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O Borussia Dortmund se manteve na liderança da Bundesliga com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o resistente Eintracht Frankfurt, em uma atuação disciplinada taticamente no Signal Iduna Park.

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O time de Niko Kovač dominou territorialmente a partida, teve 58,4% de posse de bola e finalizou 18 vezes, mas encontrou dificuldades para superar a defesa compacta do Frankfurt, que fez 48 cortes. O gol só saiu aos 80 minutos, graças às mudanças ousadas de Kovač. Os reservas Maximilian Beier e Jobe Bellingham deram mais verticalidade e agressividade ao ataque e combinaram de forma brilhante para quebrar o empate e garantir três pontos importantes na disputa pelo título.

Veja as notas dos jogadores do Dortmund:

Goleiro e defesa

Gregor Kobel - 8/10 Atuação segura e confiável do goleiro da seleção suíça. Ele se manteve atento para fazer três defesas importantes, sobretudo ao impedir um gol de Farès Chaïbi no início do segundo tempo. Sua distribuição de bola também foi fundamental para a construção das jogadas do Dortmund desde a defesa.

Ramy Bensebaini - 8/10 Atuando pelo lado esquerdo da linha de três zagueiros de Kovač, o argelino teve uma atuação imponente. Dominou pelo alto, foi firme nos desarmes e ajudou a neutralizar o ataque do Frankfurt durante boa parte do jogo.

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Nico Schlotterbeck - 7/10 O capitão comandou a linha defensiva com autoridade. Sua capacidade de avançar até o meio-campo e romper linhas fez diferença em um jogo no qual o Frankfurt atuou recuado. Ele liderou uma defesa que limitou os visitantes a três finalizações no alvo.

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Waldemar Anton - 7,5/10 Anton deu a cobertura necessária pelo lado direito da linha de três zagueiros. Disciplinado no posicionamento, não deixou espaço para o Frankfurt atacar nas costas da defesa e teve papel importante para que o time não sofresse gols.

Meio-campo

Julian Ryerson - 7/10 Atuando como ala direito no esquema 3-4-2-1, Ryerson mostrou a dedicação de sempre. Criou duas chances e teve uma oportunidade no fim, mas finalizou um pouco acima do gol. Foi substituído por Joane Gadou nos acréscimos.

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Joey Veerman - 8,5/10 O motor do time e, possivelmente, o melhor em campo. O holandês ditou o ritmo no centro do campo, observando constantemente o posicionamento dos companheiros e organizando as trocas de passes do Dortmund. Seus passes precisos criaram várias chances claras, incluindo o cabeceio de Guirassy que acertou o travessão.

Felix Nmecha - 7/10 Teve uma atuação intensa como um dos dois volantes antes de dar lugar a Jobe Bellingham. Nmecha fez mais do que manter a bola em circulação: apareceu repetidamente perto da área, teve uma finalização defendida e outras duas bloqueadas enquanto tentava abrir o placar.

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Daniel Svensson - 7/10 Atuando como ala esquerdo, Svensson teve dificuldades para superar com frequência a marcação cerrada do Frankfurt. Fez um bom cruzamento para Fábio Silva no início, mas saiu aos 68 minutos, quando Kovač optou por uma postura mais ofensiva.

Ataque

Marcel Sabitzer - 6/10 Escalado como um dos dois meias ofensivos, Sabitzer se esforçou entre as linhas, mas encontrou pouco espaço diante de Koch e Brassier. Foi um dos três jogadores substituídos aos 68 minutos.

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Fábio Silva - 7/10 O atacante português mostrou lampejos de sua qualidade técnica: cabeceou pouco acima do gol no início e preparou uma finalização de Guirassy no primeiro tempo. Ficou, em grande parte, cercado pela marcação antes de ser substituído por Ethan Nwaneri.

Serhou Guirassy - 7/10 Referência do ataque, deu trabalho constante à defesa do Frankfurt com sua força física. Exigiu duas defesas de Noah Atubolu no primeiro tempo e teve azar ao não marcar quando seu cabeceio aos 53 minutos acertou o travessão.

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Reservas e treinador

Maximilian Beier - 8,5/10 O herói da noite. Beier entrou aos 68 minutos e mudou imediatamente a dinâmica do ataque. Seu chute de direita de fora da área, aos 80 minutos, foi um lance de grande qualidade: a bola entrou no ângulo e desfez o empate.

Jobe Bellingham - 8/10 Bellingham causou grande impacto apesar de ter entrado apenas aos 79 minutos. Um minuto depois, deu a assistência para o gol da vitória de Beier. Também fez boas ações defensivas nos minutos finais para ajudar a garantir o resultado.

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Carney Chukwuemeka - 7/10 Chamado para substituir Sabitzer e acrescentar força física e ímpeto, Chukwuemeka fez exatamente isso e ainda mais. Deu criatividade ao time e, pouco depois de entrar, criou chances para Nwaneri, Nmecha e Ryerson.

Ethan Nwaneri - 6,5/10 O adolescente mostrou uma calma impressionante após substituir Fábio Silva. Quase imediatamente, exigiu uma boa defesa de Atubolu e deu velocidade à circulação da bola no terço final do campo.

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Joane Gadou - Sem nota Entrou nos acréscimos (90+2) para gastar tempo e reforçar a defesa.

Niko Kovač - 8,5/10 Kovač merece todo o crédito pela vitória. Ao perceber que seus atacantes titulares estavam sendo neutralizados, mudou o jogo com uma tripla substituição aos 68 minutos. As entradas de Beier e Chukwuemeka, seguidas mais tarde pela de Bellingham, mostraram-se decisões brilhantes.



