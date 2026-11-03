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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester United contra a Roma: Matheus Cunha é o herói na reação após desvantagem de dois gols

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O Manchester United protagonizou uma virada notável no segundo tempo em Old Trafford e venceu a Roma por 3 a 2 na Champions League. Em desvantagem por 2 a 0 no intervalo, a equipe de Michael Carrick contou com um gol de pênalti de Bruno Fernandes e dois gols de Matheus Cunha nos minutos finais para garantir os três pontos.

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O Manchester United foi preciso no segundo tempo para reverter uma desvantagem de dois gols e vencer a Roma por 3 a 2 em Old Trafford. A primeira etapa foi ruim para os donos da casa, que saíram atrás aos 11 minutos, com um gol de Matias Soule, antes de Donyell Malen ampliar a vantagem dos visitantes em uma cobrança de pênalti. No intervalo, o United tinha pela frente uma tarefa difícil e, estatisticamente, poucas chances de vitória após não conseguir conter a eficiência inicial da Roma.

O panorama mudou drasticamente aos 58 minutos, quando Bruno Fernandes converteu um pênalti e diminuiu a desvantagem. O United dominou a reta final, terminou com 15 finalizações e registrou 2,72 gols esperados (xG). A pressão acabou dando resultado: Matheus Cunha marcou duas vezes em um intervalo de três minutos no fim da partida e garantiu uma vitória importante, que levou a equipe de Carrick à 17ª posição na tabela da Champions League.

Goleiro e defesa

Senne Lammens - 5/10

Uma noite difícil para o goleiro, que sofreu dois gols nas quatro finalizações certas que enfrentou. Fez duas defesas, mas não conseguiu evitar o gol de pênalti de Malen e foi superado por Soule logo no início. Sua distribuição de bola contribuiu para os 52% de posse do United, mas faltou-lhe a presença necessária para comandar a defesa nos períodos de domínio da Roma no primeiro tempo.

Leny Yoro - 6/10

Yoro deu mostras de sua qualidade técnica e contribuiu para os 415 passes certos do United, mas teve dificuldades iniciais com a movimentação de Malen e Soule. Recuperou-se bem no segundo tempo, quando o United passou a atuar mais à frente, e ajudou a impedir que a Roma finalizasse após o intervalo.

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Diogo Dalot - 6/10

O lateral participou bastante pelo lado do campo e contribuiu para os 11 cruzamentos do United. Estava fora de posição na jogada do primeiro gol, mas melhorou defensivamente e terminou a partida com um número respeitável de interceptações, enquanto o United neutralizava os contra-ataques da Roma.

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Harry Maguire - 5/10

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Atuação irregular do experiente zagueiro. Recebeu cartão amarelo aos 78 minutos e sofreu com a velocidade das transições da Roma no primeiro tempo. Foi substituído por De Ligt aos 88 minutos, quando o United já havia assumido a liderança no placar, e terminou com 40% de aproveitamento em seus principais duelos defensivos.

Ayden Heaven - 5/10

O jovem enfrentou um teste difícil e pareceu nervoso no período em que a Roma abriu 2 a 0. Recebeu cartão amarelo aos 70 minutos e foi substituído por Lisandro Martinez cinco minutos depois. Vai aprender com a experiência, mas não demonstrou a autoridade exigida em um confronto europeu de tamanha importância.

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Meio-campo

Carlos Baleba - 4/10

Baleba teve dificuldades para dar sustentação ao meio-campo no primeiro tempo e perdeu de vista com frequência os adversários que avançavam. O cartão amarelo recebido aos 51 minutos coroou uma atuação frustrante, e ele foi substituído pouco depois por Tielemans, enquanto Carrick buscava mais controle no setor.

Kobbie Mainoo - 7/10

O mais consistente entre os meio-campistas titulares do United. Mainoo teve papel importante na transição da defesa para o ataque e ajudou a equipe a manter a pressão no segundo tempo. Foi fundamental na jogada que levou ao pênalti e mostrou tranquilidade sob pressão.

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Bruno Fernandes - 8/10

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

O capitão deu o exemplo na virada. Depois de um primeiro tempo difícil, no qual recebeu cartão amarelo, assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti aos 58 minutos. Também deu a assistência para o gol de empate de Cunha aos 83 minutos e teve participação expressiva nos 2,72 xG do United.

Ataque

Amad Diallo - 6/10

Diallo foi uma ameaça constante pela ponta, mas muitas vezes errou a última bola, como indica o alto número de finalizações bloqueadas do United (6). Foi substituído aos 75 minutos em uma troca tripla que acabou mudando os rumos da partida.

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Matheus Cunha - 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Cunha passou longos períodos discreto, mas apareceu quando mais importava: marcou aos 83 e aos 86 minutos para virar o jogo. Ainda recebeu cartão amarelo nos acréscimos, mas sua precisão nas finalizações fez a diferença entre as duas equipes.

Bryan Mbeumo - 6/10

Mbeumo trabalhou muito sem a bola e contribuiu para a marcação alta que acabou superando a Roma. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua movimentação criou espaços para Cunha aproveitar nos dez minutos finais.

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Reservas e técnico

Youri Tielemans - 7/10

Entrou aos 51 minutos no lugar de Baleba e ofereceu a variedade de passes que faltava ao United. Sua entrada permitiu que a equipe dominasse a região central e mantivesse os ataques.

Lisandro Martinez - 6/10

Substituiu Heaven aos 75 minutos. Sua agressividade e seus passes para a frente ajudaram a manter a Roma presa no próprio campo durante os 15 minutos finais.

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Shea Lacey - 7/10

Teve grande impacto no pouco tempo em que esteve em campo. Substituiu Diallo aos 75 minutos e deu a assistência para o gol da vitória de Cunha aos 86. Seu jogo direto criou problemas para a defesa já cansada da Roma.

Matthijs de Ligt - sem nota

Entrou aos 88 minutos para ajudar a segurar o resultado. Teve pouco tempo em campo para receber uma nota.

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Mason Mount - sem nota

Entrou aos 88 minutos para dar novo fôlego à equipe nos instantes finais.

Michael Carrick - 8/10

Carrick merece muito crédito pelos ajustes no segundo tempo. Suas decisões de colocar Tielemans e Lacey em campo se mostraram acertadas, já que ambos foram decisivos na sequência de três gols. Reverter uma desvantagem de 2 a 0 no intervalo demonstra grande flexibilidade tática e influência sobre o elenco.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”