Notas dos jogadores do Liverpool contra o Arsenal: gol de Kai Havertz frustra Virgil van Dijk e o Liverpool em Anfield

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Arsenal venceu por 1 a 0 em Anfield, com Kai Havertz marcando o gol decisivo aos 16 minutos. Apesar de dominar a posse de bola e finalizar 18 vezes, o Liverpool teve dificuldades para superar a resistente defesa do Arsenal.

Publicidade

A esperança do Liverpool de manter a invencibilidade em Anfield sofreu um duro golpe com a derrota por 1 a 0 para um Arsenal disciplinado. O lance decisivo veio aos 16 minutos, quando Havertz finalizou com precisão após um passe de Declan Rice e superou a defesa do Liverpool. Apesar de ter 56% da posse de bola e registrar 1,31 em gols esperados (xG), o Liverpool encontrou uma defesa bem organizada, que o limitou a apenas quatro finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos.

O time de Andoni Iraola tentou manter a pressão pelos lados e fez 33 cruzamentos, mas a falta de eficiência nas finalizações ficou evidente. As 26 interceptações e os 17 cortes do Arsenal evidenciaram a diferença entre as equipes no terço final. Embora o Liverpool tenha pressionado no fim, com uma série de substituições que incluiu a entrada de Dominik Szoboszlai, a falta de alternativas criativas pelo meio acabou impedindo que somasse pontos contra o líder da liga.

Goleiro e defesa

Alisson Becker - 6/10

O goleiro brasileiro foi pouco exigido durante boa parte da tarde, já que o Arsenal acertou apenas três finalizações no alvo. Ele pouco pôde fazer para evitar o gol da vitória marcado por Havertz, em uma jogada bem executada que o deixou exposto. A distribuição de bola de Alisson ajudou o Liverpool a manter a linha defensiva adiantada, mas ele raramente precisou fazer as defesas decisivas que são sua marca registrada.

Milos Kerkez - 5/10

Foi uma tarde difícil para o lateral-esquerdo, que teve problemas para conter as trocas de posição dos atacantes do Arsenal pelo lado direito. Ele se envolveu em vários erros defensivos enquanto a defesa do Liverpool sofria nas transições. Foi substituído aos 81 minutos após uma atuação em que lhe faltou a calma necessária com a bola nos pés.

Publicidade Publicidade

Ronald Araujo - 6/10

O zagueiro mostrou em alguns momentos sua superioridade física e disputou vários duelos importantes, mas fez parte de uma defesa surpreendida no gol que abriu o placar. Cumpriu bem suas tarefas defensivas por 81 minutos antes de ser substituído, quando Iraola buscou jogadores mais ofensivos para tentar mudar o resultado.

Tópicos relacionados

Jérémy Jacquet - 5/10

Uma experiência de aprendizado para o jovem em um jogo de grande destaque. Embora tenha demonstrado coragem nas disputas pelo alto, seu posicionamento foi explorado em alguns momentos pela movimentação inteligente de Odegaard e Havertz. Permaneceu em campo até o fim, mas teve dificuldade para superar a intensidade da pressão do Arsenal.

Virgil van Dijk - 6/10

O capitão tentou liderar pelo exemplo e frequentemente saía da linha defensiva para iniciar as jogadas. No entanto, a falha coletiva em acompanhar a movimentação de Rice, autor da assistência aos 16 minutos, prejudicou sua atuação. Comandou uma defesa que permitiu poucas finalizações ao Arsenal, mas o único descuido foi fatal.

Publicidade

Meio-campo

Trey Nyoni - 5/10

Lançado em uma situação difícil, o adolescente teve problemas para exercer influência diante da forte dupla formada por Rice e Guimaraes. Mostrou qualidade em alguns toques na bola, mas frequentemente levou desvantagem física na região central do campo. Sua tarde terminou mais cedo, aos 59 minutos, quando Iraola buscou opções mais experientes.

Alexis Mac Allister - 6/10

O campeão da Copa do Mundo de 2022 foi o principal organizador do time da casa, mas precisou se dedicar bastante à marcação, cometeu várias faltas e acabou recebendo um cartão amarelo aos 80 minutos. Embora tenha ajudado o Liverpool a dominar a posse de bola, faltou-lhe o passe decisivo para superar a defesa recuada.

Publicidade

Florian Wirtz - 6/10

Responsável pela criação, o alemão teve dificuldade para encontrar espaços. Participou bastante do jogo, mas frequentemente foi cercado pelos dois volantes do Arsenal. Fez parte das mudanças táticas finais e saiu aos 81 minutos sem conseguir exigir uma defesa de David Raya.

Ataque

Bradley Barcola - 5/10

O ponta teve uma atuação frustrante e frequentemente enfrentou a marcação dobrada de Timber e dos meio-campistas que davam cobertura. Teve dificuldade para passar por seu marcador e recebeu cartão amarelo pouco antes do intervalo por uma entrada desajeitada.

Publicidade

Cody Gakpo - 6/10

O holandês trabalhou incansavelmente pela lateral e pelo centro, tentando participar da construção das jogadas, mas faltou eficiência na conclusão. Contribuiu para os 33 cruzamentos que o Liverpool fez para a área, embora poucos tenham encontrado o destinatário. Foi substituído por Ngumoha aos 67 minutos.

Alexander Isak - 5/10

Uma tarde discreta para o atacante, que recebeu poucas bolas. Gabriel e Calafiori o neutralizaram com eficiência, e ele teve pouquíssimos toques dentro da área adversária. Apesar das 18 finalizações do Liverpool, Isak nunca teve uma oportunidade clara de marcar.

Publicidade

Reservas e técnico

Dominik Szoboszlai - 6/10

Entrou no lugar de Nyoni aos 59 minutos e deu ao meio-campo uma energia necessária. Suas arrancadas em direção ao gol causaram alguns problemas, mas ele não conseguiu superar a resistência do Arsenal.

Rio Ngumoha - 5/10

Entrou no lugar de Gakpo aos 67 minutos. O jovem mostrou muita iniciativa, mas frequentemente ficou isolado diante da experiente defesa do Arsenal.

Publicidade

Konstantinos Tsimikas - sem nota

Entrou no lugar de Kerkez aos 81 minutos.

Lewis Koumas - sem nota

Entrou no lugar de Wirtz aos 81 minutos.

Publicidade

Víctor Munoz - sem nota

Entrou no lugar de Araujo aos 81 minutos.

Andoni Iraola - 5/10

O plano tático do treinador caiu na armadilha de Arteta. Embora tenha conseguido vencer a disputa pela posse de bola, seu time não teve a verticalidade necessária para ameaçar o Arsenal. A decisão de escalar Nyoni desde o início não funcionou em termos de equilíbrio físico, e a mudança tripla aos 81 minutos pareceu uma tentativa desesperada de alterar o rumo do jogo.