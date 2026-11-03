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O Manchester United protagonizou uma virada notável no segundo tempo em Old Trafford e venceu a Roma por 3 a 2 na Champions League. Em desvantagem por 2 a 0 no intervalo, a equipe de Michael Carrick contou com um gol de pênalti de Bruno Fernandes e dois gols de Matheus Cunha nos minutos finais para garantir os três pontos.

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O Manchester United foi preciso no segundo tempo para reverter uma desvantagem de dois gols e vencer a Roma por 3 a 2 em Old Trafford. A primeira etapa foi ruim para os donos da casa, que saíram atrás aos 11 minutos, com um gol de Matias Soule, antes de Donyell Malen ampliar a vantagem dos visitantes em uma cobrança de pênalti. No intervalo, o United tinha pela frente uma tarefa difícil e, estatisticamente, poucas chances de vitória após não conseguir conter a eficiência inicial da Roma.

O panorama mudou drasticamente aos 58 minutos, quando Bruno Fernandes converteu um pênalti e diminuiu a desvantagem. O United dominou a reta final, terminou com 15 finalizações e registrou 2,72 gols esperados (xG). A pressão acabou dando resultado: Matheus Cunha marcou duas vezes em um intervalo de três minutos no fim da partida e garantiu uma vitória importante, que levou a equipe de Carrick à 17ª posição na tabela da Champions League.

Goleiro e defesa

Senne Lammens - 5/10

Uma noite difícil para o goleiro, que sofreu dois gols nas quatro finalizações certas que enfrentou. Fez duas defesas, mas não conseguiu evitar o gol de pênalti de Malen e foi superado por Soule logo no início. Sua distribuição de bola contribuiu para os 52% de posse do United, mas faltou-lhe a presença necessária para comandar a defesa nos períodos de domínio da Roma no primeiro tempo.

Leny Yoro - 6/10

Yoro deu mostras de sua qualidade técnica e contribuiu para os 415 passes certos do United, mas teve dificuldades iniciais com a movimentação de Malen e Soule. Recuperou-se bem no segundo tempo, quando o United passou a atuar mais à frente, e ajudou a impedir que a Roma finalizasse após o intervalo.

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Diogo Dalot - 6/10

O lateral participou bastante pelo lado do campo e contribuiu para os 11 cruzamentos do United. Estava fora de posição na jogada do primeiro gol, mas melhorou defensivamente e terminou a partida com um número respeitável de interceptações, enquanto o United neutralizava os contra-ataques da Roma.

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Harry Maguire - 5/10

Getty Images

Atuação irregular do experiente zagueiro. Recebeu cartão amarelo aos 78 minutos e sofreu com a velocidade das transições da Roma no primeiro tempo. Foi substituído por De Ligt aos 88 minutos, quando o United já havia assumido a liderança no placar, e terminou com 40% de aproveitamento em seus principais duelos defensivos.

Ayden Heaven - 5/10

O jovem enfrentou um teste difícil e pareceu nervoso no período em que a Roma abriu 2 a 0. Recebeu cartão amarelo aos 70 minutos e foi substituído por Lisandro Martinez cinco minutos depois. Vai aprender com a experiência, mas não demonstrou a autoridade exigida em um confronto europeu de tamanha importância.

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Meio-campo

Carlos Baleba - 4/10

Baleba teve dificuldades para dar sustentação ao meio-campo no primeiro tempo e perdeu de vista com frequência os adversários que avançavam. O cartão amarelo recebido aos 51 minutos coroou uma atuação frustrante, e ele foi substituído pouco depois por Tielemans, enquanto Carrick buscava mais controle no setor.

Kobbie Mainoo - 7/10

O mais consistente entre os meio-campistas titulares do United. Mainoo teve papel importante na transição da defesa para o ataque e ajudou a equipe a manter a pressão no segundo tempo. Foi fundamental na jogada que levou ao pênalti e mostrou tranquilidade sob pressão.

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Bruno Fernandes - 8/10

Getty Images

O capitão deu o exemplo na virada. Depois de um primeiro tempo difícil, no qual recebeu cartão amarelo, assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti aos 58 minutos. Também deu a assistência para o gol de empate de Cunha aos 83 minutos e teve participação expressiva nos 2,72 xG do United.

Ataque

Amad Diallo - 6/10

Diallo foi uma ameaça constante pela ponta, mas muitas vezes errou a última bola, como indica o alto número de finalizações bloqueadas do United (6). Foi substituído aos 75 minutos em uma troca tripla que acabou mudando os rumos da partida.

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Matheus Cunha - 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Cunha passou longos períodos discreto, mas apareceu quando mais importava: marcou aos 83 e aos 86 minutos para virar o jogo. Ainda recebeu cartão amarelo nos acréscimos, mas sua precisão nas finalizações fez a diferença entre as duas equipes.

Bryan Mbeumo - 6/10

Mbeumo trabalhou muito sem a bola e contribuiu para a marcação alta que acabou superando a Roma. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua movimentação criou espaços para Cunha aproveitar nos dez minutos finais.

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Reservas e técnico

Youri Tielemans - 7/10

Entrou aos 51 minutos no lugar de Baleba e ofereceu a variedade de passes que faltava ao United. Sua entrada permitiu que a equipe dominasse a região central e mantivesse os ataques.

Lisandro Martinez - 6/10

Substituiu Heaven aos 75 minutos. Sua agressividade e seus passes para a frente ajudaram a manter a Roma presa no próprio campo durante os 15 minutos finais.

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Shea Lacey - 7/10

Teve grande impacto no pouco tempo em que esteve em campo. Substituiu Diallo aos 75 minutos e deu a assistência para o gol da vitória de Cunha aos 86. Seu jogo direto criou problemas para a defesa já cansada da Roma.

Matthijs de Ligt - sem nota

Entrou aos 88 minutos para ajudar a segurar o resultado. Teve pouco tempo em campo para receber uma nota.

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Mason Mount - sem nota

Entrou aos 88 minutos para dar novo fôlego à equipe nos instantes finais.

Michael Carrick - 8/10

Carrick merece muito crédito pelos ajustes no segundo tempo. Suas decisões de colocar Tielemans e Lacey em campo se mostraram acertadas, já que ambos foram decisivos na sequência de três gols. Reverter uma desvantagem de 2 a 0 no intervalo demonstra grande flexibilidade tática e influência sobre o elenco.