O Manchester City deu sequência à sua marcha implacável no topo da tabela da Premier League, mas precisou suar em uma extraordinária vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland. Em uma partida marcada pela fragilidade defensiva e por finalizações de elite, o time de Enzo Maresca demonstrou sua profundidade ofensiva para superar um visitante aguerrido. O jogo oscilou como um pêndulo, com os 57% de posse de bola do City e seus 2,76 gols esperados (xG) superando por pouco os visitantes em um confronto de alta intensidade que manteve a torcida no Etihad na ponta dos assentos.

A narrativa tática foi dominada pelo sensacional hat-trick de Brian Brobbey pelo Sunderland, que expôs com frequência brechas na defesa de transição do City. No entanto, a qualidade individual de Antoine Semenyo, que marcou duas vezes, e o inevitável Erling Haaland foram decisivos. Apesar de ter sofrido três gols em casa, a capacidade do City de produzir 16 finalizações no total e manter uma sequência de cinco vitórias por 5 a 0 sugere que, embora a estrutura defensiva precise de ajustes, seu poder de fogo segue incomparável na divisão.

Goleiro e defesa

G. Donnarumma - 5/10

Uma tarde difícil para o italiano, que em grande parte ficou sem proteção de sua linha defensiva. Embora tenha feito 2 defesas, ele ficará decepcionado por ter sofrido três gols, particularmente diante da eficiência clínica do Sunderland com xG limitado. Sua distribuição foi estável, mas faltou a presença de liderança para acalmar uma unidade defensiva instável durante a arrancada do Sunderland no segundo tempo.

M. Guehi - 7/10

Guehi produziu um momento de qualidade ofensiva ao dar a assistência para Semenyo aos 43 minutos, mostrando conforto em zonas mais avançadas. Defensivamente, porém, teve dificuldades em alguns momentos com a movimentação de Brobbey. Ele foi substituído aos 43 minutos pouco depois de sua contribuição, provavelmente devido a uma mudança tática ou a um problema físico leve.

M. Nunes - 6/10

Escalado em uma função defensiva, Nunes teve dificuldades para se adaptar às exigências físicas de acompanhar os contra-ataques do Sunderland. Ele trouxe energia, mas lhe faltou a disciplina posicional necessária para travar a progressão central dos visitantes. Os 57% de posse de bola da equipe foram ajudados por sua circulação, mas ele foi superado com muita facilidade no segundo gol.

J. Gvardiol - 7/10

Gvardiol foi uma válvula de escape constante pela esquerda e coroou uma boa atuação com uma assistência crucial para Erling Haaland aos 81 minutos para selar o resultado. Foi um dos poucos defensores que pareceram confortáveis nos duelos individuais, embora fizesse parte de uma unidade vazada três vezes.

R. Dias - 6/10

O capitão teve muito trabalho com o físico Brian Brobbey durante toda a tarde. Embora tenha liderado o time em cortes, ficou fora de posição no terceiro gol do Sunderland. Foi uma noite rara em que o internacional português pareceu vulnerável diante de um ataque direto e de alta intensidade.

Meio-campo

I. Ndiaye - 6/10

Uma tarde discreta para os seus padrões. Ndiaye conectou bem as jogadas no terço médio, mas não conseguiu dar o passe decisivo de que o City precisava para matar o jogo mais cedo. Ele saiu aos 75 minutos para a entrada de Jeremy Doku, enquanto Maresca buscava mais explosão pelos lados.

A. Semenyo - 9/10

A estrela indiscutível do jogo. Semenyo foi letal, marcando aos 43 e aos 57 minutos para manter o City à frente durante os períodos mais voláteis da partida. Sua capacidade de encontrar espaços às costas do duplo volante do Sunderland foi a diferença tática entre os dois times.

E. Anderson - 7/10

Anderson fez o trabalho pesado no coração do meio-campo, viabilizando a pressão alta do City. Ele registrou números altos em recuperações de bola e manteve o ritmo elevado, permitindo que os jogadores mais criativos brilhassem, ainda que não tenha participado diretamente de gol.

E. Fernandez - 6/10

Recebeu cartão amarelo logo aos 9 minutos, o que pareceu limitar seu estilo combativo habitual. Controlou bem o ritmo do jogo no primeiro tempo, mas caiu de rendimento à medida que o Sunderland aumentou a intensidade na segunda etapa.

R. Cherki - 8/10

Uma força criativa durante toda a partida, Cherki deu a assistência para o gol de abertura e seguiu sendo um incômodo para o Sunderland. Sua visão e o peso dos passes foram excepcionais, justificando sua presença inicial na função de camisa 10 antes de ser substituído no fim por O'Reilly.

Ataque

E. Haaland - 8/10

Durante boa parte do jogo, Haaland foi bem controlado por Ballard e Danso, mas mostrou por que é o principal centroavante do mundo ao aparecer aos 81 minutos para marcar o decisivo quinto gol. Sua movimentação para aproveitar o cruzamento de Gvardiol foi de nível mundial, encerrando qualquer esperança de reação do Sunderland.

Reservas e treinador

J. Doku - 6/10

Entrou nos 15 minutos finais. Sua velocidade esticou uma defesa cansada do Sunderland, embora seu último passe não tenha tido a precisão habitual.

N. O'Reilly - 6/10

Entrou no fim no lugar de Cherki. Ajudou a administrar o jogo e manteve a posse de bola nos minutos finais.

E. Maresca - 7/10

Maresca ficará satisfeito com os cinco gols e os três pontos, mas estará preocupado com a facilidade com que o Sunderland atravessou sua estrutura defensiva. Sua decisão de escalar Semenyo foi inspirada, mas a transição defensiva segue sendo um trabalho em andamento para os líderes da liga.