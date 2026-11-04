Notas dos jogadores do Liverpool contra o Fenerbahce: Trey Nyoni brilha, mas falhas defensivas custam caro a Andoni Iraola em Istambul

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O Fenerbahce de Dirk Kuyt reagiu duas vezes após ficar atrás no placar e encerrou o início perfeito do Liverpool na Europa, diante do clube em que o jogador ganhou projeção.

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Trey Nyoni colocou os visitantes na frente aos 25 minutos com seu primeiro gol pelo clube, mas, quatro minutos depois, a cobrança de falta de Mason Greenwood desviou em Jeremy Jacquet, que estava na barreira. Alexander Isak, que saiu do banco, cabeceou o cruzamento de Cody Gakpo para a rede em seu primeiro toque na bola, aos 69 minutos. Quatro minutos depois, porém, um toque para trás de Gakpo em uma jogada ensaiada de escanteio deixou Archie Brown livre para marcar. Aos 79, Vedat Muriqi cabeceou o cruzamento de Brown para fazer o gol da vitória.

O time de Andoni Iraola teve 68% de posse de bola, finalizou 22 vezes e cobrou 12 escanteios, mas os três gols sofridos tiveram origem em erros defensivos em bolas paradas e pelo alto. Com a derrota, o Liverpool ficou dois jogos sem vencer pela primeira vez desde agosto e ocupa a quinta posição na tabela da fase de liga, com nove pontos. Já o Fenerbahce comemorou sua primeira vitória na Champions League em 18 anos.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Liverpool pela atuação em Istambul...

Goleiro e defesa

Alisson Becker (5/10): Fez boas defesas em finalizações de N'Golo Kante, Greenwood e Brown, mas ficou sem conseguir agir quando Brown marcou o segundo gol de empate e permaneceu na linha do gol na cabeçada de Muriqi que decidiu a partida.

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Joe Gomez (6/10): Participou bastante do ataque como lateral-direito e fez um cruzamento rasteiro perigoso na frente do gol para Bradley Barcola, embora Greenwood e Brown tenham levado a melhor sobre ele uma vez cada. Deu lugar a Florian Wirtz aos 66 minutos, quando Iraola buscou a vitória.

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Jeremy Jacquet (5/10): Virou o corpo na barreira, e a cobrança de falta de Greenwood desviou nele antes de entrar no gol de empate. Também estava entre os três jogadores superados pelo alto por Muriqi no gol da vitória. Antes disso, cabeceou para fora e cometeu uma falta desnecessária ao empurrar um adversário.

Virgil van Dijk (6/10): O capitão levou a melhor repetidas vezes nos duelos físicos com Romelu Lukaku e foi perigoso nas bolas paradas. Obrigou Ederson a fazer defesas em duas cabeçadas antes de mandar uma chance por cima do travessão nos acréscimos.

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Kostas Tsimikas (6/10): Um recuo ruim deixou Kante em condições de finalizar logo no início, e ele teve sorte de não cometer pênalti ao empurrar Greenwood. Por outro lado, combinou com Gakpo na construção do gol de Isak e fez cruzamentos com frequência. Foi substituído por Milos Kerkez aos 76 minutos.

Meio-campo

Alexis Mac Allister (6/10): Distribuiu bem a bola e exigiu uma defesa de Ederson em uma cabeçada após o intervalo, mas perdeu a disputa pelo alto quando Muriqi subiu para marcar o gol da vitória. Recebeu cartão amarelo por uma falta cometida por frustração em Kerem Akturkoglu no fim.

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Trey Nyoni (8/10): Acertou um voleio desviado após a defesa afastar parcialmente um cruzamento de Dominik Szoboszlai e marcou seu primeiro gol pelo Liverpool, tornando-se o segundo jogador mais jovem a balançar as redes pelo clube na Champions League. Comandou o jogo de trás, com 96 tentativas de passe, o maior número de um jogador do Liverpool nesta edição da competição, e fez interceptações importantes antes de dar lugar a Lewis Koumas aos 85 minutos.

Dominik Szoboszlai (6/10): De volta ao time titular após seu problema na parte posterior da coxa, fez o cruzamento que originou o gol de Nyoni, mas desperdiçou a maior parte das cobranças de bola parada. Cometeu a falta que resultou no gol de empate de Greenwood e deixou Brown escapar de sua marcação no segundo gol de empate.

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Ataque

Victor Munoz (6/10): Começou bem, obrigando Ederson a espalmar uma finalização para escanteio aos três minutos e fazendo o cruzamento que Barcola desviou para fora. Demorou a se desfazer da bola e permitiu que Brown finalizasse aos 60 minutos. Foi substituído aos 66.

Rio Ngumoha (7/10): Aos 18 anos, foi a principal opção ofensiva do Liverpool. Sofreu faltas de Kante e Greenwood e teve uma finalização bloqueada após driblar adversários no segundo tempo. Surpreendentemente, foi substituído aos 66 minutos.

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Bradley Barcola (6/10): Participou bastante, mas desperdiçou chances em uma função de camisa 9 à qual não está acostumado. Errou o chute em uma oportunidade no início, desviou de cabeça para fora um cruzamento de Munoz e obrigou Ederson a espalmar uma finalização com curva.

Reservas e técnico

Alexander Isak (7/10): Cabeceou o cruzamento de Gakpo para a rede em seu primeiro toque na bola, três minutos depois de entrar em campo, e marcou seu primeiro gol pelo Liverpool na Champions League.

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Cody Gakpo (6/10): Fez o cruzamento para o gol de Isak, mas seu toque para trás em uma jogada ensaiada de escanteio deixou Brown em condições de marcar o segundo gol de empate do Fenerbahce. No fim, mandou uma finalização com curva pouco acima do travessão.

Florian Wirtz (6/10): Substituiu Gomez quando Iraola buscou a vitória com o placar em 1 a 1, mas teve pouco impacto em um último terço congestionado.

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Milos Kerkez (6/10): Entrou no lugar de Tsimikas aos 76 minutos e continuou avançando, embora seus cruzamentos tenham sido neutralizados sem dificuldade.

Lewis Koumas (sem nota): Substituiu Nyoni aos 85 minutos.

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Andoni Iraola (5/10): Suas três substituições com o placar em 1 a 1 surtiram efeito imediato, com Isak e Gakpo participando do gol, mas a fragilidade de seu time nas bolas paradas e pelo alto custou caro. As cinco mudanças após a derrota para o Arsenal, incluindo um ataque sem um centroavante de ofício, produziram muitas chances, mas poucas finalizações em situações claras de gol.