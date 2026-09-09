O Barcelona deu uma aula de jogo posicional e verticalidade para desmontar o Feyenoord por 5 a 1 na estreia pela Champions League. O esquema tático de Hansi Flick explorou a linha alta dos visitantes com precisão cirúrgica, utilizando os meio-espaços para criar impressionantes 22 finalizações. O Barça dominou o ritmo desde o início, com 72% de posse de bola e quase 800 passes completados, sufocando efetivamente o time holandês em seu próprio terço defensivo.

Embora o placar sugira um passeio completo, o Feyenoord conseguiu furar a linha defensiva do Barça no fim com Steijn, mas isso foi mero consolo em uma partida definida pelo brilho catalão. A sintonia entre Pedri e Raphinha no terço final, combinada com os feitos recordistas de Lamine Yamal, sinalizou uma intenção perigosa para as ambições continentais do Barcelona nesta temporada. Flick ficará particularmente satisfeito com a forma como sua equipe manteve a intensidade mesmo após várias mudanças no segundo tempo.

Goleiro e defesa

J. Garcia - 6/10

Uma noite relativamente tranquila para o goleiro, que foi em grande parte um espectador por 80 minutos. Mostrou boa distribuição com os pés para ajudar a superar a pressão, mas não conseguiu manter o jogo sem sofrer gols quando Steijn marcou no fim. Terminou com uma defesa oficial e lidou bem com as bolas aéreas.

J. Cancelo - 8/10

Atuando mais como um armador por dentro do que como um lateral tradicional, Cancelo foi fundamental no gol que abriu o placar. Deu a assistência para o gol de Adeyemi aos 22 minutos e foi uma ameaça constante nas ultrapassagens. Sua capacidade de entrar pelo meio permitiu ao Barça manter superioridade numérica nas zonas centrais.

A. Christensen - 7/10

O veterano defensor passou tranquilidade lá atrás, controlando os raros contra-ataques do Feyenoord com posicionamento inteligente. Registrou três interceptações e manteve um alto índice de acerto nos passes, garantindo que a saída de bola seguisse fluida durante todo o tempo em que esteve em campo.

J. Kounde - 7/10

Fisicamente dominante em seus duelos, Kounde neutralizou qualquer perigo em potencial antes que ele aumentasse. Sua velocidade de recuperação foi vital nos poucos momentos em que o Barça foi pego em transição. Formou uma parceria sólida com Cubarsi, limitando os visitantes a apenas duas finalizações no alvo.

P. Cubarsi - 7/10

O jovem segue impressionando com sua gama de passes, muitas vezes superando o meio-campo do Feyenoord com bolas diagonais precisas. Defensivamente, foi seguro, vencendo a maioria dos duelos por baixo e mostrando maturidade além da idade no ambiente da Champions League.

Meio-campo

Rodri - 8/10

O metrônomo da equipe. Rodri controlou o meio-campo com a autoridade de sempre, atuando como a âncora estrutural que permitiu a Pedri e Olmo circularem. Seus números foram impecáveis, facilitando os 792 passes totais registrados pelo Barcelona antes de ser preservado aos 83 minutos.

Pedri - 9/10

Uma atuação sublime do maestro do meio-campo. Pedri ditou o ritmo e deu a assistência crucial para o gol de Raphinha aos 57 minutos. Sua visão em espaços curtos foi a chave para destravar o bloco baixo do Feyenoord, fazendo tudo parecer fácil antes de sua saída precoce.

D. Olmo - 7/10

Ativo entrelinhas, a movimentação de Olmo causou dores de cabeça constantes aos volantes do Feyenoord. Embora não tenha deixado seu nome no placar, sua participação nas corridas de terceiro homem foi essencial para a fluidez do ataque. Ele ofereceu a disciplina tática que Flick exigia no terço final.

Ataque

Raphinha - 9/10

A atuação do capitão foi marcada por entrega e efetividade. Ele marcou com categoria aos 57 minutos para praticamente matar o jogo e foi um incômodo constante pelo lado esquerdo. Seus gatilhos de pressão foram o catalisador para várias recuperações de bola no campo do Feyenoord.

K. Adeyemi - 8/10

Sua velocidade explosiva foi a principal arma do Barça no primeiro tempo. Fez bem o seu gol aos 22 minutos após assistência de Cancelo e alongou verticalmente a defesa holandesa, criando o espaço que Lamine Yamal acabaria explorando. Uma atuação de 63 minutos altamente eficiente.

L. Yamal - 10/10

Uma noite histórica para o adolescente. Yamal quebrou os recordes de Kylian Mbappe com uma atuação de pura qualidade, marcando aos 77 minutos e dando a assistência para o gol tardio de Gabriel Jesus. Com 3 finalizações no alvo e uma exibição perfeita de drible técnico, ele foi o nome indiscutível da partida.

Reservas e técnico

M. Bernal - 6/10

Entrou no lugar de Adeyemi aos 63 minutos e ajudou a estabilizar o meio-campo quando o Barça reduziu o ritmo e adotou uma postura mais defensiva para administrar o jogo até o fim.

A. Gordon - 6/10

Foi acionado para dar energia nova pelos lados. Manteve a pressão alta e recompôs bem, embora tenha tido poucas oportunidades de ameaçar o gol por conta própria.

F. Lopez - 6/10

Substituiu Raphinha nos 20 minutos finais. Manteve a bola em circulação e se integrou bem ao ritmo já estabelecido da partida.

G. Jesus - 7/10

Uma participação perfeita. Apesar de ter ficado apenas alguns minutos em campo, marcou aos 85 minutos após passe de Yamal, mostrando grande instinto dentro da área.

Gavi - 6/10

Recebeu uma calorosa ovação em seu retorno. Sua breve participação foi mais voltada para recuperar ritmo de jogo, embora sua tenacidade característica tenha ficado visível de imediato.

H. Flick - 9/10

Flick acertou em cheio na tática. A decisão de usar laterais invertidos simplesmente atropelou o meio-campo do Feyenoord. Suas substituições foram feitas no momento certo, preservando peças importantes sem que a produção ofensiva da equipe caísse, como mostrou o quinto gol no fim.