as infiltrações tardias de Goretzka e McGinn na área.

Kobbie Mainoo: 6/10

Deu mostras de sua capacidade de escapar da pressão, mas o caos da partida fez com que a bola passasse pelo meio-campo sem permanecer ali por longos períodos. Teve dificuldades para impor seu habitual controle do ritmo diante do trio consistente do Villa formado por Tielemans, McGinn e Kamara.

Publicidade

Youri Tielemans: 7/10

Uma atuação taticamente estranha diante de sua ex-equipe. Foi eficiente com a bola e marcou o gol crucial que deixou o placar em 2 a 2 pouco antes do intervalo. Sua influência diminuiu no segundo tempo, antes de ser substituído aos 66 minutos.

Ataque

Bruno Fernandes: 8/10

Getty Images

O coração da equipe. Mostrou frieza para converter um pênalti aos 16 minutos e foi o responsável por criar as jogadas da reação final. Deu a assistência para o empate aos 96 minutos e garantiu que o United saísse com um ponto à base de pura determinação.

Publicidade

Amad Diallo: 5/10

Teve dificuldades para causar impacto diante de Ian Maatsen. Seus dribles não tiveram a contundência habitual, e ele foi substituído aos 66 minutos, quando o United passou a adotar uma abordagem mais direta.

Bryan Mbeumo: 6/10

Trabalhou duro sem a bola e pareceu o jogador com mais chances de criar algo no terço final durante a parte intermediária da partida. Foi substituído por Zirkzee aos 83 minutos na última tentativa de mudar o resultado.

Publicidade

Reservas e treinador

Ayden Heaven: 4/10

Trabalhou duro sem a bola e pareceu o jogador com mais chances de criar algo no terço final durante a parte intermediária da partida. Foi substituído por Zirkzee aos 83 minutos na última tentativa de mudar o resultado.

Joshua Zirkzee: 8/10

Entrou e fez a diferença. Acionado aos 83 minutos, marcou aos 92 e deu início à reação. Sua força física na área mudou a dinâmica da defesa do Villa.

Publicidade

Patrick Dorgu: 8/10

O herói do momento. Entrou aos 66 minutos, deu a assistência para Zirkzee e marcou o gol do empate dramático aos 96. Em retrospecto, uma decisão tática brilhante.

Shea Lacey: 6/10

Entrou no fim para dar novo fôlego aos lados do campo e ajudou a manter a pressão que levou aos gols nos minutos finais.

Publicidade

Mason Mount: 6/10

Deu mais energia ao terço final do que os jogadores que substituiu, ajudando a empurrar o Villa para trás nos últimos 20 minutos.

Michael Carrick (treinador): 5/10

Getty Images

A organização defensiva inicial foi um desastre e levou a um começo de jogo negativamente histórico. No entanto, suas substituições, especialmente as entradas de Dorgu e Zirkzee, foram diretamente responsáveis pela reação. Ele segue sob enorme pressão apesar do ponto conquistado.