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O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 em Anfield, com uma atuação segura e dominante no primeiro tempo. Um gol contra logo no início e uma finalização precisa de Alexander Isak garantiram que os pontos ficassem em Merseyside.

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O Liverpool mostrou maturidade tática em Anfield e superou um confronto potencialmente complicado com o Brighton & Hove Albion para vencer por 2 a 0 com tranquilidade. A equipe de Andoni Iraola impôs seu domínio desde o início, pressionando os visitantes no terço central e forçando erros que lhe deram uma vantagem de dois gols antes do intervalo. O time manteve uma estrutura compacta durante toda a partida, limitando a capacidade do Brighton de avançar pelos corredores verticais que costuma explorar.

O segundo tempo foi uma aula de controle de jogo. Com a vantagem de 2 a 0 construída até os 21 minutos, o Liverpool recuou para um bloco médio e desafiou o Brighton a encontrar uma maneira de superá-lo. Apesar dos ajustes táticos de Fabian Hurzeler, a dupla de zaga do Liverpool permaneceu intransponível. A vitória mantém o embalo da equipe, sustentado pela solidez defensiva e pelo aproveitamento das transições ofensivas.

Goleiro e defesa

Alisson Becker - 7/10

Uma tarde relativamente tranquila para o brasileiro, bem protegido pela excelente atuação dos jogadores à sua frente. Manteve-se atento para segurar vários cruzamentos pelo alto e, como de costume, foi eficiente na distribuição de bola, ajudando o Liverpool a superar a pressão do Brighton nos minutos iniciais.

Virgil van Dijk - 8/10

O capitão foi a personificação da calma. Venceu quase todos os duelos aéreos e, com seu posicionamento, impediu que Charalampos Kostoulas, do Brighton, encontrasse espaço para finalizar. Sua capacidade de inverter o jogo com passes longos segue sendo fundamental na construção das jogadas do Liverpool.

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Ronald Araujo - 8/10

Uma atuação firme do zagueiro, que usou sua força física para interromper as transições adversárias. Complementou Van Dijk perfeitamente, saindo da linha para interceptar passes e garantindo que a defesa se mantivesse adiantada e agressiva no primeiro tempo.

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Milos Kerkez - 7/10

Cheio de energia pelo lado esquerdo, deu amplitude e apoio a Cody Gakpo. Foi disciplinado defensivamente diante das movimentações do Brighton e fez várias ultrapassagens antes de ser substituído por Konstantinos Tsimikas aos 88 minutos.

Jérémy Jacquet - 7/10

Uma atuação sólida do jovem defensor. Manteve um alto nível de concentração, raramente foi superado em situações de um contra um e fechou por dentro com eficiência para formar uma linha de três quando o lateral-esquerdo avançava.

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Meio-campo

Alexis Mac Allister - 7/10

Diante de seu ex-clube, o argentino ditou o ritmo no meio-campo. Sua percepção dos espaços permitiu ao Liverpool manter a posse de bola sob pressão, e ele foi fundamental na jogada que levou ao primeiro gol.

Ryan Gravenberch - 8/10

Outra atuação impressionante na função mais recuada. Sua capacidade de se desvencilhar dos marcadores em espaços apertados abriu o campo repetidamente. Cobriu uma grande área do gramado para neutralizar Yasin Ayari e Diego Gomez, do Brighton.

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Florian Wirtz - 7/10

Atuou bem nos espaços entre as linhas do Brighton. Embora não tenha marcado, foi seu chute forte que provocou o primeiro gol do Liverpool, contra. Sua movimentação inteligente tirou constantemente os defensores de posição, criando os espaços aproveitados por Alexander Isak e Bradley Barcola. Foi substituído aos 65 minutos.

Ataque

Bradley Barcola - 8/10

Ameaça constante com suas arrancadas diretas e sua aceleração. Teve papel decisivo no segundo gol, mostrando grande visão de jogo ao servir Isak aos 21 minutos. Sua dedicação na recomposição defensiva também merece destaque. Saiu aos 77 minutos.

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Cody Gakpo - 7/10

Trabalhou sem buscar protagonismo pela ponta, oferecendo uma opção para receber a bola e participando bem das trocas de passes. Ajudou a manter os laterais do Brighton recuados e participou da construção da jogada que forçou Pascal Gross a marcar contra aos 17 minutos.

Alexander Isak - 9/10

O destaque da partida. Foi preciso quando teve a oportunidade, ampliando a vantagem do Liverpool aos 21 minutos com uma finalização certeira. Além do gol, sua capacidade de segurar a bola foi essencial para permitir que o meio-campo se juntasse ao ataque. Foi substituído sob aplausos de pé aos 77 minutos.

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Reservas e técnico

Trey Nyoni - 6/10

Entrou no lugar de Wirtz aos 65 minutos e mostrou boa calma para sua idade, fazendo a bola circular e respeitando a estrutura defensiva.

Rio Ngumoha - 6/10

Entrou no lugar de Barcola aos 77 minutos. Deu algumas amostras de sua habilidade no drible e ajudou a garantir o resultado.

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Lewis Koumas - 6/10

Substituiu Isak aos 77 minutos. Trabalhou duro para pressionar a saída de bola adversária e trouxe novo fôlego quando o Brighton tentou uma reação nos minutos finais.

Konstantinos Tsimikas - Sem nota

Entrou no lugar de Kerkez aos 88 minutos. Não teve tempo suficiente para causar um impacto significativo na partida.

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Andoni Iraola - 8/10

Acertou em cheio na estratégia. Organizou sua equipe para explorar a linha defensiva adiantada do Brighton desde o início e, depois, mostrou pragmatismo ao reforçar a marcação quando a vantagem de dois gols foi estabelecida. Fez as substituições no momento certo para manter a intensidade da equipe.