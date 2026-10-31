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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Chelsea contra o Manchester United: Cole Palmer e Morgan Rogers castigam o time com dez jogadores

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O Chelsea subiu para a quarta posição na Premier League com uma vitória cirúrgica por 2 a 0 sobre o Manchester United em Stamford Bridge. Morgan Rogers e Cole Palmer marcaram os gols, aproveitando o descontrole disciplinar dos visitantes.

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O Chelsea de Xabi Alonso mostrou maturidade tática em Stamford Bridge e superou um Manchester United que teve dificuldades para manter a organização sob pressão. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o Chelsea voltou com mais ímpeto, explorou os espaços entre as linhas e forçou erros defensivos dos visitantes. O rumo da partida mudou de vez aos 50 minutos, quando Morgan Rogers abriu o placar. O gol obrigou o Manchester United a buscar o empate e, com o tempo, a equipe perdeu a compostura.

O momento decisivo veio pouco depois dos 60 minutos, quando Lisandro Martinez foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por cometer um pênalti. Cole Palmer cobrou e converteu pouco depois, ampliando a vantagem do Chelsea e deixando a equipe de Michael Carrick em situação difícil. O domínio do Chelsea se refletiu nas estatísticas: 59% de posse de bola e 18 finalizações, contra 12 do United. O Chelsea segurou o resultado, garantiu os três pontos e manteve a busca por uma vaga na Champions League.

Goleiro & defesa

Mike Penders - 7/10

Uma tarde relativamente tranquila para o jovem goleiro, que precisou fazer 3 defesas. Mostrou boa concentração para não sofrer gols e coragem nos minutos finais, embora tenha recebido um cartão amarelo nos acréscimos pelo que pareceu ser uma tentativa de administrar o tempo.

Levi Colwill - 8/10

Colwill foi a base da construção de jogadas do Chelsea, avançando com frequência ao meio-campo para criar superioridade numérica. Seu posicionamento defensivo foi impecável e ajudou a limitar o United a apenas 5 finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos.

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Josh Acheampong - 7/10

O jovem mostrou tranquilidade em um jogo de grande importância e lidou bem com a ameaça de Cunha e Diallo. Contribuiu para os 11 cortes feitos pela defesa do Chelsea e manteve um alto nível de disciplina.

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Wesley Fofana - 7/10

Fofana deu à defesa a presença física necessária para conter os contra-ataques do United. Foi agressivo nas disputas e mostrou excelente velocidade de recuperação quando os visitantes tentaram romper as linhas.

Marco Palestra - 6/10

Palestra teve uma atuação sólida antes de sair aos 74 minutos. Foi uma opção constante pelo lado do campo e voltou para marcar com dedicação, apoiando os zagueiros nas transições.

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Meio-campo

Romeo Lavia - 8/10

Lavia ditou o ritmo no meio-campo. Deu a assistência decisiva para o gol de abertura de Morgan Rogers, aos 50 minutos, coroando uma atuação marcada pela capacidade de manter a posse de bola e por interceptações defensivas.

Moises Caicedo - 7/10

Com a braçadeira de capitão, Caicedo comandou o meio-campo com autoridade. Venceu a maioria das disputas pelo chão e garantiu o domínio do Chelsea na região central. Terminou a partida com um alto índice de acerto nos passes antes de ser substituído nos minutos finais.

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Cole Palmer - 9/10

Mais uma vez, foi o principal nome deste Chelsea. Palmer comandou quase todas as jogadas de ataque e mostrou frieza para converter o pênalti aos 64 minutos. Seus passes criativos tiveram grande peso em sua contribuição de 2,74 gols esperados para a equipe.

Ataque

Morgan Rogers - 8/10

O responsável por abrir o placar. Rogers mostrou ótimo faro de gol ao marcar aos 50 minutos e deu ao Chelsea o impulso de que precisava. Sua capacidade de conduzir a bola à frente permitiu ao Chelsea passar da defesa ao ataque com fluidez.

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Estevao - 7/10

Uma ameaça constante para Dalot, Estevao usou a velocidade e o drible para abrir a defesa do United. Embora não tenha marcado, seu posicionamento tirou defensores de seus lugares e criou espaços para Rogers e Palmer.

Pedro Neto - 7/10

A objetividade de Neto levou o Manchester United a cometer várias faltas antidesportivas. Ele foi fundamental para manter os visitantes recuados no primeiro tempo e continuou perigoso nos contra-ataques até ser substituído aos 87 minutos.

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Reservas & treinador

Pep Chavarria - 6/10

Entrou no lugar de Palestra para os 15 minutos finais e ajudou a assegurar o resultado sem maiores dificuldades.

Danny Welbeck - sem nota

Entrou aos 87 minutos para dar novo fôlego ao ataque.

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Malo Gusto - sem nota

Entrou nos minutos finais por decisão tática para reforçar o lado direito da defesa.

Valentin Barco - sem nota

Entrou junto com Gusto para dar cobertura defensiva nos instantes finais.

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Geovany Quenda - sem nota

Entrou já nos acréscimos.

Xani Alonso - 9/10

Alonso levou a melhor no duelo tático contra Carrick. Sua decisão de insistir na pressão alta acabou provocando os erros que levaram ao gol de abertura e à expulsão de Martinez. Sua equipe parece cada vez mais bem organizada e eficiente.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”