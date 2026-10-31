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O Chelsea subiu para a quarta posição na Premier League com uma vitória cirúrgica por 2 a 0 sobre o Manchester United em Stamford Bridge. Morgan Rogers e Cole Palmer marcaram os gols, aproveitando o descontrole disciplinar dos visitantes.

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O Chelsea de Xabi Alonso mostrou maturidade tática em Stamford Bridge e superou um Manchester United que teve dificuldades para manter a organização sob pressão. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o Chelsea voltou com mais ímpeto, explorou os espaços entre as linhas e forçou erros defensivos dos visitantes. O rumo da partida mudou de vez aos 50 minutos, quando Morgan Rogers abriu o placar. O gol obrigou o Manchester United a buscar o empate e, com o tempo, a equipe perdeu a compostura.

O momento decisivo veio pouco depois dos 60 minutos, quando Lisandro Martinez foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por cometer um pênalti. Cole Palmer cobrou e converteu pouco depois, ampliando a vantagem do Chelsea e deixando a equipe de Michael Carrick em situação difícil. O domínio do Chelsea se refletiu nas estatísticas: 59% de posse de bola e 18 finalizações, contra 12 do United. O Chelsea segurou o resultado, garantiu os três pontos e manteve a busca por uma vaga na Champions League.

Goleiro & defesa

Mike Penders - 7/10

Uma tarde relativamente tranquila para o jovem goleiro, que precisou fazer 3 defesas. Mostrou boa concentração para não sofrer gols e coragem nos minutos finais, embora tenha recebido um cartão amarelo nos acréscimos pelo que pareceu ser uma tentativa de administrar o tempo.

Levi Colwill - 8/10

Colwill foi a base da construção de jogadas do Chelsea, avançando com frequência ao meio-campo para criar superioridade numérica. Seu posicionamento defensivo foi impecável e ajudou a limitar o United a apenas 5 finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos.

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Josh Acheampong - 7/10

O jovem mostrou tranquilidade em um jogo de grande importância e lidou bem com a ameaça de Cunha e Diallo. Contribuiu para os 11 cortes feitos pela defesa do Chelsea e manteve um alto nível de disciplina.

Tópicos relacionados

Wesley Fofana - 7/10

Fofana deu à defesa a presença física necessária para conter os contra-ataques do United. Foi agressivo nas disputas e mostrou excelente velocidade de recuperação quando os visitantes tentaram romper as linhas.

Marco Palestra - 6/10

Palestra teve uma atuação sólida antes de sair aos 74 minutos. Foi uma opção constante pelo lado do campo e voltou para marcar com dedicação, apoiando os zagueiros nas transições.

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Meio-campo

Romeo Lavia - 8/10

Lavia ditou o ritmo no meio-campo. Deu a assistência decisiva para o gol de abertura de Morgan Rogers, aos 50 minutos, coroando uma atuação marcada pela capacidade de manter a posse de bola e por interceptações defensivas.

Moises Caicedo - 7/10

Com a braçadeira de capitão, Caicedo comandou o meio-campo com autoridade. Venceu a maioria das disputas pelo chão e garantiu o domínio do Chelsea na região central. Terminou a partida com um alto índice de acerto nos passes antes de ser substituído nos minutos finais.

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Cole Palmer - 9/10

Mais uma vez, foi o principal nome deste Chelsea. Palmer comandou quase todas as jogadas de ataque e mostrou frieza para converter o pênalti aos 64 minutos. Seus passes criativos tiveram grande peso em sua contribuição de 2,74 gols esperados para a equipe.

Ataque

Morgan Rogers - 8/10

O responsável por abrir o placar. Rogers mostrou ótimo faro de gol ao marcar aos 50 minutos e deu ao Chelsea o impulso de que precisava. Sua capacidade de conduzir a bola à frente permitiu ao Chelsea passar da defesa ao ataque com fluidez.

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Estevao - 7/10

Uma ameaça constante para Dalot, Estevao usou a velocidade e o drible para abrir a defesa do United. Embora não tenha marcado, seu posicionamento tirou defensores de seus lugares e criou espaços para Rogers e Palmer.

Pedro Neto - 7/10

A objetividade de Neto levou o Manchester United a cometer várias faltas antidesportivas. Ele foi fundamental para manter os visitantes recuados no primeiro tempo e continuou perigoso nos contra-ataques até ser substituído aos 87 minutos.

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Reservas & treinador

Pep Chavarria - 6/10

Entrou no lugar de Palestra para os 15 minutos finais e ajudou a assegurar o resultado sem maiores dificuldades.

Danny Welbeck - sem nota

Entrou aos 87 minutos para dar novo fôlego ao ataque.

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Malo Gusto - sem nota

Entrou nos minutos finais por decisão tática para reforçar o lado direito da defesa.

Valentin Barco - sem nota

Entrou junto com Gusto para dar cobertura defensiva nos instantes finais.

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Geovany Quenda - sem nota

Entrou já nos acréscimos.

Xani Alonso - 9/10

Alonso levou a melhor no duelo tático contra Carrick. Sua decisão de insistir na pressão alta acabou provocando os erros que levaram ao gol de abertura e à expulsão de Martinez. Sua equipe parece cada vez mais bem organizada e eficiente.