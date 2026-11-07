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O Bayern de Munique manteve a liderança da Bundesliga com uma vitória por 2 a 1 sobre o Mainz 05 na MEWA Arena, em uma atuação segura. As finalizações precisas de Joshua Kimmich e Lennart Karl foram decisivas, enquanto o Bayern dominou a posse de bola e se impôs territorialmente durante toda a partida.

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O Bayern de Munique manteve sua marcha implacável na liderança da Bundesliga com uma vitória controlada por 2 a 1 sobre o Mainz 05. O plano tático do técnico interino Aaron Danks priorizou um grande volume de passes e o domínio territorial, evidenciados pelos expressivos 69% de posse de bola. Joshua Kimmich deu o tom logo no início: apareceu livre para abrir o placar aos 14 minutos, após uma boa jogada de Harry Kane. A capacidade do Bayern de recuperar a posse e manter o Mainz acuado em seu campo de defesa limitou as oportunidades dos donos da casa durante boa parte da tarde.

O segundo tempo teve a entrada do jovem Lennart Karl, que correspondeu à confiança do treinador com uma finalização segura aos 57 minutos para ampliar a vantagem, mais uma vez após assistência de Kane. Quando o Bayern parecia caminhar tranquilamente para a vitória, uma desatenção nos instantes finais permitiu que Phillip Tietz descontasse para o Mainz já nos acréscimos. Apesar do susto no fim, os números favoreceram amplamente os visitantes: o xG de 2,67 reflete uma atuação muito mais confortável do que sugere o placar final.

Goleiro e defesa

Manuel Neuer - 6/10

O veterano capitão teve um primeiro tempo bastante tranquilo, já que a linha defensiva adiantada do Bayern manteve o Mainz à distância. Foi substituído no intervalo por Jonas Urbig depois de enfrentar pouquíssimas ameaças diretas. Sua qualidade na distribuição da bola continua excepcional e ajudou a equipe a chegar a 717 passes no total.

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Josip Stanisic - 7/10

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Stanisic deu segurança ao lado direito da defesa. Posicionou-se com atenção e foi eficiente nas transições antes de ser substituído aos 67 minutos. Fez sua parte em uma linha defensiva que limitou o Mainz a apenas uma finalização no alvo durante os 90 minutos.

Jonathan Tah - 7/10

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Presença física no centro da defesa, Tah lidou bem com as tentativas de contra-ataque do Mainz. Seu domínio pelo alto e sua leitura de jogo fizeram com que as 11 finalizações dos donos da casa fossem, em grande parte, tentativas de longe com poucas chances de gol.

Dayot Upamecano - 6/10

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Upamecano mostrou tranquilidade com a bola na maior parte do tempo, mas integrava a defesa que se desligou brevemente nos momentos finais da partida. Sua velocidade de recuperação foi útil nas quatro situações de contra-ataque do Mainz, embora raramente tenha sido exigido ao máximo.

Konrad Laimer - 6/10

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Em uma função defensiva, Laimer mostrou a energia e a combatividade de sempre. Recebeu cartão amarelo aos 76 minutos por uma falta tática, demonstrando disposição para fazer o trabalho menos vistoso. Foi substituído por Sacha Boey nos minutos finais, quando o Bayern buscava segurar o resultado.

Meio-campo

Joshua Kimmich - 9/10

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O jogador que dita o ritmo da equipe. Kimmich foi o destaque da partida e abriu o placar aos 14 minutos com uma finalização precisa. Além do gol, comandou o jogo com enorme precisão e participou de grande parte dos 717 passes do Bayern antes de ser substituído nos minutos finais.

Nathaniel Brown - 7/10

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Uma atuação equilibrada do jovem, que deu amplitude à equipe e mostrou disciplina tática. Brown foi eficiente ao conservar a posse de bola e apoiou bem o ataque, contribuindo para o total de 21 cruzamentos dos visitantes.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

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Pavlovic mostrou maturidade acima da idade no meio-campo. Trabalhou bem ao lado de Kimmich para interromper as transições do Mainz pelo centro, garantindo que o Bayern mantivesse o domínio territorial durante toda a partida.

Ataque

Michael Olise - 7/10

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Olise foi uma ameaça constante para os alas do Mainz. Seus dribles e sua capacidade de cortar para dentro criaram diversas oportunidades e contribuíram para as 26 finalizações do Bayern. Embora não tenha marcado, sua presença atraiu a marcação e desorganizou repetidamente a defesa adversária.

Lennart Karl - 8/10

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Uma atuação marcante para o jovem atacante. Karl mostrou excelente faro de gol ao marcar o segundo do Bayern aos 57 minutos. Movimentou-se de forma inteligente sem a bola e deu uma nova dimensão ao ataque antes de ser substituído aos 67 minutos.

Harry Kane - 9/10

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Uma atuação quase completa como centroavante. Embora não tenha marcado, Kane foi o principal responsável pela construção da vitória, com assistências para Kimmich e Karl. Sua capacidade de segurar a bola e sua visão de jogo foram decisivas para superar o bloco defensivo resistente do Mainz.

Reservas e treinador

Jonas Urbig - 6/10

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Entrou no intervalo no lugar de Neuer. Teve muito pouco trabalho até os 93 minutos, quando foi superado pela finalização de Tietz. Era um gol difícil de evitar diante da desatenção defensiva nos instantes finais.

Alphonso Davies - 6/10

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Entrou aos 67 minutos para dar fôlego à equipe e velocidade nas ultrapassagens. Ajudou a manter a pressão, mas não teve grande impacto no terço final do campo.

Tom Bischof - 6/10

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Substituiu Lennart Karl aos 67 minutos. Manteve a organização da equipe com a bola enquanto o Bayern passou a administrar a partida de forma mais cautelosa.

Hiroki Ito - N/A

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Entrou aos 86 minutos para reforçar a defesa.

Sacha Boey - N/A

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Entrou aos 86 minutos no lugar de Laimer.

Aaron Danks - 8/10

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Danks organizou perfeitamente sua equipe para dominar a posse de bola. Sua decisão de escalar o jovem Karl como titular foi justificada pelo segundo gol, e a organização do time garantiu que o Mainz tivesse pouquíssimas oportunidades até os segundos finais.