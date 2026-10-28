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Joe Gomez foi o herói improvável do Liverpool, que venceu o Chelsea de Xabi Alonso por 6 a 5 nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa após um empate por 1 a 1 em Anfield.

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Andoni Iraola fez sete mudanças, e sua equipe criou pouco em um primeiro tempo sem brilho, até que o jogo ganhou vida com dois pênaltis em um intervalo de três minutos. Ryan Gravenberch deu um carrinho desnecessário em Moises Caicedo, e Morgan Rogers deslocou Giorgi Mamardashvili na cobrança, aos 40 minutos. O Liverpool respondeu quase imediatamente quando Wesley Fofana tocou com a mão na bola após um escanteio cobrado por Kostas Tsimikas, e Cody Gakpo bateu firme no canto inferior.

O segundo tempo foi muito mais movimentado. Mike Penders defendeu finalizações de Ronald Araujo e Bradley Barcola, Mamardashvili evitou o gol de Marco Palestra, e Florian Wirtz poderia ter garantido a vitória aos 80 minutos, mas Levi Colwill bloqueou sua finalização de cerca de 9 m.

A disputa de pênaltis teve reviravoltas. Valentin Barco acertou a trave, e Tsimikas mandou por cima quando teve a chance de garantir a vitória. Depois, Penders defendeu a cobrança de Gravenberch, e Mamardashvili respondeu ao parar Emanuel Emegha. Gomez, que ainda não marcou pelo Liverpool no tempo normal, então acertou o ângulo, e Fofana mandou a cobrança seguinte do Chelsea na arquibancada do Kop.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

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Goleiro e defesa

Giorgi Mamardashvili - 8/10 Não teve chance de defender o pênalti de Rogers, mas fez uma boa defesa em finalização do ponta do Chelsea no início do segundo tempo e outra importante para impedir o gol de Palestra aos 78 minutos. Defendeu a cobrança de Emegha e manteve o Liverpool vivo na morte súbita.

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Joe Gomez - 8/10 Fez um cruzamento excelente para a cabeçada de Araujo, bloqueou um chute de Rogers em um contra-ataque e assumiu a braçadeira após a saída de Van Dijk. Depois, o defensor, que ainda não marcou pelo Liverpool no tempo normal, mostrou muita frieza para acertar o ângulo na cobrança decisiva.

Ronald Araujo - 7/10 Neutralizou Danny Welbeck e não cometeu falta quando Rogers caiu pedindo pênalti. Deveria ter marcado, porém, quando Penders defendeu sua cabeçada forte de cerca de 7 m.

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Virgil van Dijk - 7/10 Leu bem o jogo no início, interceptando passes de Jordan Henderson e Caicedo e desarmando Welbeck. Foi surpreendido uma vez quando a bola passou por ele e deixou Rogers livre, antes de sair aos 72 minutos para ter sua carga de jogo controlada.

Kostas Tsimikas - 6/10 Seu escanteio levou ao toque de mão de Fofana e ao empate, e seu cruzamento da linha de fundo encontrou Barcola, cujo chute foi espalmado por Penders. Mandou por cima do travessão quando teve a chance de garantir a vitória nos pênaltis.

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Meio-campo

Ryan Gravenberch - 5/10 Uma noite para esquecer. Deu um carrinho em Caicedo quando o meio-campista do Chelsea se afastava do gol, cometendo um pênalti desnecessário. Mais tarde, viu Penders defender sua cobrança fraca pelo meio na disputa de pênaltis.

James McConnell - 6/10 Trocou passes com Rio Ngumoha no início, mas por vezes perdeu a bola sem ser pressionado. Recebeu cartão amarelo aos 21 minutos por um toque de mão deliberado para interromper um contra-ataque do Chelsea e deu lugar a Wirtz pouco antes dos 60 minutos.

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Trey Nyoni - 7/10 Mostrou tranquilidade com a bola e não se intimidou diante de um meio-campo experiente do Chelsea. Sua finalização desviada, a primeira do Liverpool na partida, rendeu o escanteio que levou ao empate. Foi substituído por Alexis Mac Allister aos 82 minutos.

Ataque

Cody Gakpo - 8/10 Bateu firme no canto inferior para converter o pênalti aos 43 minutos e, pouco depois, obrigou Penders a defender um chute colocado de cerca de 20 m. Escorou de cabeça para a grande chance de Wirtz, embora sua participação nas jogadas coletivas tenha sido irregular, e voltou a marcar na disputa de pênaltis.

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Lewis Koumas - 6/10 Mostrou muita energia e pressionou desde o apito inicial, mas recebeu cartão amarelo aos 11 minutos por uma entrada atrasada em Maxence Lacroix e teve dificuldade para dar o toque final às jogadas antes de ser substituído aos 59 minutos.

Rio Ngumoha - 7/10 Foi o jogador mais incisivo do Liverpool contra seu ex-clube. Passou repetidamente por Pedro Neto e Josh Acheampong pela esquerda e provocou cartões amarelos para Acheampong e Romeo Lavia antes de dar lugar a Alexander Isak.

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Reservas e técnico

Florian Wirtz (59' no lugar de McConnell) - 6/10 Trouxe energia e correu atrás de uma bola que parecia perdida para conquistar um escanteio no fim, mas deveria ter marcado quando Colwill bloqueou sua finalização de cerca de 9 m. Converteu sua cobrança na disputa de pênaltis.

Bradley Barcola (59' no lugar de Koumas) - 7/10 Deu novo impulso ao Liverpool pela direita. Obrigou Penders a fazer uma boa defesa em um chute rasteiro e forte e bateu um pênalti colocado no ângulo na morte súbita.

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Jeremy Jacquet (72' no lugar de Van Dijk) - 6/10 Deu conta do recado ao lado de Araujo, embora tenha atingido Emegha e Lavia e cometido uma falta no fim.

Alexis Mac Allister (82' no lugar de Nyoni) - 6/10 Entrou com a disputa de pênaltis em mente e deu o exemplo ao mandar a primeira cobrança do Liverpool no alto da rede.

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Alexander Isak (82' no lugar de Ngumoha) - 6/10 Teve pouco tempo para influenciar o jogo antes dos pênaltis, mas converteu a segunda cobrança do Liverpool com um chute alto.

Andoni Iraola - 7/10 Sua equipe, com mudanças na escalação, teve dificuldade para criar durante longos períodos, mas as entradas de Wirtz e Barcola por volta dos 60 minutos tornaram o Liverpool mais perigoso, e suas alterações no fim deram resultado na disputa de pênaltis.



