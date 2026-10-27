O Borussia Dortmund garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha em uma partida que mostrou como o futebol mata-mata pode mudar rapidamente. O time de Niko Kovac controlou a posse de bola no início e abriu 2 a 0 rapidamente, com gols de Serhou Guirassy e Carney Chukwuemeka nos primeiros 17 minutos.
O Werder Bremen, porém, continuou oferecendo perigo e obrigou Gregor Kobel a fazer uma série de defesas. A partida mudou depois de uma hora de jogo, com a entrada de Niclas Fullkrug, ex-atacante do Dortmund. O jogador da seleção alemã marcou de pênalti aos 65 minutos e empatou três minutos depois, com um chute rasteiro de fora da área.
Dois gols em três minutos transformaram uma noite tranquila em uma partida tensa. Mas foi Marcel Sabitzer, que saiu do banco, quem decidiu: no terceiro minuto dos acréscimos, cobrou uma falta com o pé direito no ângulo e evitou a prorrogação para o Dortmund.
A GOAL dá notas aos jogadores do Dortmund pela atuação no Signal Iduna Park.
Goleiro e defesa
Gregor Kobel (7/10): Manteve o Dortmund à frente com defesas em finalizações de Marco Grull e Cedric Itten no primeiro tempo. Depois do intervalo, voltou a parar Itten e Youri Regeer. Terminou com quatro defesas, mas não teve chance em nenhum dos gols de Fullkrug.
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Joane Gadou (8/10): Atuação impressionante do defensor muito bem avaliado. Leu bem o jogo e fez um ótimo cruzamento que Guirassy cabeceou por cima, por pouco, antes do intervalo.
Waldemar Anton (8/10): Presença imponente no centro da linha de três defensores. Firme nos duelos, criou uma chance para Felix Nmecha no primeiro tempo e quase marcou o gol da vitória com uma cabeçada bloqueada no fim.
Nico Schlotterbeck (8/10): Agressivo e atento, o capitão usou a velocidade para neutralizar contra-ataques e avançou ao meio-campo para iniciar jogadas. Também teve uma cabeçada bloqueada no início, após cruzamento de Joey Veerman.
Meio-campo e alas
Julian Ryerson (6/10): Teve uma atuação de altos e baixos. Deu uma assistência precisa para o primeiro gol de Guirassy e mostrou muita disposição pela direita. No entanto, fez uma entrada imprudente em Mick Schmetgens que resultou no pênalti aos 64 minutos, rendeu-lhe um cartão amarelo e iniciou a reação do Bremen. Foi substituído por Daniel Svensson após 71 minutos.
Felix Nmecha (7/10): Deu sustentação ao meio-campo com eficiência, protegendo a linha de três defensores e mantendo a bola em circulação. Exigiu uma defesa de Karl Hein no primeiro tempo e, de forma apropriada, sofreu a falta nos acréscimos que Sabitzer cobrou para marcar o gol da vitória.
Joey Veerman (7/10): Distribuiu bem a bola na dupla de meio-campo e fez o cruzamento para a cabeçada de Schlotterbeck no início. Recebeu um cartão amarelo no começo do segundo tempo e foi substituído por Sabitzer após 71 minutos.
Maximilian Beier (7/10): Trabalhou incansavelmente pela esquerda como ala, e suas arrancadas abriram espaços na defesa do Bremen. Preparou uma finalização de Nmecha no segundo tempo, embora seu próprio chute de longe tenha saído alto e para fora.
Ataque
Jobe Bellingham (7/10): Deu ao BVB a criatividade de que precisava no início. Encontrou Chukwuemeka com um passe preciso de cabeça no segundo gol e mostrou agilidade em espaços curtos no terço final do campo.
Carney Chukwuemeka (8/10): Um dos destaques dos primeiros 45 minutos. Mostrou muita calma para acertar o ângulo com um chute de pé direito no segundo gol do Dortmund. Superou uma pancada sofrida no início e fez muito bem a ligação entre meio-campo e ataque antes de ser substituído por Ethan Nwaneri após 71 minutos.
Serhou Guirassy (8/10): Preciso e decisivo. Abriu o placar aos seis minutos, finalizando de pé esquerdo após passe de Ryerson. Quase marcou o segundo de cabeça pouco antes do intervalo, comandou muito bem o ataque e foi substituído por Fabio Silva após 84 minutos.
Reservas e técnico
Marcel Sabitzer (8/10): Entrou no lugar de Veerman após 71 minutos e decidiu uma partida caótica de mata-mata com uma cobrança de falta com curva no ângulo esquerdo, no terceiro minuto dos acréscimos.
Ethan Nwaneri (6/10): Entrou no lugar de Chukwuemeka para dar novo ânimo ao time. Mostrou disposição e não se intimidou com a intensidade da partida de mata-mata.
Daniel Svensson (6/10): Substituiu Ryerson na ala direita e avançou no fim, finalizando para fora de dentro da área e fazendo o cruzamento para a cabeçada bloqueada de Anton.
Fabio Silva (sem nota): Substituiu Guirassy após 84 minutos.
Niko Kovac (7/10): Seu esquema 3-4-2-1 deu o controle ao Dortmund no início, mas o time se abalou muito após a entrada de Fullkrug. As três substituições que fez logo depois do empate estabilizaram a equipe, e Sabitzer retribuiu com o gol da vitória.