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O Bayern de Munique empatou por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Allianz Arena, em uma partida marcada por chances desperdiçadas. Apesar dos gols de Konrad Laimer e Dayot Upamecano, um raro pênalti perdido por Harry Kane foi decisivo.

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O Bayern de Munique verá o empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund como uma grande oportunidade perdida de afirmar sua superioridade no topo da Bundesliga. Com uma vantagem expressiva de 4,18 a 0,63 em gols esperados (xG), o time da casa não conseguiu transformar sua superioridade tática em vitória. O lance que marcou a noite foi, sem dúvida, o pênalti desperdiçado por Kane aos 56 minutos, algo incomum para ele e que permitiu aos visitantes permanecerem próximos no placar apesar do controle territorial do Bayern.

Taticamente, a partida foi um confronto de estilos. O Bayern teve 56% de posse de bola e criou duas grandes chances. Konrad Laimer abriu o placar aos 38 minutos, mas Serhou Guirassy aproveitou uma falha do Bayern na transição defensiva aos 60. Dayot Upamecano recolocou a equipe à frente pouco depois, mas um gol do reserva Fabio Silva aos 89 minutos garantiu a divisão dos pontos.

Goleiro e defesa

Jonas Urbig - 6/10

Urbig teve uma noite relativamente movimentada apesar do domínio do Bayern e fez quatro defesas. No entanto, sofrer dois gols em seis finalizações no alvo, diante de um xG adversário de apenas 0,63, sugere que poderia ter feito mais para preservar a vantagem, especialmente durante a pressão final que resultou no empate de Silva.

Konrad Laimer - 8/10

Laimer foi um dos destaques na função híbrida de lateral-direito. Abriu o placar aos 38 minutos com uma boa finalização e participou constantemente das ações ofensivas, finalizando várias vezes ao longo do jogo. Sua energia ofereceu uma opção importante para as movimentações do Bayern pelos lados.

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Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano mostrou sua força no jogo aéreo ao marcar o segundo gol do Bayern aos 66 minutos, após um escanteio. Embora tenha levado vantagem nos duelos individuais, a falha coletiva em manter a linha defensiva no último minuto do tempo regulamentar prejudica uma atuação que, fora isso, foi sólida.

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Kim Min-Jae - 7/10

O jogador da seleção sul-africana foi uma barreira defensiva durante boa parte do jogo e liderou a equipe com 16 intervenções defensivas. Venceu sete duelos e realizou dois desarmes, dando a sustentação necessária para que os laterais do Bayern avançassem pelo campo.

Alphonso Davies - 6/10

Davies mostrou sua velocidade habitual e voltou para ajudar na defesa, mas teve menos influência no terço final do que Laimer pelo lado oposto. Deu amplitude à equipe, porém não conseguiu fazer o cruzamento decisivo que poderia ter definido a partida antes das emoções finais.

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Meio-campo

Joshua Kimmich - 7/10

Kimmich ditou o ritmo no centro do meio-campo, finalizou duas vezes e fez a ligação entre defesa e ataque. Sua capacidade de manter a posse de bola ajudou o Bayern a sustentar a pressão, embora não tenha encontrado o passe decisivo para superar a fechada defesa do Dortmund.

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Pavlovic foi extremamente eficiente com a bola e liderou a distribuição de passes da equipe, com 82 passes certos. Seu posicionamento deu mais liberdade a Kimmich e foi fundamental para que o Bayern vencesse a disputa tática pelo controle do centro do campo.

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Michael Olise - 6/10

Olise participou bastante, finalizou várias vezes e exigiu defesas de Kobel em diversas ocasiões, especialmente aos 80 minutos. No entanto, faltou-lhe a tranquilidade necessária na conclusão para transformar chances parciais em gols. Acabou substituído aos 84 minutos.

Ismael Saibari - 6/10

Saibari teve momentos de brilho, incluindo uma finalização aos 29 minutos que obrigou Kobel a fazer uma boa defesa. Participou das primeiras ações ofensivas, mas teve dificuldade para manter sua influência quando o jogo ficou mais aberto no segundo tempo.

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Serge Gnabry - 5/10

Uma atuação decepcionante de Gnabry, que teve dificuldade para causar impacto pela ponta esquerda. Foi substituído no início do segundo tempo, aos 31 minutos, enquanto o Bayern buscava soluções mais dinâmicas para superar a defesa do Dortmund.

Ataque

Harry Kane - 4/10

Uma rara noite para o vencedor da Bola de Ouro esquecer. Apesar de ter feito seis finalizações e registrado um xG de 0,98, Kane desperdiçou um pênalti aos 56 minutos, no lance que mudou o rumo da partida. Para um atacante de sua categoria, mandar a bola para fora em uma cobrança de pênalti no Der Klassiker é um desvio estatístico negativo marcante.

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Reservas e técnico

Josip Stanisic - 6/10

Entrou no lugar de Gnabry aos 31 minutos para reforçar o lado direito e permitir que Laimer avançasse mais. Foi disciplinado, mas não conseguiu impedir a pressão final do Dortmund.

Lennart Karl - sem nota

Karl entrou apenas aos 84 minutos e arriscou uma finalização de longe nos acréscimos, mas não teve tempo suficiente em campo para receber uma nota justa.

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Nathaniel Brown - 6/10

Brown entrou aos 29 minutos e desperdiçou uma chance de vencer o jogo aos 94, finalizando para fora.

Técnico: Vincent Kompany - 6/10

Embora não estivesse à beira do campo devido a uma hospitalização recente, a organização tática foi boa, como mostra o alto xG criado. No entanto, a incapacidade de segurar o resultado e a dependência de um Kane sem pontaria serão pontos a ser analisados por sua comissão técnica.