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O Manchester City desperdiçou a vantagem duas vezes na Alemanha, mas ainda assim saiu de lá com os três pontos. O resultado coloca a equipe de Enzo Maresca entre as oito primeiras da tabela da Champions League.

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Maresca fez quatro mudanças após a derrota em casa para o Brighton, com Ruben Dias indo para o banco e Erling Haaland usando a braçadeira de capitão. O City teve 65% da posse de bola, mas o Leipzig finalizou mais, 14 vezes contra 12, com Antonio Nusa e David Raum causando problemas pela esquerda durante toda a partida. Castello Lukeba deu a vantagem aos visitantes aos 37 minutos, ao desviar o cruzamento de Nico O'Reilly para o próprio gol. Ridle Baku empatou aos 49 minutos, batendo Gianluigi Donnarumma no primeiro pau depois que Brajan Gruda passou por Elliot Anderson. Enzo Fernandez cabeceou o cruzamento de Iliman Ndiaye para o gol aos 58 minutos, mas Nusa voltou a empatar três minutos depois, após um passe por cobertura do reserva Christopher Nkunku.

Haaland decidiu a partida aos 78 minutos, completando o passe rasteiro para trás de Anderson para marcar seu 13º gol em nove jogos contra o Leipzig. O City terminou em sétimo lugar, com nove pontos, enquanto o Leipzig segue em 29º, com três.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do Manchester City pela atuação na Red Bull Arena...

Goleiro e defesa

Gianluigi Donnarumma (5/10): Fez uma defesa espetacular com a ponta dos dedos para evitar o gol em um chute de Christoph Baumgartner no início do segundo tempo, mas foi batido no primeiro pau por Baku momentos depois. Passou insegurança durante toda a partida: espalmou por cima do travessão um chute de Nusa no início do jogo, soltou uma finalização de Baku após o intervalo e calculou mal a trajetória de uma cobrança de falta de Raum que bateu no travessão.

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Matheus Nunes (6/10): Começou na lateral direita e bloqueou um chute de Raum que ia em direção ao gol logo no início, mas o lado esquerdo do Leipzig causou problemas constantes ao City enquanto ele esteve em campo. Foi substituído por Dias aos 79 minutos.

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Abdukodir Khusanov (7/10): Foi o defensor mais seguro do City na partida. Afastou, sob pressão, um cruzamento perigoso de Raum no primeiro tempo e não teve culpa em nenhum dos dois gols do Leipzig. Recebeu cartão amarelo por uma falta deliberada já nos acréscimos.

Marc Guehi (6/10): Conseguiu parar Nusa na entrada da área e interceptou um passe destinado a Romulo no primeiro tempo, mas a linha defensiva frequentemente ficou exposta, enquanto o Leipzig criava mais chances do que sua posse de bola sugeria.

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Nico O'Reilly (7/10): Seu cruzamento pela esquerda provocou o gol contra de Lukeba, e sua velocidade fez Baku receber cartão amarelo. Pouco depois do primeiro gol, cabeceou sem marcação, a cerca de 7 metros da meta, mas pegou mal na bola em uma chance que deveria ter ampliado a vantagem para 2 a 0.

Meio-campo

Elliot Anderson (8/10): Foi driblado por Gruda na jogada do gol de empate de Baku, mas se redimiu em grande estilo: passou por duas tentativas de desarme, entrou na área e rolou para Haaland marcar o gol da vitória. Também recuperou bem a posse de bola e chutou por cima do gol de cerca de 14 metros antes de ser substituído por Ayyoub Bouaddi aos 83 minutos.

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Enzo Fernandez (8/10): Criou uma chance para Cherki no início com um toque sutil e bloqueou uma finalização de Gruda antes de entrar na área no momento certo para cabecear o cruzamento de Ndiaye e fazer 2 a 1. Deu lugar a Mateo Kovacic aos 83 minutos.

Rayan Cherki (7/10): Foi a ameaça mais constante do City no ataque. Mandou uma finalização para fora no início, exigiu uma defesa de Maarten Vandevoordt e acertou um chute forte na parte de baixo do travessão. Também correu cerca de 37 metros para criar uma chance para Haaland, que acertou a trave, embora o impedimento tivesse sido assinalado.

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Ataque

Phil Foden (6/10): Finalizou com curva, rente à trave, no primeiro tempo e abriu a bola para Ndiaye na jogada do gol de Fernandez, mas teve dificuldade para encontrar espaço pela direita. Foi substituído por Jeremy Doku aos 64 minutos.

Iliman Ndiaye (8/10): Foi uma opção constante pela esquerda, cruzando na medida para Fernandez marcar de cabeça e deixando Cherki em condições de finalizar em uma chance no início do segundo tempo. Fez Raum receber cartão amarelo antes de dar lugar a Allan aos 83 minutos.

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Erling Haaland (8/10): O capitão deu apenas três toques na bola antes do intervalo e teve uma finalização de perto defendida por Vandevoordt aos 53 minutos, mas apareceu no lugar certo para completar a jogada do gol da vitória. Também acertou a trave em posição de impedimento e viu uma finalização desviada nos minutos finais ser afastada em cima da linha.

Reservas e técnico

Jeremy Doku (7/10): Deu ao City uma alternativa diferente de ataque pela esquerda, criando a chance em que Cherki acertou o travessão e fazendo o cruzamento que quase rendeu o segundo gol de Haaland. Mandou por cima do gol quando saiu livre nos acréscimos e recebeu cartão amarelo por chutar a bola para longe.

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Ruben Dias (6/10): Entrou na reta final para ajudar a segurar a vantagem enquanto o Leipzig buscava empatar pela terceira vez.

Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovacic, Allan (sem nota): Entraram no fim para ajudar a garantir a vitória.

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Enzo Maresca (7/10): Sua equipe deixou espaços demais na defesa durante longos períodos, mas as quatro mudanças após a derrota para o Brighton e a entrada de Doku ajudaram o City a encontrar o caminho da vitória e entrar no grupo dos oito primeiros.