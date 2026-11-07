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Dois gols de longa distância de Felix Nmecha garantiram ao Borussia Dortmund uma vitória suada por 2 a 1 sobre o recém-promovido Elversberg. Com isso, a equipe de Niko Kovac segue empatada em pontos com o Bayern de Munique e invicta na Bundesliga nesta temporada.

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Sem o lesionado Serhou Guirassy, o Dortmund encontrou um Elversberg ousado à altura durante boa parte do primeiro tempo sem gols e perdeu Carney Chukwuemeka por lesão aos 34 minutos. Nmecha abriu o placar dez minutos após o intervalo, com um chute rasteiro da entrada da área, e marcou o segundo aos 71 minutos, com uma finalização potente de 23 metros. O reserva Noel Futkeu descontou com uma bicicleta espetacular quando faltavam nove minutos, e o Dortmund precisou segurar a vantagem em um fim de jogo tenso antes da pausa para os jogos das seleções.

A seguir, o GOAL avalia os jogadores do Dortmund no Signal Iduna Park...

Goleiro e defesa

Gregor Kobel (7/10): Fez seis defesas. A melhor delas foi um salto para impedir que uma cobrança de falta de Lukas Petkov, de 31 metros, entrasse no ângulo. Também bloqueou uma finalização de Francis Onyeka de perto, junto à sua trave, e espalmou para escanteio um desvio de Maximilian Beier nos acréscimos. Não teve chance na finalização acrobática de Futkeu.

Joane Gadou (7/10): Leu bem o jogo na lateral direita e interceptou uma tabela perigosa entre Maurice Krattenmacher e Lasse Gunther no primeiro tempo. Krattenmacher conseguiu escapar dele para criar uma chance para Onyeka após o intervalo. Foi substituído por Ramy Bensebaini aos 67 minutos.

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Waldemar Anton (7/10): Levou a melhor na maioria dos duelos com Onyeka, incluindo um desarme firme pouco antes dos 30 minutos, embora o atacante tenha escapado de sua marcação para cabecear por cima após uma cobrança de falta no início do segundo tempo. Recebeu cartão amarelo por uma falta tática em Krattenmacher aos 76 minutos.

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Nico Schlotterbeck (8/10): O capitão foi o defensor mais seguro do Dortmund e manteve a calma sob pressão quando o Elversberg avançou. Seu lançamento criou uma chance para Jobe Bellingham logo após o intervalo, e ele também preparou uma finalização de Beier antes do fim do primeiro tempo.

Daniel Svensson (6/10): Teve sorte de não receber cartão vermelho por uma entrada de sola no tornozelo de Lukas Pinckert no primeiro tempo, lance que acabou obrigando o defensor a deixar o campo. Avançou para criar uma chance para Bellingham no início do jogo e, mais tarde, preparou uma finalização de Bensebaini.

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Meio-campo

Joey Veerman (7/10): Deu fluidez à circulação da bola no meio-campo e cobrou bolas paradas, mas seu momento mais importante veio na defesa, com um corte decisivo para impedir David Mokwa de marcar quando faltavam cinco minutos.

Felix Nmecha (9/10): Melhor em campo. Abriu o placar com um chute rasteiro de 18 metros após um passe de Fabio Silva e marcou o segundo com uma bomba de 23 metros no canto inferior. Também obrigou Nicolas Kristof a fazer uma defesa no primeiro tempo. Recebeu cartão amarelo por uma falta tática aos 22 minutos e teve sorte de escapar do segundo antes do intervalo.

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Jobe Bellingham (7/10): Participativo durante toda a partida, finalizou três vezes para fora por pouco e criou chances para Beier, Konstantinos Karetsas e Silva. Também voltou bem para impedir Onyeka no início do jogo. Foi substituído por Marcel Sabitzer aos 86 minutos.

Ataque

Konstantinos Karetsas (7/10): Deu muito trabalho a Gunther, passando repetidamente pelo lateral-esquerdo e cruzando para uma cabeçada de Nmecha antes de sofrer a falta que rendeu um cartão amarelo a Gunther. Exigiu duas defesas de Kristof e criou uma chance para Silva no início do segundo tempo. Foi substituído por Julian Ryerson aos 67 minutos.

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Fabio Silva (7/10): Como referência no ataque devido à lesão de Guirassy, dominou muito bem um lançamento e deixou a bola para Nmecha abrir o placar. Deveria ter marcado no primeiro tempo, quando Kristof rebateu a bola em sua direção, mas pegou mal no rebote e mandou para fora de cerca de 4,6 metros. Recebeu cartão amarelo aos 60 minutos e foi substituído por Ethan Nwaneri aos 86.

Carney Chukwuemeka (6/10): Mostrou movimentação pela esquerda, deixou Nmecha em condição de finalizar no primeiro tempo e passou pelo marcador para cruzar da linha de fundo, antes de sentir um aparente problema na parte posterior da coxa aos 34 minutos.

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Reservas e técnico

Maximilian Beier (7/10): Entrou no lugar do lesionado Chukwuemeka e teve três finalizações bloqueadas. Sua arrancada para dentro da área terminou com a sobra para o segundo gol de Nmecha, o que lhe rendeu uma assistência, mas quase desviou um escanteio para o próprio gol no fim da partida, antes de Kobel evitar o pior.

Ramy Bensebaini (6/10): Entrou no lugar de Gadou e quase marcou logo após entrar, em uma finalização acrobática bloqueada por Maximilian Rohr. Ajudou a segurar o resultado em um fim de jogo tenso.

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Julian Ryerson (6/10): Substituiu Karetsas quando Kovac buscava proteger a vantagem. Cumpriu sua função defensiva, embora o Elversberg tenha criado mais chances à medida que a partida avançou.

Ethan Nwaneri (sem nota): Preparou uma finalização de Beier no fim do jogo, mas o chute foi bloqueado.

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Marcel Sabitzer (sem nota): Cometeu uma falta perigosa na entrada da área pouco depois de entrar.

Niko Kovac (7/10): Sua equipe teve mais dificuldades do que precisava, mas chegou ao nono jogo de liga sem derrota e manteve o Dortmund empatado com o Bayern. A substituição forçada de Chukwuemeka levou Beier a campo, e ele participou do segundo gol.