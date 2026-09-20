O Fenerbahce teve uma atuação de eficiência clínica assustadora no Sukru Saracoglu, desmontando o Eyupspor por 8 a 0 em uma exibição que pareceu menos uma partida de futebol e mais um exercício de treino de infiltração no terço final. Desde o apito inicial, a equipe de Ismail Kartal explorou os corredores verticais com precisão cirúrgica, utilizando uma linha defensiva alta para compactar o campo e forçar os visitantes a um estado perpétuo de pânico defensivo. A fluidez entre as linhas foi excepcional, já que os mandantes registraram 13 finalizações no alvo, convertendo uma porcentagem impressionante de suas oportunidades.

O colapso estrutural do Eyupspor foi acelerado pela pressão agressiva pós-perda do Fenerbahce e pela brilhante troca de posições entre seu quarteto ofensivo. Embora o placar reflita uma disparidade de qualidade, o "porquê" tático está na capacidade do Fenerbahce de criar superioridade numérica pelos lados antes de aplicar passes para trás devastadores. Quando o quarto gol saiu antes do intervalo, o jogo já havia se transformado em uma batalha psicológica que os visitantes já tinham perdido, permitindo que os mandantes ampliassem o placar com mais quatro gols em um segundo tempo definido por total superioridade técnica.

Goleiro e defesa

Ederson - 7/10

Uma tarde em grande parte protocolar para o brasileiro, que foi espectador durante a vasta maioria dos 90 minutos. Ele manteve a concentração para fazer seis defesas, principalmente em tentativas especulativas de longa distância, garantindo que o jogo sem sofrer gols permanecesse intacto, além de oferecer sua habitual saída de bola serena desde trás.

Nelson Semedo - 8/10

Semedo deu amplitude constante pelo lado direito, atuando mais como um ponta secundário do que como um lateral tradicional. Sua velocidade de recuperação anulou as poucas oportunidades de contra-ataque que o Eyupspor tentou, e suas ultrapassagens foram cruciais para criar espaço para Greenwood infiltrar para dentro.

Milan Skriniar - 8/10

O eslovaco foi a base da defesa por 70 minutos, vencendo todos os duelos aéreos e organizando a linha alta com autoridade de veterano. Sua capacidade de avançar ao meio-campo e quebrar a primeira linha de pressão permitiu ao Fenerbahce sustentar seu sufocante ímpeto ofensivo.

Nathan Ake - 8/10

A leitura de jogo de Ake foi impecável, muitas vezes interceptando passes antes que eles pudessem chegar aos atacantes do Eyupspor. Sua distribuição com o pé esquerdo acrescentou uma dimensão vital à construção das jogadas, garantindo que a transição da defesa para o ataque fosse ao mesmo tempo rápida e segura.

Archie Brown - 9/10

Uma atuação de elite do jovem lateral, que equilibrou suas responsabilidades defensivas com uma intenção ofensiva avassaladora. Ele coroou uma grande exibição com uma assistência para o gol de Muriqi aos 47 minutos e seguiu como ameaça constante até ser substituído aos 85 minutos.

Meio-campo

Matteo Guendouzi - 9/10

Guendouzi foi o coração do meio-campo, ditando o ritmo e quebrando linhas com facilidade. Ele balançou as redes aos 38 minutos após uma combinação brilhante com Kahveci, ilustrando sua evolução para uma presença completa de área a área sob o comando de Kartal.

N'Golo Kante - 8/10

O experiente meio-campista ofereceu a sustentação necessária, permitindo que os jogadores mais criativos florescessem. Antes de ser sacado no intervalo para preservar suas pernas, Kante registrou um alto número de recuperações de bola e garantiu que o Eyupspor jamais encontrasse espaço na zona central.

Irfan Kahveci - 10/10

Uma atuação sem falhas do armador turco. Kahveci participou de quase tudo, marcou duas vezes (38' e 45+1') e deu duas assistências cruciais para Muriqi. Sua visão de jogo e o peso dos passes estiveram em um nível com o qual o Eyupspor simplesmente não conseguiu lidar.

Ataque

Kerem Akturkoglu - 8/10

Embora não tenha entrado na súmula, Akturkoglu abriu o campo para seus companheiros. Seu movimento sem a bola foi altruísta, arrastando defensores para fora de posição e dando a assistência para o gol de abertura de Muriqi, logo aos 7 minutos.

Mason Greenwood - 9/10

Greenwood exibiu seu lado clínico, marcando o quinto e o oitavo gols da tarde. Sua capacidade de finalizar com os dois pés deixou os goleiros do Eyupspor em dúvida, e sua assistência para o gol de Kahveci pouco antes do intervalo demonstrou sua visão de criação em evolução.

Vedat Muriqi - 10/10

O ponto focal de uma vitória histórica. Muriqi foi imparável, marcando quatro vezes (7', 21', 47', 55') em uma aula de consciência posicional e finalização predatória. Ele dominou os zagueiros adversários e mostrou imensa qualidade técnica em seu jogo de associação.

Substitutos e técnico

Ismail Yuksek - 7/10

Entrou no intervalo no lugar de Kante e manteve a alta intensidade no meio-campo, garantindo que não houvesse queda nas transições defensivas.

Romelu Lukaku - 6/10

Foi acionado aos 69 minutos no lugar de Muriqi. Embora não tenha marcado, sua presença física manteve a exausta defesa do Eyupspor ocupada nos minutos finais.

Oguz Aydin - 8/10

Uma participação muito eficaz. Aydin substituiu Akturkoglu aos 70 minutos e deu a assistência para o gol final de Greenwood, comprovando a profundidade deste elenco do Fenerbahce.

Kojo Oppong - 6/10

Substituiu Skriniar nos 20 minutos finais e ajudou a garantir o jogo sem sofrer gols sem maiores dificuldades.

Levent Mercan - N/A

Substituto tardio de Brown; não teve tempo suficiente para impactar o fluxo tático.

Ismail Kartal - 10/10

Kartal acertou em cheio em cada detalhe tático. Sua decisão de usar um 4-2-3-1 de pressão alta atropelou completamente o bloco 4-1-4-1 do Eyupspor. As rotações no terço final claramente foram bem trabalhadas, e sua gestão da partida com substituições precoces mostrou um técnico em total controle de seu projeto.