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O domínio tático do Chelsea não serviu de nada em Wearside: o time de Xabi Alonso teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformá-la em resultado. Um pênalti de Enzo Le Fee no primeiro tempo fez a diferença em uma tarde decepcionante para os visitantes.

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O Chelsea de Xabi Alonso esbarrou em dificuldades táticas no Stadium of Light. A equipe dominou a posse de bola, com 69%, mas não conseguiu penetrar a defesa resistente do Sunderland. Apesar de somar 10 finalizações e ter mais escanteios do que o time da casa, o Chelsea foi punido por um erro defensivo no primeiro tempo. A ausência de jogadores importantes como Emiliano Martinez e Reece James foi sentida, mas o principal problema foi a falta de profundidade no ataque diante de uma equipe que preferiu se defender recuadamente.

O lance decisivo veio aos 36 minutos, quando Enzo Le Fee marcou de pênalti. O gol mudou o panorama da partida e permitiu ao Sunderland recuar ainda mais, ficando com uma defesa mais compacta. O Chelsea tentou resolver o problema com as entradas de Estevao e Danny Welbeck, mas teve dificuldades para criar chances claras. Terminou o jogo com 1,158 de expectativa de gols (xG), contra 2,44 do Sunderland. O resultado freia o Chelsea na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros da Premier League e expõe a dificuldade da equipe para superar defesas compactas.

Goleiro e defesa

Mike Penders - 6/10

Substituto do lesionado Martinez, o jovem goleiro pouco pôde fazer no preciso pênalti de Le Fee. Teve poucas oportunidades para ser testado e fez apenas uma defesa, já que o Sunderland priorizou a eficiência nos contra-ataques em vez de acumular finalizações. Manteve a segurança nas jogadas por terra e contribuiu para o alto índice de posse de bola do Chelsea.

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Marco Palestra - 5/10

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O lateral teve dificuldades para oferecer a amplitude necessária para abrir a defesa do Sunderland. Embora tenha sido seguro com a bola, não ofereceu a ameaça de avançar pelo lado exigida pelo esquema de Alonso. Foi substituído por Malo Gusto aos 62 minutos, quando o Chelsea buscava mais ímpeto ofensivo.

Pep Chavarria - 5/10

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Foi uma tarde difícil para o defensor, que precisou lidar com os contra-ataques diretos do Sunderland. Sem conseguir neutralizar por completo as ameaças esporádicas do time da casa, foi substituído por Geovany Quenda aos 79 minutos, quando o Chelsea tentou se lançar ao ataque.

Levi Colwill - 4/10

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Uma atuação para esquecer. O zagueiro cometeu a falta que levou ao gol de pênalti aos 36 minutos, um erro decisivo em uma partida definida nos detalhes. Ele ainda recebeu um cartão amarelo um minuto antes do gol e foi substituído por Estevao no intervalo, em uma mudança tática.

Wesley Fofana - 6/10

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Fofana foi o mais seguro entre os dois zagueiros titulares, embora tenha recebido um cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo (90+2'), quando a frustração tomou conta. Fez muitas intervenções defensivas, contribuindo para o total de 68 do Chelsea, mas não conseguiu iniciar o ataque a partir da defesa.

Meio-campo

Romeo Lavia - 6/10

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Lavia atuou mais recuado no meio-campo e manteve a bola circulando com eficiência, ajudando o Chelsea a somar 648 passes. Porém, teve dificuldades para encontrar passes que ultrapassassem a disciplinada defesa do meio-campo do Sunderland.

Cole Palmer - 6/10

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O principal jogador na criação teve uma atuação discreta fora do padrão. Embora parecesse o mais capaz de criar uma chance, foi cercado por defensores do Sunderland sempre que tentou atacar os espaços entre os setores. Não conseguiu encontrar o passe decisivo para abrir a defesa do time da casa.

Moises Caicedo - 7/10

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O capitão lutou o tempo todo para impedir os contra-ataques do Sunderland e foi o jogador do Chelsea que mais manteve a eficiência na recuperação da bola. Após uma atuação fisicamente desgastante, foi substituído aos 76 minutos para a entrada de opções mais ofensivas.

Jordan Henderson - 5/10

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Escalado em uma posição adiantada, Henderson não conseguiu causar impacto no jogo. Não ameaçou Roefs, goleiro do Sunderland, e acabou substituído por Emegha aos 87 minutos, quando o tempo já estava acabando.

Ataque

Morgan Rogers - 6/10

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Rogers mostrou lampejos de força e capacidade de conduzir a bola, mas faltou eficiência em suas ações ofensivas. Ele atuou em um ataque que fez quatro finalizações à baliza, mas nenhuma conseguiu superar o inspirado Roefs.

Pedro Neto - 5/10

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O ponta teve uma atuação discreta e recebeu um cartão amarelo aos 55 minutos, antes de ser substituído pouco depois. Teve dificuldades para vencer o marcador no flanco, o que contribuiu para a incapacidade do Chelsea de transformar a posse de bola em chances claras.

Reservas e treinador

Estevao - 6/10

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Entrou no intervalo no lugar de Colwill e acrescentou outra dimensão ao ataque, mas não conseguiu abrir o placar diante de uma defesa congestionada.

Danny Welbeck - 5/10

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Entrou aos 62 minutos para servir como referência no ataque, mas recebeu poucas oportunidades para finalizar, já que os cruzamentos do Chelsea, 24 no total, foram em grande parte imprecisos.

Malo Gusto - 6/10

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Substituiu Palestra e mostrou mais perigo ao avançar, embora não tenha acertado as jogadas como pretendia.

Geovany Quenda - sem nota

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Entrou aos 79 minutos e teve pouco tempo para mudar o placar.

Emmanuel Emegha - sem nota

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Entrou aos 87 minutos como última tentativa de mudar o resultado.

Xabi Alonso - 5/10

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O treinador deve estar frustrado porque o domínio territorial do Chelsea terminou sem um ponto sequer. A decisão de escalar Colwill, que cometeu a falta que resultou no pênalti, foi determinante, e as mudanças feitas por Alonso não conseguiram abalar a resistência do Sunderland.