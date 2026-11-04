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O Borussia Dortmund chegou aos nove pontos na tabela da Champions League com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Real Betis no Signal Iduna Park. Fabio Silva e Konstantinos Karetsas, que entrou no decorrer da partida, marcaram os gols decisivos para superar a resistência da equipe espanhola.

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O Borussia Dortmund conquistou três pontos fundamentais na busca pela classificação na Champions League ao vencer o Real Betis por 2 a 1, em uma partida que ganhou vida no segundo tempo. Após 45 minutos iniciais equilibrados e sem gols, Silva desfez o empate pouco depois do intervalo. Embora o Dortmund tenha dominado a posse de bola durante boa parte do jogo, Aitor Ruibal empatou com uma finalização precisa e ameaçou frustrar a torcida da casa.

A equipe de Niko Kovac mostrou força mental para retomar o controle, e a entrada do jovem Karetsas se revelou uma decisão certeira. O gol decisivo do substituto, aos 72 minutos, devolveu a vantagem ao Dortmund e definiu uma partida marcada pelo maior volume de finalizações da equipe e por seus gols esperados (2,47 xG). Embora o Betis continuasse perigoso nos contra-ataques, o esquema 3-4-2-1 bem organizado do Dortmund permitiu à equipe recuperar e manter a posse de bola com eficiência e segurar o resultado apesar da pressão dos visitantes no fim.

Goleiro & defesa

Gregor Kobel - 6/10

Uma noite relativamente tranquila para o goleiro da seleção suíça, que precisou fazer apenas três defesas, já que a organização do Dortmund limitou o Real Betis a quatro chutes no alvo. Ele pouco podia fazer no empate de Ruibal, marcado com uma finalização bem colocada, mas sua distribuição de bola ajudou o Dortmund a manter seus 50% de posse.

Nico Schlotterbeck - 7/10

O capitão comandou o trio de zaga com sua agressividade habitual e passes verticais. Foi fundamental na construção das jogadas desde a defesa e teve papel importante em um sistema defensivo que limitou os visitantes a apenas 1,08 gol esperado.

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Waldemar Anton - 6/10

Anton deu estabilidade ao centro da defesa. Embora não tenha arriscado tantos passes quanto Schlotterbeck, posicionou-se bem e contribuiu para os 19 cortes feitos pela linha defensiva do Dortmund para afastar os cruzamentos do Betis.

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Ramy Bensebaini - 6/10

Escalado pelo lado direito do trio, Bensebaini foi seguro até sair aos 75 minutos. Lidou bem com as transições defensivas, mas, em algumas ocasiões, teve dificuldades com a velocidade das movimentações do Betis pelos lados antes de ser substituído por Gadou.

Meio-campo

Julian Ryerson - 6/10

Atuando como ala, Ryerson mostrou sua energia característica. Recebeu cartão amarelo aos 38 minutos por uma falta tática e acabou substituído por Maximilian Beier quando Kovac buscou mais força ofensiva na reta final.

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David Svensson - 7/10

Svensson foi peça fundamental no meio-campo, ajudando o Dortmund a administrar as 463 tentativas de passe da equipe. Sua intensidade nas transições foi essencial para impedir que o Betis explorasse os espaços atrás dos alas.

Felix Nmecha - 6/10

Nmecha deu força física ao setor central. Venceu várias disputas, mas lhe faltou a criatividade necessária para superar a defesa fechada no primeiro tempo. Foi substituído por Chukwuemeka aos 75 minutos.

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Joey Veerman - 7/10

A segurança técnica do holandês ficou evidente ao longo dos 78 minutos em que esteve em campo. Foi o principal responsável por fazer a bola circular, garantindo que o BVB mantivesse sua vantagem territorial mesmo quando a partida passou a ter mais transições.

Ataque

Fabio Silva - 8/10

O destaque dos donos da casa. Silva abriu o placar aos 49 minutos com uma finalização tranquila, recompensando a pressão do Dortmund no início do segundo tempo. Sua movimentação entre as linhas causou problemas constantes aos zagueiros do Betis antes de sua substituição na reta final.

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Jobe Bellingham - 7/10

Bellingham atuou em uma função mais avançada, recuando com frequência para participar da construção das jogadas. Embora não tenha marcado, sua presença ocupou vários meio-campistas do Betis e abriu os espaços aproveitados por Silva e, mais tarde, Karetsas.

Serhou Guirassy - 5/10

Uma noite frustrante para o atacante, que precisou sair ainda aos 34 minutos devido a um aparente problema. Não conseguiu ter impacto significativo na partida durante o pouco tempo em que esteve em campo, antes de ser substituído por Karetsas.

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Substitutos & técnico

Konstantinos Karetsas - 9/10

Mudou o jogo. Entrou no lugar de Guirassy aos 34 minutos e aproveitou muito bem a oportunidade ao marcar o gol da vitória aos 72. Sua energia e objetividade transformaram a dinâmica ofensiva do Dortmund.

Maximilian Beier - 6/10

Beier entrou aos 74 minutos, trouxe fôlego novo pelo lado do campo e ajudou a abrir espaços na cansada defesa do Betis na reta final.

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Joane Gadou - 6/10

Substituiu Bensebaini nos 15 minutos finais e ajudou a reforçar a defesa enquanto o Betis pressionava em busca de um novo empate.

Carney Chukwuemeka - 6/10

Entrou no lugar de Nmecha na reta final e usou seu porte físico para ajudar a segurar o resultado e proteger o meio-campo.

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Ethan Nwaneri - Sem nota

Entrou no lugar de Fabio Silva nos acréscimos para ajudar a gastar o tempo restante.

Niko Kovac - 8/10

Kovac merece muito crédito pelas substituições. Ao perceber cedo a necessidade de uma mudança, apostou em Karetsas e foi recompensado com o gol da vitória. Sua organização tática garantiu o domínio do Dortmund nas principais estatísticas de desempenho, justificando a vitória.