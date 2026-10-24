Notas dos jogadores do Chelsea contra o Tottenham: gol contra de Penders e expulsão de Palmer dão vitória histórica ao Tottenham

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A estrutura tática do Chelsea desmoronou em um clássico londrino acirrado e disputado sob chuva, e o Tottenham venceu por 2 a 0 em Stamford Bridge.

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O time de Xabi Alonso manteve o placar empatado em um primeiro tempo de poucas chances, mas pagou por erros individuais e pela indisciplina na segunda etapa. O placar foi aberto aos 77 minutos, quando o goleiro Mike Penders, de 21 anos, substituto do lesionado Emiliano Martinez, socou uma cobrança de escanteio para dentro do próprio gol. A situação piorou três minutos depois, quando Cole Palmer, principal nome da equipe, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Mathys Tel fechou o placar com um belo gol individual aos 87 minutos e deu ao Tottenham sua primeira vitória pela liga em Stamford Bridge desde abril de 2018.

Confira as notas dos jogadores do Chelsea:

Goleiro e defesa

Mike Penders - 4/10 Uma estreia como titular na Premier League para esquecer. Mostrou segurança no início e fez defesas importantes, incluindo uma intervenção rápida para impedir um gol de Omar Marmoush à queima-roupa. No entanto, o erro aos 77 minutos, sob pressão de Jan Paul van Hecke, abalou sua confiança. Depois, Tel o superou em seu canto mais próximo.

Maxence Lacroix - 6/10 O francês fez várias intervenções e afastou bolas importantes quando o Chelsea estava sob pressão. Defendeu bem durante a maior parte do jogo, mas ficou exposto após a expulsão: Tel cortou para dentro diante dele no segundo gol.

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Levi Colwill - 6/10 Impôs-se fisicamente e interceptou cruzamentos perigosos repetidas vezes. Mostrou segurança pelo lado esquerdo da linha de três defensores e manteve a calma, mas pouco pôde fazer diante da derrocada no fim do jogo.

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Josh Acheampong - 6/10 Atuando pelo lado direito da defesa, o jovem foi uma presença confiável na linha defensiva. Defendeu bem, levou a melhor em seus duelos e raramente foi incomodado pelos jogadores de lado de campo do Tottenham, apesar do domínio do adversário.

Meio-campo e alas

Pedro Neto - 7/10 Provavelmente o melhor jogador do Chelsea. Neto foi excelente defensivamente, voltou para ajudar na marcação com frequência e fez desarmes, além de oferecer perigo no ataque. Obrigou Antonín Kinský a fazer uma boa defesa e participou dos melhores momentos do Chelsea antes de receber um cartão amarelo aos 79 minutos e ser substituído por Danny Welbeck aos 88.

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Moises Caicedo - 7/10 Uma atuação incansável do capitão. Caicedo recuperou a bola constantemente e atrapalhou o ritmo do Tottenham, destacando-se em uma intensa disputa no meio-campo com James Maddison até que o jogador do Tottenham precisou sair por lesão aos 51 minutos. Foi o motor que manteve o Chelsea competitivo até a derrocada no fim.

Jordan Henderson - 6/10 Cumpriu bem suas responsabilidades táticas em uma disputa física no meio-campo e bloqueou uma finalização perigosa de Mateus Fernandes. No entanto, poderia ter aproveitado melhor a principal chance do Chelsea no primeiro tempo: aos 36 minutos, Kinský espalmou sua finalização da entrada da área.

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Jorrel Hato - 6/10 Uma noite discreta pelo lado esquerdo para o holandês. Concentrado nas tarefas defensivas, interceptou cruzamentos e tentou conter Mohammed Kudus, o que limitou sua participação no ataque. Foi substituído por Marco Palestra aos 65 minutos.

Ataque

Cole Palmer - 3/10 Uma noite desastrosa para o principal articulador do Chelsea. Palmer teve bons momentos no início, obrigando Kinský a se esticar para fazer uma defesa, e contribuiu na pressão sobre o adversário. No entanto, perdeu completamente a cabeça e recebeu dois cartões amarelos em nove minutos: o primeiro por uma reação irritada a Mateus Fernandes aos 71 minutos; o segundo por uma entrada imprudente em Conor Gallagher nove minutos depois, encerrando qualquer esperança de reação do Chelsea.

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Geovany Quenda - 5,5/10 Escalado como titular pela primeira vez nesta temporada da Premier League com Joao Pedro fora por lesão, Quenda tentou fazer a diferença pela ponta esquerda e sofreu algumas faltas no início. No fim das contas, teve dificuldade para oferecer poder de decisão no ataque em um jogo complicado e foi substituído por Estevao aos 72 minutos.

Morgan Rogers - 5,5/10 Atuando como centroavante, Rogers se esforçou, mas recebeu poucos passes de qualidade. Obrigou Kinský a fazer uma boa defesa no primeiro tempo, mas perdeu força ao longo da partida. Sua frustração ficou evidente ao receber um cartão amarelo nos acréscimos.

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Reservas e técnico

Marco Palestra - 6/10 Substituiu Hato aos 65 minutos. Entrou nas disputas físicas pelo lado do campo e fez dois bloqueios importantes no fim, mas o jogo já havia virado contra o Chelsea.

Estevao - 6/10 Entrou no lugar de Quenda aos 72 minutos. Mostrou disposição de imediato com uma finalização na rede pelo lado de fora, de um ângulo difícil, antes que a expulsão de Palmer obrigasse a equipe a recuar.

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Danny Welbeck - sem nota Substituiu Neto aos 88 minutos, sem tempo para fazer a diferença.

Xabi Alonso - 4/10 O Chelsea teve apenas 32% de posse de bola, embora tenha conseguido segurar o Tottenham por 77 minutos. Sem o lesionado Joao Pedro, seu time mostrou pouca força ofensiva e terminou com um xG de apenas 0,46. Alonso não podia prever os erros individuais nem a indisciplina de Palmer, mas teve dificuldade para mudar o rumo da partida depois que o Tottenham assumiu o controle.



