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O Chelsea foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após perder por 6 a 5 para o Liverpool nos pênaltis em Anfield, em uma disputa dramática. Apesar de Morgan Rogers ter convertido um pênalti no tempo regulamentar, a cobrança desperdiçada por Wesley Fofana custou caro no tenso confronto da quarta rodada.

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A trajetória do Chelsea na Copa da Liga Inglesa terminou da maneira mais cruel em Anfield, com uma derrota por 6 a 5 nos pênaltis para o Liverpool. A partida foi um duelo tático envolvente, marcado por dois pênaltis no primeiro tempo que deixaram as equipes empatadas em 1 a 1 após 90 minutos. Morgan Rogers mostrou muita frieza para colocar os visitantes à frente aos 40 minutos, mas Cody Gakpo empatou para os donos da casa apenas três minutos depois, também de pênalti. O segundo tempo virou um jogo de xadrez: a marcação em bloco médio do Chelsea conseguiu dificultar o jogo posicional do Liverpool, embora a equipe tenha tido dificuldades para transformar seus 48% de posse de bola em uma sequência de chances claras.

A disputa por pênaltis que se seguiu foi um teste de nervos sob enorme pressão. Pedro Neto, Morgan Rogers, Romeo Lavia, Jordan Henderson e Levi Colwill converteram suas cobranças, enquanto Valentin Barco e Emmanuel Emegha não conseguiram marcar. O momento decisivo coube a Wesley Fofana nas cobranças alternadas: o erro do defensor deu a vitória ao Liverpool e a vaga nas quartas de final. Defensivamente, o Chelsea foi sólido, vencendo 53 duelos contra 37 do Liverpool, mas a incapacidade de aproveitar essa solidez durante o tempo regulamentar acabou abrindo caminho para sua eliminação.

Goleiro e defesa

Mike Penders: 7/10

O jovem goleiro teve uma atuação sólida, com 3 defesas diante de um índice de gols esperados contra (xGC) de 2,10. Embora pouco pudesse fazer no pênalti cobrado com precisão por Cody Gakpo aos 43 minutos, posicionou-se bem ao longo de toda a partida. Com 3 defesas no total, manteve o Chelsea no jogo durante os períodos de pressão constante do Liverpool.

Malo Gusto: 6/10

Em sua função híbrida habitual, Gusto ofereceu uma opção de passe, mas teve dificuldades para exercer sua influência de costume no terço final. Foi substituído aos 68 minutos, após uma atuação em que teve problemas para conter as movimentações do Liverpool pelo lado do campo. Seu substituto, Palestra, deu mais verticalidade à equipe na reta final.

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Josh Acheampong: 7/10

Uma atuação madura do jovem, que não se intimidou com a pressão de Anfield. Aos 75 minutos, acertou uma finalização no alvo de longa distância, exigindo uma defesa do goleiro do Liverpool. Disciplinado defensivamente, contribuiu para os números superiores do Chelsea em duelos vencidos (53 no total).

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Wesley Fofana: 6/10

Fofana foi um gigante no tempo regulamentar e liderou a partida com 18 intervenções defensivas, incluindo 3 desarmes e 9 duelos vencidos. Sua noite, porém, ficou marcada pelo erro decisivo na disputa por pênaltis: ele não converteu sua cobrança na fase de cobranças alternadas, selando o destino do Chelsea.

Maxence Lacroix: 5/10

Uma noite difícil para o defensor, substituído aos 45 minutos, pouco antes do intervalo. Teve dificuldades com a intensidade da pressão alta do Liverpool e não conseguiu entrar no ritmo tático necessário para a construção de jogadas do Chelsea.

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Meio-campo

Romeo Lavia: 7/10

Lavia deu ao Chelsea a solidez estrutural de que precisava na dupla de volantes. Mostrou muita frieza na disputa por pênaltis e converteu sua cobrança na terceira rodada. Sua capacidade de manter a circulação da bola foi fundamental para o Chelsea alcançar 79% de precisão nos passes.

Jordan Henderson: 7/10

O experiente meio-campista ditou o ritmo do Chelsea, com 46 passes certos, o maior número da equipe. Liderou pelo exemplo no meio-campo e mostrou sua experiência ao converter com calma sua cobrança na fase de cobranças alternadas.

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Moises Caicedo: 6/10

Caicedo teve uma atuação de muita intensidade, embora lhe tenha faltado o passe decisivo para romper as linhas do Liverpool. Teve uma finalização bloqueada aos 22 minutos e saiu para a entrada de Valentin Barco aos 68, quando o Chelsea buscava mudar sua estrutura tática.

Ataque

Danny Welbeck: 5/10

Uma atuação discreta do experiente atacante, que passou longos períodos isolado diante de Virgil van Dijk. Não conseguiu produzir nenhuma finalização perigosa no alvo e foi substituído aos 68 minutos, quando o Chelsea optou por colocar Emegha em campo para dar novo fôlego ao ataque.

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Morgan Rogers: 8/10

O destaque do Chelsea. Rogers foi uma ameaça constante, com 6 finalizações, 2 delas no alvo, e um xG elevado de 1,14. Converteu o pênalti aos 40 minutos com muita confiança e voltou a marcar em sua cobrança na disputa por pênaltis.

Pedro Neto: 7/10

A velocidade de Neto foi uma opção útil nos contra-ataques. Embora tenha encontrado dificuldades com a bola rolando e conseguido apenas uma finalização de longa distância bloqueada aos 53 minutos, mostrou sua qualidade ao converter a primeira cobrança do Chelsea na disputa por pênaltis, dando o tom para a equipe.

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Reservas e técnico

Levi Colwill: 6/10

Entrou no lugar de Lacroix pouco antes do intervalo. Foi seguro defensivamente e quase garantiu a vitória aos 78 minutos, com uma cabeçada após cobrança de escanteio.

Valentin Barco: 5/10

Entrou aos 68 minutos para dar amplitude à equipe. Infelizmente, sua principal participação foi o pênalti desperdiçado na quarta rodada da disputa, que colocou o Chelsea sob pressão imediata.

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Emmanuel Emegha: 5/10

Entrou para dar presença física ao ataque. Não finalizou enquanto esteve em campo no tempo regulamentar e, depois, desperdiçou sua cobrança na sétima rodada da disputa por pênaltis.

Marco Palestra: 6/10

Substituiu Gusto aos 68 minutos. Foi ousado e quase marcou o gol da vitória aos 78, quando sua finalização de pé direito passou rente à trave.

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Técnico: Xabi Alonso: 6/10

Alonso organizou bem sua equipe para neutralizar as principais ameaças do Liverpool, e a decisão de adotar uma postura mais reativa, com maior ênfase nos duelos, quase deu resultado. No entanto, a falta de eficiência nas finalizações no segundo tempo e, por fim, a imprevisibilidade da disputa por pênaltis levaram sua equipe à eliminação.