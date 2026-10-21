Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Arsenal: Harry Kane comanda a ofensiva, mas o time de Kompany deixa a vitória escapar

O Bayern de Munique empatou por 2 a 2 com o Arsenal em um jogo de alta intensidade que expôs tanto a sofisticação tática quanto as fragilidades defensivas de duas potências europeias. Os donos da casa saíram atrás aos 25 minutos, quando Eberechi Eze, substituto do lesionado Bukayo Saka, finalizou com precisão após um passe incisivo de Martin odegaard. O Bayern, porém, reagiu: Harry Kane deu a assistência para Alphonso Davies marcar um belo gol de empate antes do intervalo, devolvendo o embalo à equipe alemã.

No segundo tempo, o Bayern aumentou a pressão e virou o placar aos 61 minutos, com Harry Kane convertendo um pênalti marcado após toque de mão de Jurrien Timber. A equipe dominou boa parte da progressão pelo centro do campo e registrou 2,51 xG, contra 1,40 do Arsenal. Mas não conseguiu definir a partida, e Declan Rice apareceu nos minutos finais para acertar um chute forte e empatar para o Arsenal.





Goleiro e defesa

Manuel Neuer - 6/10

Neuer teve bastante trabalho: enfrentou cinco finalizações no alvo e fez três defesas. Pouco podia fazer no gol de Eze, marcado de perto, mas mostrou sua atenção habitual ao desviar por cima do travessão uma finalização de Jurriën Timber nos minutos finais. Sua distribuição de jogo continuou fundamental para a saída de bola do Bayern, embora tenha sido superado pelo chute de Rice em um lance no qual poderia esperar mais proteção da linha defensiva.

Konrad Laimer - 6/10

Escalado na lateral direita, Laimer mostrou muita energia e disposição. Quase marcou aos 67 minutos, após um contra-ataque rápido, mas teve o chute bloqueado. Embora tenha oferecido uma opção nas transições, por vezes teve dificuldades para acompanhar a movimentação lateral dos laterais do Arsenal que avançavam ao ataque, inclusive na jogada do segundo gol dos visitantes.

Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano foi um gigante na defesa durante a maior parte da partida, liderando o jogo com 14 intervenções defensivas. Ganhou três desarmes e oito disputas, impondo uma presença física que neutralizou Kai Havertz em grande medida. Teve azar ao não marcar de cabeça aos 49 minutos, quando obrigou David Raya a fazer uma defesa espetacular.

Kim Min-Jae - 5/10

Foi uma noite difícil para o sul-coreano, que pareceu um pouco atrasado diante das rápidas trocas de posição do Arsenal. Acabou substituído por Jonathan Tah no intervalo, depois de um primeiro tempo em que teve dificuldades para manter o posicionamento da linha defensiva, especialmente na sequência que levou ao gol de abertura de Eze.

Josip Stanisic - 6/10

Escalado pelo lado esquerdo da linha de quatro defensores, Stanisic desempenhou um papel mais cauteloso para equilibrar o posicionamento avançado de Davies. Foi seguro ao se posicionar, mas não teve a velocidade de recuperação necessária para acompanhar as arrancadas de Noni Madueke no fim do jogo.

Meio-campo

Aleksandar Pavlovic - 8/10

O jovem deu uma aula de controle do ritmo de jogo. Pavlovic acertou 61 dos 65 passes que tentou, liderando os números de distribuição de bola do Bayern. Sua capacidade de escapar da pressão do Arsenal permitiu transições eficientes à equipe, embora tenha sido superado em alguns momentos quando Declan Rice elevou a intensidade nos 20 minutos finais.

Tom Bischof - 6/10

O jovem meio-campista deu mostras de seu potencial técnico, mas teve dificuldades para se impor fisicamente contra jogadores como Bruno Guimarães. Optou por uma atuação segura, mantendo a circulação da bola com eficiência, mas sem conseguir avançar no terço final como era necessário para romper o sólido bloqueio do Arsenal.

Ismael Saibari - 6/10

Atuando em uma função central no ataque, Saibari mostrou disposição, mas faltou precisão na conclusão das jogadas. Arriscou de longe aos 33 minutos, sem acertar o alvo, e teve outro chute defendido aos 52. Sua movimentação entre as linhas foi útil, mas ele deu lugar a Luis Díaz aos 68 minutos, quando o Bayern buscava um jogo mais direto.

Ataque

Serge Gnabry - 6/10

Gnabry se esforçou pela ponta direita, mas teve dificuldades para encontrar espaço para finalizar. Teve um chute bloqueado aos 21 minutos e outro aos 45. Embora sua dedicação defensiva tenha ajudado Laimer, não conseguiu levar vantagem sobre Riccardo Calafiori antes de ser substituído aos 68 minutos.

Alphonso Davies - 8/10

Escalado em uma função bastante avançada pela ponta esquerda, Davies foi uma ameaça constante. Marcou o gol de empate aos 35 minutos, com uma finalização tranquila após um passe brilhante de Kane. Seus 0,56 xG em lances de bola rolando refletem como se posicionou para criar perigo, e ele seguiu dando trabalho ao Arsenal até ser substituído aos 85 minutos.

Harry Kane - 9/10

O grande destaque do Bayern. Kane foi o principal criador e finalizador da equipe: deu um passe em profundidade espetacular para o gol de Davies e depois cobrou com frieza o pênalti aos 61 minutos. Com 1,11 xG e quatro finalizações, esteve no centro de todos os ataques perigosos do Bayern, fazendo jus à fama de algoz recorrente do Arsenal.

Reservas e técnico

Jonathan Tah - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Kim Min-Jae e trouxe tranquilidade à zaga. Lidou bem com a ameaça de Viktor Gyökeres pelo alto após a entrada do sueco.

Luis Díaz - 6/10

Acionado aos 68 minutos, Díaz trouxe fôlego e arrancadas em direção ao gol. Teve uma finalização bloqueada aos 76 minutos, mas não conseguiu produzir o lance decisivo antes de ser substituído nos acréscimos.

Lennart Karl - 6/10

Substituto de Gnabry aos 68 minutos, mostrou energia, mas teve dificuldades para participar das jogadas no terço final quando o Arsenal passou a dominar a posse de bola nos minutos finais.

Nathaniel Brown - sem nota

Entrou aos 85 minutos no lugar de Davies para reforçar a defesa pelo lado esquerdo, mas teve pouco tempo para influenciar a partida.

Bara Sapoko Ndiaye - sem nota

Entrou no lugar de Díaz aos 90 minutos por decisão tática.

Técnico: Vincent Kompany - 7/10

A decisão de Kompany de posicionar Davies mais à frente pela esquerda foi um acerto tático, explorando os espaços nas costas da linha defensiva adiantada do Arsenal. No entanto, a tendência de sua equipe de recuar após assumir a liderança atraiu a pressão que levou ao gol de empate de Rice.