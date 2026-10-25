O time de Hansi Flick teve 62% de posse de bola e finalizou 17 vezes, mas o Madrid marcou na contramão do jogo quatro minutos antes do intervalo, quando um corte de Gerard Martin desviou em Mbappe e entrou no gol. Raphinha empatou aos 61 minutos após um passe inteligente de Pedri. O Barcelona, então, pressionou os visitantes em busca da vitória, mas Gabriel Jesus, que havia entrado em campo, perdeu a bola aos 87 minutos, e Eduardo Camavinga deu o passe para Mbappe marcar o gol decisivo.
A GOAL dá notas aos jogadores do Barcelona no clássico...
Goleiro e defesa
Joan Garcia (7/10): Não pôde fazer nada em nenhum dos gols. No segundo, a bola foi empurrada para uma rede praticamente vazia. Fez três defesas, a melhor delas em uma finalização rasteira e forte de Arda Guler, e saiu da área para afastar a bola antes da chegada de Mbappe no segundo tempo.
Xavi Espart (6/10): Deixou o jogo após meia hora, depois de ter sofrido uma pancada forte de Aurelien Tchouameni. Teve pouco tempo para deixar sua marca antes de ser substituído por Alejandro Balde.
Pau Cubarsi (6/10): Mostrou a tranquilidade de sempre com a bola e fez uma intervenção no momento certo contra Mbappe após o intervalo, mas foi driblado por Camavinga na jogada do gol da vitória, marcado no fim.
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Gerard Martin (6/10): Teve um lance para esquecer no primeiro gol: seu corte estranho acertou Mbappe e a bola passou por Garcia. Quase se redimiu no segundo tempo, mas Andriy Lunin fez uma grande defesa em sua cabeçada à queima-roupa.
Joao Cancelo (7/10): Um dos melhores da linha defensiva. Avançou com frequência e cobrou bolas paradas, embora Yan Diomande tenha conseguido passar por ele na força em algumas ocasiões.
Meio-campo
Rodri (7/10): Organizado na dupla de volantes, afastou bem a bola em lances de bola parada e exigiu uma defesa de Lunin com um chute rasteiro pouco antes do intervalo.
Pedri (7/10): Foi o responsável pela construção do gol de empate: fingiu que chutaria antes de encontrar Raphinha com um passe disfarçado. Assim, compensou um primeiro tempo abaixo do esperado, no qual perdeu a bola várias vezes e ofereceu ao Madrid oportunidades de contra-ataque.
Fermin Lopez (6/10): Participativo como camisa 10, teve uma finalização desviada que saiu pela linha de fundo e sofreu faltas repetidas de Marc Cucurella, mas teve dificuldade para encontrar o último passe antes de dar lugar a Frenkie de Jong aos 74 minutos.
Ataque
Lamine Yamal (7/10): Deu trabalho a Cucurella durante toda a partida e quase marcou com um chute colocado de longe no fim, mas lamentará a chance clara que perdeu pouco antes do intervalo, quando finalizou mal para fora, tendo apenas Lunin pela frente.
Anthony Gordon (8/10): Uma estreia movimentada no clássico. O ponta inglês foi uma ameaça constante pela esquerda e obrigou Lunin a fazer várias defesas, incluindo uma excelente intervenção junto à trave mais próxima. Seu passe ainda desviou e chegou a Yamal naquela grande chance antes do intervalo. Recebeu cartão amarelo por uma entrada em Guler momentos antes de ser substituído aos 85 minutos.
Raphinha (8/10): Foi o destaque do Barcelona na partida. O capitão deu o exemplo com sua incansável dedicação e foi preciso ao marcar de pé esquerdo seu 13º gol na temporada de La Liga. Continuou sendo a principal ameaça dos mandantes até dar lugar a Jesus aos 86 minutos.
Reservas e técnico
Alejandro Balde (6/10): Entrou cedo no lugar de Espart, deu velocidade pela esquerda e voltou bem para impedir Mbappe no início do segundo tempo, embora tenha recebido cartão amarelo no fim por derrubar o francês.
Frenkie de Jong (6/10): Entrou aos 74 minutos e ajudou o Barcelona a manter o Madrid pressionado em seu campo de defesa. Teve um chute que ia na direção do gol bloqueado de forma heroica.
Karim Adeyemi (5/10): Substituiu Gordon aos 85 minutos, mas não conseguiu causar impacto. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos por chutar a bola em Mbappe, que estava caído.
Gabriel Jesus (5/10): Mal teve tempo de ser testado após substituir Raphinha aos 86 minutos, mas perdeu a bola na jogada que levou ao gol da vitória de Mbappe.
Hansi Flick (6/10): O plano era claro: dominar a posse de bola e pressionar no campo de ataque. Seu time levou vantagem nas estatísticas, mas não teve a eficiência dos rivais e ficou exposto no contra-ataque que resultou no gol da vitória.