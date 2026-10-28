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O Manchester City garantiu a classificação na Copa da Liga Inglesa após um tenso empate por 2 a 2 com o Brighton, em partida decidida nos pênaltis. O confronto no Etihad teve atuações de destaque tanto de reforços contratados no verão europeu quanto de jovens promessas, em uma intensa batalha tática.

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O Manchester City avançou à próxima fase da Copa da Liga Inglesa após um empate emocionante por 2 a 2 com o Brighton & Hove Albion, decidido com uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis. Em uma partida de grande complexidade tática, Malick Yalcouyé abriu o placar para os visitantes aos 30 minutos, mas Mateo Kovacic empatou dez minutos depois com uma finalização precisa. O segundo tempo também foi de trocas de golpes: Georginio Rutter recolocou o Brighton à frente no início da etapa, antes de o zagueiro Vitor Reis marcar aos 72 minutos e levar a decisão para os pênaltis.

Taticamente, o City buscou dominar os espaços entre o centro e as laterais, com Rayan Cherki como principal articulador. Apesar de ter 57% da posse de bola, a equipe de Enzo Maresca teve dificuldades para conter a eficiência do Brighton nos contra-ataques e cedeu três chances claras. A disputa de pênaltis reservou um fim de jogo tenso para os torcedores no Etihad: Mateo Kovacic teve sua cobrança defendida, mas Geronimo Rulli foi o herói ao parar Yasin Ayari e Lewis Dunk, garantindo a classificação dos donos da casa por 4 a 3.

Goleiro e defesa

Gerónimo Rulli - 8/10

Embora tenha sofrido dois gols no tempo regulamentar, Rulli fez a diferença no momento decisivo. Realizou quatro defesas importantes ao longo dos 90 minutos, diante de um xG adversário de 2,03, mas foi nos pênaltis que se consagrou: defendeu duas cobranças e levou o City à próxima fase.

Rico Lewis - 6/10

Como é característico de sua função híbrida, Lewis passou boa parte da partida ocupando posições centrais para criar superioridade numérica no meio-campo. Teve uma finalização bloqueada aos 68 minutos e foi substituído por Abdukodir Khusanov aos 76, quando o City buscava mais solidez defensiva.

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Vitor Reis - 9/10

Uma atuação imponente do zagueiro. Além de marcar o gol decisivo do empate aos 72 minutos, liderou a equipe em diversas estatísticas, incluindo passes certos (58) e ações defensivas (16). Foi o pilar da linha defensiva.

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Marc Guéhi - 7/10

Transmitiu tranquilidade ao lado de Reis. Guéhi quase marcou aos 43 minutos, em uma cabeçada após escanteio que foi bloqueada. Sua presença física foi fundamental para a equipe vencer 75 duelos no total e competir com Rutter.

Meio-campo

Mateo Kovacic - 7/10

Kovacic mostrou sua habitual capacidade de escapar da pressão e marcou o primeiro gol do City aos 40 minutos, deixando o placar em 1 a 1. Sua nota, porém, cai um pouco pelo pênalti defendido na disputa, que colocou momentaneamente a classificação do City em risco.

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Ayyoub Bouaddi - 6/10

Teve uma atuação segura como um dos dois volantes no primeiro tempo. Ajudou a manter o ritmo do City, mas saiu no intervalo para a entrada de Aït-Nouri, quando Maresca buscou ajustar a disposição tática pelas pontas.

Nico O'Reilly - 6/10

O jovem deu amostras de seu potencial técnico, mas teve dificuldades para se impor em uma região central congestionada. Trabalhou bastante no meio-campo antes de ser substituído por Enzo Fernández aos 87 minutos.

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Ataque

Phil Foden - 7/10

Atuando pela direita, Foden foi uma ameaça constante, mesmo quando o último passe não saiu como esperava. Mostrou frieza na disputa de pênaltis e converteu a primeira cobrança com precisão, dando o tom para os donos da casa.

Rayan Cherki - 8/10

Foi o principal criador em campo. Cherki liderou o City em finalizações, com seis, e exigiu defesas de Jason Steele em várias ocasiões. Também converteu sua cobrança na disputa de pênaltis. Sua contribuição para as transições ofensivas do City foi essencial ao longo dos 90 minutos.

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Allan Elias - 5/10

O atacante pelo lado esquerdo teve uma atuação relativamente discreta. Finalizou uma vez para fora pouco antes do intervalo e teve dificuldades para superar Costinha, do Brighton, nos lances individuais. Foi substituído por Jérémy Doku aos 61 minutos.

Floyd Samba - 5/10

Como referência no ataque, Samba teve dificuldades para escapar da marcação de Boscagli. Sem finalizar no alvo e com participação limitada na construção das jogadas, foi substituído por Ryan McAidoo no intervalo.

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Reservas e técnico

Rayan Aït-Nouri - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Bouaddi. Deu mais amplitude e energia ao corredor lateral, ajudando o City a abrir espaços na defesa do Brighton durante a reação no segundo tempo.

Ryan McAidoo - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Samba. Ofereceu uma opção diferente no ataque, embora tenha encontrado dificuldades para criar chances claras diante da marcação disciplinada e recuada do Brighton.

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Jérémy Doku - 7/10

Entrou aos 61 minutos no lugar de Elias. A velocidade de Doku fez o Brighton recuar imediatamente. Também converteu sua cobrança na disputa de pênaltis.

Abdukodir Khusanov - 6/10

Substituiu Rico Lewis nos 15 minutos finais. Ajudou a dar mais segurança ao lado direito da defesa quando o Brighton buscava o gol da vitória nos minutos finais.

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Enzo Fernández - 7/10

Entrou nos minutos finais no lugar de O'Reilly. Deu tranquilidade ao meio-campo na reta final e converteu seu pênalti com confiança.

Enzo Maresca - 7/10

A decisão de Maresca de fazer muitas mudanças na equipe foi uma aposta que quase saiu pela culatra, mas as duas substituições no intervalo ajudaram o City a retomar o controle. Embora a recomposição defensiva continue sendo uma preocupação, a força mental demonstrada por sua equipe nos pênaltis depõe a favor de sua liderança.