O Bayern de Munique manteve sua marcha dominante na liderança da Bundesliga com uma vitória calculada por 3 a 1 sobre um resistente SC Freiburg. A estratégia do Bayern se baseou na pressão sufocante com a linha defensiva alta, limitando os donos da casa a transições esporádicas. Dayot Upamecano abriu o placar aos 16 minutos e estabeleceu um ritmo que o Freiburg teve dificuldade para interromper, apesar de seu bloco defensivo organizado. Serge Gnabry ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, dando ao Bayern uma margem que se mostrou essencial quando a partida entrou em uma reta final caótica.
O Bayern perdeu um pouco do controle no segundo tempo e levou um susto quando Tom Bischof desviou a bola involuntariamente para o próprio gol aos 82 minutos, dando ao Freiburg uma ponta de esperança. A equipe de Vincent Kompany, porém, mostrou a maturidade exigida de um campeão e resistiu a uma sequência de cabeçadas de Igor Matanovic nos minutos finais. Michael Olise definiu o resultado já nos acréscimos, aos 95 minutos, com um gol que refletiu a maior eficiência e qualidade do Bayern no terço final do campo. A equipe permaneceu na liderança da tabela pelo saldo de gols.
Goleiro e defesa
Jonas Urbig: 7/10
Atuação segura do jovem goleiro, que fez cinco defesas para conter o Freiburg. Não havia muito que pudesse fazer no gol contra, mas seu posicionamento foi excelente ao longo da partida, especialmente diante do grande volume de finalizações nos dez minutos finais. Enfrentou 0,99 em gols sofridos esperados (xGC) e, em geral, manteve a calma sob pressão nas jogadas aéreas.
Dayot Upamecano: 8/10
O francês foi decisivo nas duas áreas. Além de marcar o primeiro gol aos 16 minutos com uma finalização potente, liderou a partida em intervenções defensivas, com 13. Sua capacidade de vencer sete disputas e sustentar uma linha alta permitiu ao Bayern comprimir o jogo, embora tenha desperdiçado uma chance de marcar seu segundo gol após um escanteio nos minutos finais.
Jonathan Tah: 7/10
Deu uma aula de distribuição de jogo e organização defensiva. Tah acertou 60 de 66 passes e foi a principal opção do Bayern para recomeçar as jogadas de posse de bola. Raramente esteve fora de posição e ofereceu a solidez física que permitiu a Upamecano avançar com mais agressividade.
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Josip Stanisic: 6/10
Escalado como lateral de postura conservadora, Stanisic foi aplicado, sem ter uma atuação espetacular. Concentrou-se em neutralizar a ameaça de Derry Scherhant antes de ser substituído por Sacha Boey pouco depois dos 60 minutos. Uma atuação disciplinada taticamente, que priorizou a organização defensiva em vez das ultrapassagens.
Nathaniel Brown: 6/10
Mostrou disposição para atacar em alguns momentos e forçou um bom bloqueio aos 69 minutos. Embora por vezes tenha faltado qualidade no passe final, sua energia pelo lado esquerdo deu amplitude à equipe. Foi substituído aos 73 minutos pelo mais experiente Alphonso Davies, enquanto o Bayern buscava administrar o ritmo da partida.
Meio-campo
Konrad Laimer: 7/10
O motor do meio-campo. A intensidade de Laimer foi crucial para atrapalhar as tentativas do Freiburg de construir jogadas por meio de Patrick Osterhage. Sua cobertura de espaços e a recuperação das segundas bolas ajudaram o Bayern a manter 56% de posse de bola e a limitar os donos da casa a nenhuma grande chance criada.
Tom Bischof: 5/10
Noite difícil para o jovem jogador em um ambiente hostil. Embora tenha sido seguro na maior parte da partida, o gol contra aos 82 minutos foi um lapso de concentração que trouxe pressão desnecessária. Precisará mostrar mais resistência mental em jogos fora de casa de tamanha importância.
Lennart Karl: 6/10
Atuando entre as linhas, Karl procurou conectar as jogadas e finalizou aos 25 minutos, mas mandou a bola para fora. Teve dificuldade para encontrar o passe decisivo diante dos dois volantes do Freiburg, que atuaram próximos um do outro, mas trabalhou bastante sem a bola até ser substituído aos 86 minutos.
Ataque
Serge Gnabry: 7/10
Deu ao Bayern a precisão nas finalizações de que precisava no primeiro tempo. Seu gol aos 42 minutos veio na hora certa e interrompeu o bom momento do Freiburg pouco antes do intervalo. Foi uma ameaça constante pelo lado esquerdo antes de dar lugar a Saibari em uma mudança tática.
Michael Olise: 8/10
Pareceu o jogador mais criativo em campo durante toda a partida. Mesmo quando as jogadas não davam certo, sua persistência foi recompensada com um gol de bela execução aos 95 minutos, que definiu o jogo. Terminou a partida com alta participação no xG e foi o principal responsável pela criação das quatro grandes chances do Bayern.
Harry Kane: 6/10
Noite frustrante para o capitão da Inglaterra nas finalizações. Teve duas oportunidades importantes, incluindo uma cabeçada aos 57 minutos e um chute rápido aos 81, ambos defendidos por Backhaus. Sua capacidade de segurar a bola no ataque foi essencial, mas faltou a eficiência que costuma mostrar diante do gol.
Reservas e comissão técnica
Sacha Boey: 6/10
Entrou no lugar de Stanisic aos 61 minutos e deu novo fôlego ao lado direito. Sua principal tarefa foi defender quando o Freiburg aumentou a pressão nos minutos finais.
Ismael Saibari: 7/10
Entrou bem e participou bastante da meia hora final. Fez quatro finalizações ao todo, exigiu defesas do goleiro várias vezes e acrescentou uma ameaça de gol que dificultou a vida da defesa do Freiburg, já desgastada.
Alphonso Davies: 6/10
Entrou aos 73 minutos para oferecer velocidade e capacidade de recomposição pelo lado esquerdo, quando o jogo ficou mais aberto.
Hiroki Ito: sem nota
Entrou aos 86 minutos em uma substituição tática para reforçar a defesa.
Aaron Danks: 7/10
O auxiliar técnico merece crédito por um plano de jogo estruturado que garantiu o domínio do Bayern nas estatísticas (2,94 xG contra 0,99). Suas substituições foram proativas, não reativas, embora a oscilação defensiva após o gol contra seja motivo de preocupação.