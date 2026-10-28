Olise e Ismael Saibari participaram juntos de dois gols nos primeiros 21 minutos, antes e depois de um belo chute colocado de Mateusz Zukowski, de 18 metros, que empatou a partida e silenciou brevemente a torcida da casa. Já nos acréscimos, Baris Atik acertou a trave, mostrando que o Magdeburg estava longe de se dar por vencido no intervalo.
A entrada de Alphonso Davies no intervalo mudou o equilíbrio do jogo. Ele sofreu um pênalti em menos de quatro minutos, depois marcou um gol e deu assistência para outro. O Bayern fez quatro gols no segundo tempo e terminou a partida com 63% de posse de bola e 19 finalizações, contra nove do Magdeburg.
Abaixo, damos notas aos jogadores do Bayern.
Goleiro e defesa
Jonas Urbig: 6/10 Pouco exigido, mas ficou sem reação no chute colocado de Zukowski e novamente quando Atik acertou a trave pouco antes do intervalo. Ao menos defendeu uma finalização de Chavez de perto momentos antes.
Josip Stanisic: 8/10 Foi o defensor do Bayern que mais produziu no ataque. Criou chances para Saibari, Bischof e Karl antes de dar a assistência para o golaço de Santos Daiber nos acréscimos.
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Jonathan Tah: 7/10 Capitaneou a equipe e manteve a defesa organizada. O Magdeburg conseguiu apenas duas finalizações no alvo durante toda a partida.
Hiroki Ito: 7/10 Entrou no lugar de Dayot Upamecano e teve uma atuação segura ao lado de Tah, sem ser muito incomodado.
Nathaniel Brown: 8/10 Foi uma opção constante pela esquerda e apareceu na área para marcar o quinto gol do Bayern aos 73 minutos, embora tenha recebido um cartão amarelo desnecessário no fim.
Meio-campo
Konrad Laimer: 8/10 Incansável durante os 67 minutos em que esteve em campo, também mostrou criatividade. Deixou Bischof em condições de finalizar no início e rolou a bola para trás na finalização de Karl defendida pouco antes da marca de uma hora.
Tom Bischof: 8/10 Insistiu nas finalizações de longe, exigindo uma defesa de Reimann e tendo outras duas tentativas bloqueadas ou para fora. Também lançou Karl em um contra-ataque rápido antes de sair aos 82 minutos.
Lennart Karl: 8/10 Finalizou várias vezes contra o gol do Magdeburg, mas não marcou. Reimann fez uma defesa em uma de suas tentativas, e uma tesoura no fim saiu para fora. Ainda assim, seu toque inteligente por cobertura, passando a bola por cima do goleiro, preparou o gol de Davies.
Ataque
Michael Olise: 9/10 O melhor em campo. Aproveitou o passe de Saibari para abrir o placar, deu o passe em profundidade para o segundo gol e, no início da etapa final, cobrou um pênalti de cavadinha com tranquilidade para devolver ao Bayern a vantagem de dois gols.
Ismael Saibari: 8/10 Com Harry Kane no banco, atuou como referência no ataque. Deu a assistência para o primeiro gol sem tentar finalizar e marcou o segundo com um toque por cobertura, embora, entre os dois lances, tenha mandado por cima uma chance a sete metros do gol.
Serge Gnabry: 7/10 Criou oportunidades para Olise, Saibari e Karl, mas não conseguiu finalizar. Foi substituído por Davies no intervalo.
Reservas e técnico
Alphonso Davies: 9/10 Mudou o jogo após entrar no intervalo. Sofreu o pênalti que resultou no terceiro gol, completou para marcar o quarto e, três minutos depois, deu a assistência para Brown fazer o quinto. Poderia ter marcado mais um quando chegou antes do goleiro a uma bola solta, mas tocou para fora.
Aleksandar Pavlovic: 7/10 Deu o passe que rompeu a defesa e iniciou a jogada do quarto gol, mas recebeu um cartão amarelo no fim por uma falta em Zukowski.
Sacha Boey: 6/10 Substituiu Olise na reta final e ajudou a equipe a administrar o resultado sem dificuldades.
Tim Binder: 6/10 Entrou no lugar de Saibari e teve poucas oportunidades para deixar sua marca.
David Santos Daiber: 7/10 Aproveitou ao máximo os poucos minutos em campo: no último lance da partida, acertou um chute de 23 metros no canto inferior.
Aaron Danks: 8/10 Substituindo Vincent Kompany, que se recupera, acertou ao colocar Davies em campo no intervalo. A decisão deu resultado quase imediato, e o Bayern abriu vantagem.