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Getafe CF v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Brighton contra o Getafe: Malick Yalcouyé faz a diferença em atuação profissional na Europa

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O Brighton & Hove Albion conquistou uma vitória importante por 1 a 0 fora de casa contra o Getafe, graças a um gol de cabeça de Malick Yalcouyé no segundo tempo. O Brighton dominou a posse de bola na Espanha e chegou a sete pontos na fase da Conference League.

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O Brighton & Hove Albion fez uma atuação madura em competição europeia no Estadio Coliseum e venceu o Getafe por 1 a 0, resultado que evidencia sua evolução tática sob o comando atual. Com 61% de posse de bola, o Brighton teve paciência diante da retranca da equipe espanhola e encontrou o gol aos 64 minutos. A vitória leva o time a sete pontos na fase de liga e permite recuperar o embalo após o recente empate com o Jablonec.

Taticamente, o esquema 3-4-3 do Brighton deu estabilidade à equipe, que limitou o Getafe a apenas 0,26 gol esperado (xG), apesar das 10 finalizações dos donos da casa. Embora tenha desperdiçado algumas oportunidades no ataque, incluindo quatro chances claras de gol, o Brighton mostrou uma disciplina defensiva exemplar. A circulação de bola por Michael Svoboda e Pascal Gross permitiu à equipe esfriar o jogo sempre que o Getafe ameaçava pressionar.

Goleiro e defesa

Bart Verbruggen - 8/10

O holandês foi fundamental para manter o gol intacto, com quatro defesas ao longo dos 90 minutos. Embora o xG total do Getafe tenha sido baixo, Verbruggen precisou estar atento para impedir Ivan Azón e Martin Satriano de marcar. Manteve a tranquilidade na saída de bola sob pressão e deu início às jogadas ofensivas dos visitantes.

Michael Svoboda - 8/10

Os números de Svoboda impressionaram nesta partida: ele acertou 69 dos 75 passes que tentou. Foi o principal responsável por levar a bola da defesa ao ataque, encontrando constantemente opções de passe no meio-campo. Seu posicionamento foi impecável e impediu que o Getafe tivesse chances claras de finalizar em jogadas com a bola rolando.

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Lewis Dunk - 7/10

O capitão disputou os primeiros 45 minutos e transmitiu sua habitual tranquilidade. Organizou bem a linha de três defensores antes de ser substituído no intervalo, possivelmente por uma mudança tática planejada ou para controlar seu desgaste físico. Venceu as disputas pelo alto e garantiu que a linha defensiva permanecesse adiantada.

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Olivier Boscagli - 7/10

Boscagli deu ótimo equilíbrio ao lado esquerdo da linha de três defensores. Foi agressivo nas interceptações e apoiou o meio-campo durante os longos períodos de posse de bola. Saiu aos 78 minutos para a entrada de Ibrahim Osman, quando o Brighton buscou renovar o fôlego da equipe.

Meio-campo

Joao Costinha - 7/10

Atuando como ala pela direita, Costinha foi incansável. Registrou 14 ações defensivas e venceu seis disputas, tornando-se um obstáculo difícil para Johan Mojica. Também exigiu uma defesa de David Soria com uma finalização de longe no primeiro tempo.

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Pascal Gross - 7/10

O experiente meio-campista foi o coração da equipe durante 70 minutos. Ditou o ritmo e foi responsável pelo domínio do Brighton no meio-campo. Embora não tenha dado assistência, sua capacidade de inverter o jogo foi crucial para abrir espaços na defesa do Getafe.

Yasin Ayari - 7/10

Ayari deu mostras de sua qualidade, sobretudo nas infiltrações na área. Obrigou Soria a fazer uma boa defesa aos 42 minutos e esteve sempre disponível como opção de passe. Sua segurança técnica em espaços curtos ajudou o Brighton a manter o controle no terço final do campo.

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Jaouen Hadjam - 6/10

Hadjam foi uma opção constante pela esquerda. Teve uma boa chance aos 38 minutos, após um contra-ataque rápido, mas viu sua finalização ser bloqueada. Embora seus cruzamentos tenham sido irregulares em alguns momentos, sua velocidade obrigou Kiko Femenía a se concentrar na defesa durante boa parte do jogo.

Ataque

Malick Yalcouyé - 9/10

Foi o autor do gol da vitória. Yalcouyé foi o jogador mais perigoso em campo e marcou com uma cabeçada de grande qualidade aos 64 minutos. Além do gol, deu trabalho aos zagueiros do Getafe, ocupando constantemente os espaços entre as linhas e oferecendo ao Brighton as jogadas em direção ao ataque de que precisava.

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Jack Hinshelwood - 7/10

Em uma função mais avançada, Hinshelwood mostrou sua versatilidade tática. Trabalhou duro para pressionar a defesa do Getafe e finalizou algumas vezes, incluindo um chute de longe no fim do segundo tempo. Seu esforço defensivo na linha de frente foi essencial.

Georginio Rutter - 6/10

Foi uma noite frustrante para o francês nas finalizações. Rutter liderou a equipe com três chutes, mas não acertou o alvo em nenhum deles e desperdiçou uma grande oportunidade aos 70 minutos. Ainda assim, sua capacidade de segurar a bola e atrair os defensores criou espaços para Yalcouyé se destacar.

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Reservas e treinador

Luka Vuskovic - 7/10

O jovem entrou no intervalo no lugar de Dunk e não sentiu o peso da partida. Dominou as disputas pelo alto e ainda obrigou o goleiro a fazer uma defesa em uma cabeçada aos 57 minutos.

Diego Gómez - 6/10

Substituiu Gross aos 70 minutos para dar novo fôlego à equipe. Manteve a disciplina no posicionamento e ajudou a garantir o resultado nos minutos finais.

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Maxim De Cuyper - 6/10

Entrou no lugar de Hadjam para os 20 minutos finais. Deu mais solidez defensiva pelo lado esquerdo quando o Getafe começou a fazer mais cruzamentos para a área.

Ibrahim Osman - 5/10

Teve uma oportunidade de ouro para ampliar a vantagem aos 79 minutos, a apenas 5 metros do gol, mas não acertou o alvo. Um alívio para os donos da casa.

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Matt O'Riley - N/A

Entrou aos 89 minutos para ajudar a gastar o tempo restante.

Treinador: Fabian Hürzeler - 8/10

A estratégia tática funcionou perfeitamente. Ao escalar uma linha de três defensores, neutralizou os atacantes do Getafe e garantiu que sua equipe mantivesse o controle total da bola. Suas substituições foram feitas no momento certo e impediram que o time perdesse a organização quando a intensidade aumentou no segundo tempo.