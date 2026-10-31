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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique: Fabio Silva garante ponto no fim em clássico emocionante

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O Borussia Dortmund saiu atrás duas vezes, mas buscou o empate por 2 a 2 na Allianz Arena, com gols de Serhou Guirassy e do reserva Fabio Silva, que responderam aos gols de Konrad Laimer e Dayot Upamecano.

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O resultado mantém o Dortmund empatado em pontos com o Bayern na liderança da Bundesliga, com as duas equipes ainda invictas. O time de Niko Kovac contou com a sorte, cedendo a maior parte da posse de bola e 4,18 gols esperados (xG), enquanto o Bayern acertou a trave três vezes.

Jobe Bellingham teve um gol anulado pelo VAR, mas Laimer colocou o Bayern à frente pouco depois. Harry Kane, recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, cobrou um pênalti no travessão aos 56 minutos, após um toque de mão de Felix Nmecha, e Guirassy empatou aos 60.

Upamecano completou para o gol após Kane ajeitar a bola de cabeça e recolocou o Bayern na frente, mas a dupla substituição de Kovac deu resultado. Konstantinos Karetsas, que saiu do banco, deu o passe para outro reserva, Silva, empatar aos 89 minutos. O gol foi confirmado após revisão do VAR.

A GOAL dá notas aos jogadores do Dortmund pela atuação na Allianz Arena.

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Goleiro e defesa

Gregor Kobel (8/10): Foi o melhor jogador do Dortmund na partida. Defendeu uma finalização de Ismael Saibari cara a cara e desviou para fora uma tentativa de Laimer, embora a bola tenha sobrado para o próprio Laimer abrir o placar. Fez três defesas diante das 23 finalizações do Bayern.

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Joane Gadou (7/10): Travou uma disputa intensa e física com Alphonso Davies e afastou um passe lateral perigoso de Laimer destinado ao canadense, embora Davies tenha conseguido superá-lo uma vez e cruzar. Foi substituído por Julian Ryerson aos 87 minutos.

Waldemar Anton (7/10): Bloqueou uma finalização de Kane antes do intervalo e afastou de cabeça um cruzamento perigoso de Davies depois dos 60 minutos. Manteve-se firme durante os longos períodos em que o Dortmund defendeu mais recuado.

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Nico Schlotterbeck (7/10): O capitão iniciou a jogada do empate ao tomar a bola de Michael Olise e avançar. Mais tarde, interceptou um passe de Laimer destinado a Kane e provocou cartões amarelos para Josip Stanisic e Laimer.

Meio-campo

Maximilian Beier (6/10): Atuou pelo lado direito e preparou uma finalização de Bellingham no primeiro tempo, mas teve dois chutes bloqueados e não conseguiu causar grande impacto. Foi substituído por Karetsas aos 67 minutos.

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Joey Veerman (7/10): Correu para bloquear um chute de Joshua Kimmich e trabalhou bastante no meio-campo, embora o segundo gol do Bayern tenha saído de um escanteio cedido por ele. Jogou os 90 minutos.

Felix Nmecha (5/10): Mostrou habilidade com a bola no início e fez um corte acrobático dentro da própria área, mas um passe errado seu deu origem ao gol de Laimer, e seu toque de mão resultou no pênalti desperdiçado por Kane. Foi substituído por Silva aos 76 minutos.

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Daniel Svensson (7/10): Entrou no time no lugar de Ryerson e criou chances para Nmecha e Silva, além de quase surpreender Jonas Urbig com um cruzamento cheio de efeito. Jogou os 90 minutos.

Jobe Bellingham (7/10): Teve uma noite agitada. Recebeu cartão amarelo aos seis minutos por derrubar Davies, teve um gol anulado pelo VAR, obrigou Urbig a fazer duas defesas e quase marcou de longe. Foi substituído por Samuele Inacio aos 87 minutos.

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Carney Chukwuemeka (8/10): Aproveitou uma confusão do Bayern para preparar o gol anulado de Bellingham, mas seu choque com Urbig acabou prejudicando o Dortmund. Compensou ao servir Guirassy no gol de empate, antes de ser substituído por Marcel Sabitzer.

Ataque

Serhou Guirassy (8/10): Aproveitou muito bem sua grande chance: livrou-se de Kim Min-jae e bateu rasteiro, de esquerda, para superar Urbig. Depois, preparou uma finalização de Silva e lutou bastante no ataque.

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Reservas e técnico

Konstantinos Karetsas (7/10): De volta após uma lesão nos ligamentos do tornozelo, o jovem grego substituiu Beier, tomou a bola de Aleksandar Pavlovic e deu o passe para o gol de empate de Silva.

Marcel Sabitzer (6/10): Substituiu Chukwuemeka aos 67 minutos e ajudou o Dortmund a manter a posse de bola enquanto a equipe buscava um segundo empate.

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Fabio Silva (8/10): Mostrou disposição desde que entrou em campo, exigiu uma defesa de Urbig e criou uma chance para Bellingham antes de girar e acertar o canto inferior para empatar aos 89 minutos.

Julian Ryerson (sem nota): Substituiu Gadou nos minutos finais e sofreu uma falta de Davies perto do fim.

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Samuele Inacio (sem nota): Entrou no lugar de Bellingham aos 87 minutos.

Niko Kovac (7/10): Seu time contou com a sorte diante de um Bayern dominante, mas a dupla substituição que fez após o gol de Upamecano colocou em campo Karetsas, que deu o passe para outro reserva, Silva, marcar o gol de empate.

صحفي