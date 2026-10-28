Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Magdeburg: Michael Olise brilha, e Bayern marca seis em goleada na Copa da Alemanha

Siga GOAL no Google

O Bayern de Munique avançou sem dificuldades às oitavas de final da Copa da Alemanha na Allianz Arena, com Michael Olise comandando as ações contra os visitantes da 2. Bundesliga.

Publicidade

Olise e Ismael Saibari participaram juntos de dois gols nos primeiros 21 minutos, antes e depois de um belo chute colocado de Mateusz Zukowski, de 18 metros, que empatou a partida e silenciou brevemente a torcida da casa. Já nos acréscimos, Baris Atik acertou a trave, mostrando que o Magdeburg estava longe de se dar por vencido no intervalo.

A entrada de Alphonso Davies no intervalo mudou o equilíbrio do jogo. Ele sofreu um pênalti em menos de quatro minutos, depois marcou um gol e deu assistência para outro. O Bayern fez quatro gols no segundo tempo e terminou a partida com 63% de posse de bola e 19 finalizações, contra nove do Magdeburg.

Abaixo, damos notas aos jogadores do Bayern.

Goleiro e defesa

Jonas Urbig: 6/10 Pouco exigido, mas ficou sem reação no chute colocado de Zukowski e novamente quando Atik acertou a trave pouco antes do intervalo. Ao menos defendeu uma finalização de Chavez de perto momentos antes.

Publicidade
Publicidade

Josip Stanisic: 8/10 Foi o defensor do Bayern que mais produziu no ataque. Criou chances para Saibari, Bischof e Karl antes de dar a assistência para o golaço de Santos Daiber nos acréscimos.

Tópicos relacionados

Próximas partidas
SVD

SVD

2. Bundesliga

31 de out. de 2026

FCM

FCM

FCB

FCB

Bundesliga

31 de out. de 2026

BVB

BVB

Jonathan Tah: 7/10 Capitaneou a equipe e manteve a defesa organizada. O Magdeburg conseguiu apenas duas finalizações no alvo durante toda a partida.

Hiroki Ito: 7/10 Entrou no lugar de Dayot Upamecano e teve uma atuação segura ao lado de Tah, sem ser muito incomodado.

Publicidade

Nathaniel Brown: 8/10 Foi uma opção constante pela esquerda e apareceu na área para marcar o quinto gol do Bayern aos 73 minutos, embora tenha recebido um cartão amarelo desnecessário no fim.

Meio-campo

Konrad Laimer: 8/10 Incansável durante os 67 minutos em que esteve em campo, também mostrou criatividade. Deixou Bischof em condições de finalizar no início e rolou a bola para trás na finalização de Karl defendida pouco antes da marca de uma hora.

Publicidade

Tom Bischof: 8/10 Insistiu nas finalizações de longe, exigindo uma defesa de Reimann e tendo outras duas tentativas bloqueadas ou para fora. Também lançou Karl em um contra-ataque rápido antes de sair aos 82 minutos.

Lennart Karl: 8/10 Finalizou várias vezes contra o gol do Magdeburg, mas não marcou. Reimann fez uma defesa em uma de suas tentativas, e uma tesoura no fim saiu para fora. Ainda assim, seu toque inteligente por cobertura, passando a bola por cima do goleiro, preparou o gol de Davies.

Publicidade

Ataque

Michael Olise: 9/10 O melhor em campo. Aproveitou o passe de Saibari para abrir o placar, deu o passe em profundidade para o segundo gol e, no início da etapa final, cobrou um pênalti de cavadinha com tranquilidade para devolver ao Bayern a vantagem de dois gols.

Ismael Saibari: 8/10 Com Harry Kane no banco, atuou como referência no ataque. Deu a assistência para o primeiro gol sem tentar finalizar e marcou o segundo com um toque por cobertura, embora, entre os dois lances, tenha mandado por cima uma chance a sete metros do gol.

Publicidade

Serge Gnabry: 7/10 Criou oportunidades para Olise, Saibari e Karl, mas não conseguiu finalizar. Foi substituído por Davies no intervalo.

Reservas e técnico

Alphonso Davies: 9/10 Mudou o jogo após entrar no intervalo. Sofreu o pênalti que resultou no terceiro gol, completou para marcar o quarto e, três minutos depois, deu a assistência para Brown fazer o quinto. Poderia ter marcado mais um quando chegou antes do goleiro a uma bola solta, mas tocou para fora.

Publicidade

Aleksandar Pavlovic: 7/10 Deu o passe que rompeu a defesa e iniciou a jogada do quarto gol, mas recebeu um cartão amarelo no fim por uma falta em Zukowski.

Sacha Boey: 6/10 Substituiu Olise na reta final e ajudou a equipe a administrar o resultado sem dificuldades.

Publicidade

Tim Binder: 6/10 Entrou no lugar de Saibari e teve poucas oportunidades para deixar sua marca.

David Santos Daiber: 7/10 Aproveitou ao máximo os poucos minutos em campo: no último lance da partida, acertou um chute de 23 metros no canto inferior.

Publicidade

Aaron Danks: 8/10 Substituindo Vincent Kompany, que se recupera, acertou ao colocar Davies em campo no intervalo. A decisão deu resultado quase imediato, e o Bayern abriu vantagem.


صحفي