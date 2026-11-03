O Bayern de Munique venceu por 2 a 0 no Riyadh Air Metropolitano, com dois gols no segundo tempo, e impôs à equipe de Diego Simeone sua primeira derrota em 10 jogos.
A equipe de Rene Maric controlou o primeiro tempo, com cerca de dois terços da posse de bola, mas Harry Kane e Karl desperdiçaram boas chances. Alexander Sorloth perdeu a melhor oportunidade dos donos da casa na etapa, aos 30 minutos.
O primeiro gol saiu nove minutos após o intervalo, quando Robin Le Normand demorou a afastar a bola e Karl a roubou para finalizar diante de Jan Oblak. Laimer ampliou aos 74 minutos, após passe de Kane, e o Bayern poderia ter feito o terceiro quando Marc Pubill desviou contra o próprio gol um escanteio de Joshua Kimmich. O lance, porém, foi anulado por uma falta de Dayot Upamecano.
Com a vitória, o Bayern, ainda invicto, sobe para o oitavo lugar na fase de liga, com oito pontos, enquanto o Atlético ocupa a 22ª posição, com quatro.
A seguir, as notas dos jogadores do Bayern...
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Goleiro e defesa
Manuel Neuer (8/10): De volta ao gol depois de Jonas Urbig começar como titular nos três jogos anteriores, o capitão fez três defesas. Segurou um chute rasteiro de Marcos Llorente aos 66 minutos e uma finalização de David Hancko nos acréscimos para garantir ao Bayern seu primeiro jogo sem sofrer gols em oito partidas.
Konrad Laimer (9/10): O melhor jogador do Bayern na partida. Foi uma opção constante pela direita, mandou para fora um chute de primeira após a bola quicar no início do jogo, cruzou para duas chances de Kane e obrigou Oblak a fazer uma defesa com a ponta dos dedos. Completou a atuação ao receber o passe de Kane na segunda trave e marcar no canto mais próximo. Foi substituído por Sacha Boey aos 89 minutos.
Dayot Upamecano (8/10): Dominou nas jogadas com bola rolando, avançou pela esquerda para iniciar a jogada de uma chance de Karl no primeiro tempo e quase marcou um golaço individual aos 73 minutos, mas Oblak desviou seu chute, que sofreu um desvio, para o travessão. Cometeu a falta em Pubill que tirou do Bayern o terceiro gol.
Jonathan Tah (8/10): De volta à escalação titular, jogou com segurança no centro de uma defesa que limitou o Atlético a três finalizações no alvo. Uma atuação discreta, mas segura.
Josip Stanisic (7/10): Avançou mais do que se esperava de um lateral-esquerdo. Teve um chute bloqueado por Pubill e mandou outro para fora após um passe de Karl. Escapou de um pênalti quando o VAR confirmou a decisão da arbitragem após um choque com Giuliano Simeone. Nos acréscimos, recebeu cartão amarelo por empurrar o mesmo jogador.
Meio-campo
Joshua Kimmich (8/10): Comandou o jogo de uma posição recuada e obrigou Oblak a fazer sua primeira defesa da noite logo após o intervalo. Seu escanteio resultou no gol contra anulado, embora algumas de suas outras cobranças de bola parada não tenham tido a qualidade habitual. Recebeu cartão amarelo aos 57 minutos por segurar a bola e impedir o Atlético de cobrar rapidamente uma falta.
Tom Bischof (8/10): Participativo e influente no meio-campo. Interrompeu um contra-ataque do Atlético no início do jogo, criou uma chance para Kane e viu sua finalização, após sofrer um desvio, chegar a Le Normand antes de Karl roubar a bola do defensor para abrir o placar. Também testou Oblak de fora da área aos 64 minutos.
Lennart Karl (8/10): Deveria ter marcado quando mandou por cima do gol após um passe de Kane aos 23 minutos. Também preparou uma chance para Stanisic antes do intervalo. Redimiu-se ao aproveitar a hesitação de Le Normand para abrir o placar, em seu quinto gol em 12 partidas na Champions League. Foi substituído por Nathaniel Brown aos 68 minutos.
Ataque
Michael Olise (8/10): Deu trabalho constante a Alejandro Grimaldo pela direita. Seu cruzamento iniciou a jogada do primeiro gol, e ele também criou chances para Kimmich, Laimer e Kane. A finalização de Kane ocorreu em uma jogada com impedimento.
Alphonso Davies (7/10): Atuou pela esquerda do trio de ataque e sofreu uma falta na entrada da área após ser derrubado por Giuliano Simeone. Foi ativo, mas não criou uma chance clara. Foi substituído por Kim Min-jae aos 79 minutos.
Harry Kane (7/10): Teve uma noite frustrante nas finalizações. Mandou um chute de primeira para fora, teve uma tentativa bloqueada por Hancko, finalizou para fora perto da trave mais próxima e, já no fim, chutou por cima. Ainda assim, deu a assistência para o gol de Laimer e fez Giuliano Simeone receber cartão amarelo.
Reservas e técnico
Nathaniel Brown (7/10): Entrou no lugar de Karl aos 68 minutos e quase marcou o terceiro, mas Oblak defendeu sua finalização rasteira após uma arrancada de Kim pela direita.
Kim Min-jae (6/10): Entrou no lugar de Davies aos 79 minutos e avançou pela direita para criar uma chance para Brown no fim do jogo.
Sacha Boey (sem nota): Substituiu Laimer aos 89 minutos.
Rene Maric (8/10): Sua equipe dominou desde o apito inicial e assumiu o controle após o intervalo, ampliando para 20 jogos a invencibilidade do Bayern. Suas alterações no fim ajudaram a garantir a vitória com tranquilidade.