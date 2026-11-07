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Liam Delap marcou duas vezes contra o clube em que passou pelas categorias de base, e o Manchester City sofreu a terceira derrota consecutiva na Premier League ao perder por 3 a 1 para o Nottingham Forest, que ainda não havia marcado em casa nesta temporada.

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Maresca voltou a escalar Josko Gvardiol, Ruben Dias e Jeremy Doku, mas o City saiu atrás antes dos seis minutos, quando Jair Cunha ganhou a bola de Gvardiol no corpo, avançou e finalizou rasteiro no canto. Aos 18 minutos, Xaver Schlager levou a melhor sobre Elliot Anderson em uma dividida no meio-campo, e Delap arrancou desde a linha do meio-campo para bater forte e superar Gianluigi Donnarumma. Foi a primeira vez desde novembro de 2019 que o City ficou perdendo por 2 a 0 tão cedo em uma partida da Premier League.

Um belo chute de primeira de Cherki aos 52 minutos deu início a um longo período de pressão do City. Os visitantes terminaram com 78% de posse de bola e 33 toques na área do Forest, contra 14 do adversário. Mas Delap concluiu um contra-ataque aos 73 minutos, acertando o ângulo após passe de Morgan Gibbs-White. O City, que venceu seus sete primeiros jogos na liga, permanece em segundo lugar, com 21 pontos, mas agora está seis atrás do líder Arsenal. Já o Forest deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 16ª posição.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Manchester City pela atuação no City Ground...

Goleiro e defesa

Gianluigi Donnarumma (5/10): Fez duas defesas e não teve chance em nenhum dos gols, mas saiu mal em um escanteio fechado cobrado por James McAtee no primeiro tempo e teve sorte de ninguém de vermelho desviar a bola.

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Abdukodir Khusanov (6/10): Começou na lateral direita e raramente foi o problema em uma defesa que se desorganizou ao seu redor. Jogou os 90 minutos e não passou ileso por todos os lances: no primeiro tempo, cedeu um escanteio após um cruzamento perigoso de Daniel Munoz.

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Ruben Dias (6/10): Usou a braçadeira de capitão em seu retorno ao time, mas cometeu a falta que deu origem a uma chance desperdiçada por Cunha no primeiro tempo. A defesa do City não apareceu quando Delap arrancou desde a linha do meio-campo para marcar o segundo do Forest.

Marc Guehi (6/10): Fez um ótimo cruzamento da esquerda que Enzo Fernandez deveria ter convertido aos 25 minutos. Também encontrou Erling Haaland para a primeira finalização do City no alvo. Foi substituído por Matheus Nunes no intervalo.

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Josko Gvardiol (4/10): Uma noite para esquecer na lateral esquerda. Dominou mal a bola e a perdeu com facilidade para Cunha no gol marcado aos seis minutos. Foi substituído por Nico O'Reilly no intervalo.

Meio-campo

Elliot Anderson (6/10): Teve um retorno difícil ao seu antigo clube. Perdeu a dividida com Schlager que deixou Delap livre para marcar o segundo do Forest, mas melhorou depois disso. Deu o passe que iniciou a jogada em que Haaland teve o gol evitado em cima da linha e finalizou de primeira nas mãos de Matz Sels.

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Enzo Fernandez (5/10): Deveria ter diminuído a diferença aos 25 minutos, mas cabeceou por cima, de perto, após cruzamento de Guehi. Mais tarde, perdeu a bola para Murillo em uma jogada que quase resultou no terceiro gol do Forest e foi vaiado ao ser substituído por Phil Foden aos 78 minutos.

Rayan Cherki (8/10): Foi o destaque do City. Deixou Iliman Ndiaye em condições de finalizar na primeira chance da equipe e, aos 52 minutos, diminuiu a diferença ao acertar de primeira, com o pé esquerdo, o ângulo após um cruzamento de Doku desviado. Foi seu quinto gol na Premier League nesta temporada.

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Ataque

Iliman Ndiaye (7/10): Foi a opção mais ativa do City pela direita. Encontrou Doku para uma finalização no início, tabelou bem com Nunes depois do intervalo e arrancou em velocidade, levando Dan Ndoye a cometer uma falta para interromper a jogada e receber cartão amarelo.

Jeremy Doku (6/10): Teve uma finalização bloqueada no início e muitas vezes errou o último passe, mas cresceu depois do intervalo. Escapou de Munoz para fazer o cruzamento que desviou em Ryan Yates antes do gol de Cherki. Deu tanto trabalho ao ala que ele foi substituído aos 65 minutos.

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Erling Haaland (6/10): Driblou Sels aos 41 minutos, mas Cunha evitou o gol em cima da linha. Depois do intervalo, finalizou por cima após cruzamento de Nunes. Raramente recebeu os passes de que precisava diante de uma defesa do Forest recuada.

Reservas e técnico

Matheus Nunes (7/10): Substituiu Guehi no intervalo e deu mais força ao City pela direita, fazendo o cruzamento que Haaland finalizou por cima. Também bloqueou um chute de Delap e parou Gibbs-White nos minutos finais.

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Nico O'Reilly (6/10): Substituiu Gvardiol no intervalo e avançou pela lateral esquerda. Doku o deixou livre para fazer um cruzamento rasteiro afastado por Murillo, embora ele não tenha conseguido pegar bem na bola após um cruzamento de Nunes logo depois do reinício.

Phil Foden (6/10): Substituiu Fernandez aos 78 minutos e tentou criar jogadas, provocando um cartão amarelo para Luca Netz nos minutos finais, mas o Forest administrou o resultado até o fim.

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Enzo Maresca (4/10): Suas três mudanças não deram certo, e Gvardiol, que voltou ao time, falhou no primeiro gol. Sua equipe melhorou depois do intervalo, mas o City agora acumula três derrotas seguidas na liga após vencer os sete primeiros jogos.