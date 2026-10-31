O City dominou a posse de bola, com 62%, e finalizou 21 vezes, mas Bart Verbruggen e a disciplinada defesa do Brighton resistiram. Doku e Iliman Ndiaye foram as principais ameaças dos donos da casa, enquanto Erling Haaland recebeu poucas bolas.
Confira as notas dos jogadores do Manchester City contra o Brighton...
Goleiro e defesa
Gianluigi Donnarumma - 6/10 Teve pouco trabalho além de buscar a bola no fundo da rede aos 11 minutos. Afastou com um soco um escanteio cobrado por Pascal Gross no início da partida e defendeu as poucas finalizações do Brighton ao gol.
Matheus Nunes - 5/10 De volta ao time titular no lugar de Marc Guehi, teve uma tarde difícil. Não conseguiu interceptar a bola rasteira que cruzou a área, bateu em Maxim De Cuyper e sobrou para Ayari marcar o gol da vitória. Aos 63 minutos, também recebeu um passe nas costas da defesa, mas parou em Verbruggen.
Abdukodir Khusanov - 6/10 Afastou um cruzamento de De Cuyper no início da partida e lidou bem com os raros contra-ataques do Brighton. Foi quem mais se aproximou do empate no fim, ao obrigar Verbruggen a defender um chute forte aos 89 minutos.
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Rúben Dias - 6/10 Neutralizou o ataque do Brighton durante boa parte do jogo, e os visitantes tocaram apenas nove vezes na bola dentro da área do City. No entanto, a atuação defensiva sólida pouco adiantou sem um gol de empate do outro lado.
Joško Gvardiol - 6/10 Foi seguro com a bola, mas pouco contribuiu no ataque pelo lado esquerdo. Deu lugar a Phil Foden aos 79 minutos, quando o City buscava reagir.
Meio-campo
Ayyoub Bouaddi - 5/10 Titular no lugar de Rayan Cherki, sofreu uma falta que rendeu cartão amarelo a Chema Andres, mas teve dificuldades para se impor. Foi o primeiro a sair, substituído por Cherki aos 55 minutos.
Elliot Anderson - 7/10 Um dos jogadores mais ativos do City. Seu cruzamento encontrou Ndiaye, que cabeceou para fora por pouco. Antes, porém, desperdiçou uma oportunidade com um domínio ruim após uma tabela com Enzo Fernandez. Também criou a chance de Doku nos acréscimos.
Enzo Fernandez - 6/10 Tabelou bem com Anderson para criar uma oportunidade no início da partida, atuando como camisa 10, mas não encontrou o passe decisivo para superar a marcação em uma área congestionada. Foi substituído por Nico O'Reilly aos 64 minutos.
Ataque
Iliman Ndiaye - 7/10 Foi um dos destaques pela direita. Cabeceou para fora por pouco, passou por Olivier Boscagli antes de chutar em cima de Verbruggen e, no início do segundo tempo, fez uma bela jogada individual que terminou com uma finalização desviada pelo goleiro na trave. Também sofreu uma falta de De Cuyper que rendeu cartão amarelo ao adversário e chutou para fora de um ângulo difícil antes de dar lugar a Allan.
Jérémy Doku - 8/10 Foi a principal ameaça do City, atormentando a defesa do Brighton com dribles em velocidade pela esquerda. Aos 31 minutos, recuou a bola para Haaland, que pegou mal nela. Mais tarde, criou uma chance para Cherki e obrigou Verbruggen a fazer uma defesa nos acréscimos.
Erling Haaland - 5/10 Uma partida frustrante para o norueguês. Havia tocado apenas 10 vezes na bola após 39 minutos e pegou mal na primeira chance que teve. Pouco antes do intervalo, Lewis Dunk deu um carrinho para bloquear sua melhor oportunidade.
Substitutos e treinador
Rayan Cherki - 6/10 (Entrou no lugar de Bouaddi aos 55 minutos) Acrescentou criatividade e tentou passes em espaços apertados. Sua finalização de fora da área nos acréscimos foi bloqueada.
Nico O'Reilly - 6/10 (Entrou no lugar de Fernandez aos 64 minutos) Mostrou disposição em sua 50ª partida na Premier League. Cruzou uma bola forte diante do gol para Ndiaye e cabeceou para fora por pouco depois de Verbruggen defender a finalização de Khusanov.
Phil Foden - 6/10 (Entrou no lugar de Gvardiol aos 79 minutos) Sua entrada animou a torcida da casa enquanto o City buscava o empate, mas restava pouco tempo.
Allan - 6/10 (Entrou no lugar de Ndiaye aos 79 minutos) Causou impacto imediato com uma arrancada que levou Gross a segurá-lo pelo braço e rendeu cartão amarelo ao meio-campista do Brighton.
Enzo Maresca - 5/10 As mudanças que fez no time titular, com as entradas de Nunes e Bouaddi, não deram resultado. O City teve a bola e criou chances, mas faltou eficiência para superar uma das defesas mais organizadas da liga.