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O Liverpool mostrou sua superioridade tática em Selhurst Park e venceu o Crystal Palace por 3 a 1. Gols de Alexis Mac Allister, Florian Wirtz e Alexander Isak garantiram os três pontos à equipe de Andoni Iraola, apesar de um gol de honra de pênalti no fim.

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O Liverpool voltou a vencer sob o comando de Andoni Iraola com uma vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace em Selhurst Park, marcada pelo domínio tático. O Liverpool assumiu o controle desde o início, desorganizando os blocos defensivos do Palace com um sofisticado jogo posicional. O primeiro gol saiu aos 40 minutos, quando Alexis Mac Allister balançou a rede após uma rápida troca de passes com Dominik Szoboszlai, dando aos visitantes uma merecida vantagem no intervalo.

O Liverpool não diminuiu o ritmo no segundo tempo e ampliou com Florian Wirtz, após excelente jogada de Bradley Barcola. À medida que o Palace avançava em busca de uma reação, o Liverpool aproveitou os espaços, e Alexander Isak marcou o terceiro aos 89 minutos. Embora Eddie Nketiah tenha convertido um pênalti para os donos da casa já nos acréscimos, o resultado nunca esteve em dúvida: a pressão do Liverpool após a perda da bola e sua organização tática foram demais para o Crystal Palace.

Goleiro e defesa

Alisson Becker - 7/10

O brasileiro passou longos períodos como espectador, mas se manteve atento e fez seis defesas ao longo da partida. Acabou sem a baliza inviolada por causa de um pênalti sofrido no fim, no qual pouco pôde fazer. Sua distribuição de jogo foi fundamental para superar a pressão inicial do Palace.

Ronald Araujo - 6/10

Teve uma atuação sólida na maior parte do tempo, embora tenha recebido cartão amarelo aos 24 minutos. Deu à defesa a força física necessária para lidar com as ameaças aéreas do Palace antes de ser substituído por Joe Gomez nos minutos finais da partida.

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Virgil van Dijk - 8/10

Uma atuação imponente do capitão. Van Dijk registrou os maiores números de interceptações e cortes da partida, com 20 interceptações contabilizadas pela equipe, e garantiu que a linha defensiva do Liverpool permanecesse adiantada e compacta. Sua liderança foi fundamental nos breves períodos de pressão do Palace.

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Jeremy Jacquet - 7/10

O jovem defensor mostrou segurança ao lado de Van Dijk e muita maturidade em seu posicionamento. Contribuiu para os 20 cortes da equipe e foi confiável nos passes curtos, ajudando o Liverpool a manter 47% de posse de bola em um ambiente hostil.

Milos Kerkez - 7/10

O lateral deu amplitude e energia à equipe pelo seu lado do campo. Cumpriu bem suas tarefas defensivas e apoiou o ataque, contribuindo para os 23 cruzamentos do Liverpool na busca por espaços na defesa do Palace.

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Meio-campo

Dominik Szoboszlai - 8/10

Foi o centro criativo do meio-campo. Szoboszlai deu a assistência para o primeiro gol e procurou constantemente encontrar passes que rompessem as linhas adversárias. Sua dedicação também se destacou antes de ser substituído aos 69 minutos para controlar sua carga de trabalho.

Alexis Mac Allister - 9/10

O destaque da partida. Mac Allister abriu o placar aos 40 minutos e controlou o ritmo do jogo com sua excepcional capacidade de manter a posse de bola. Apesar de receber um cartão amarelo aos 83 minutos, sua segurança técnica foi a base do sucesso do Liverpool.

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Ataque

Cody Gakpo - 7/10

Gakpo trabalhou incansavelmente no terço final, participou bem da construção das jogadas e criou espaços para as ultrapassagens dos companheiros. Embora não tenha marcado, sua disciplina tática na pressão foi essencial antes de ser substituído aos 76 minutos.

Bradley Barcola - 8/10

Foi muito ativo durante seus 69 minutos em campo. Barcola deu a assistência para o gol de Wirtz e incomodou constantemente os defensores do Palace com suas arrancadas diretas e sua habilidade nos duelos individuais.

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Florian Wirtz - 8/10

O jogador da seleção alemã mostrou por que é tão valorizado ao marcar o segundo gol do Liverpool aos 54 minutos, com uma finalização precisa. Sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas tornou muito difícil para o Palace marcá-lo.

Alexander Isak - 8/10

Isak comandou o ataque com destaque e foi recompensado por sua persistência com um gol aos 89 minutos, que definiu a partida. Sua movimentação sem a bola abriu espaços na defesa do Palace, contribuindo para o xG de 2,72 alcançado pelo Liverpool.

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Reservas e técnico

Victor Munoz - 6/10

Entrou aos 69 minutos e deu novo fôlego ao meio-campo, ajudando a garantir a vitória apesar de receber um cartão amarelo no fim.

Trey Nyoni - 6/10

O jovem ganhou uma experiência valiosa após substituir Szoboszlai e mostrou tranquilidade com a bola nos 20 minutos finais.

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Rio Ngumoha - 6/10

Entrou no lugar de Gakpo aos 76 minutos, manteve a intensidade do ataque e ajudou a sustentar a pressão sobre os donos da casa.

Joe Gomez - N/A

Entrou nos acréscimos, em uma substituição tática já no fim da partida, para reforçar a defesa.

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Lewis Koumas - N/A

Entrou aos 90 minutos para ajudar a deixar o tempo passar.

Andoni Iraola - 9/10

Uma aula de tática do treinador. A decisão de Iraola de escalar Wirtz e Mac Allister em funções mais avançadas deu resultado, e sua equipe mostrou superioridade estrutural em todas as fases do jogo. O placar de 3 a 1 refletiu um plano de jogo executado com perfeição.