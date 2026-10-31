Notas dos jogadores do Barcelona contra o Deportivo Alavés: Lamine Yamal e Raphinha brilham em atuação dominante com seis gols

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O Barcelona se recuperou da derrota no clássico em grande estilo. Com dois gols de Lamine Yamal e dois de Raphinha, goleou o Deportivo Alavés por 6 a 1 no Spotify Camp Nou e voltou à liderança de La Liga sob o comando de Hansi Flick.

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Os donos da casa venciam por 4 a 0 no intervalo, com Fermin Lopez marcando uma vez e dando as assistências para os dois gols de Raphinha. Depois, uma cavadinha de Yamal, validada pelo VAR, e uma bela finalização do reserva Anthony Gordon ampliaram ainda mais a vantagem. O Barcelona teve 77% de posse de bola e produziu 3,19 gols esperados (xG). Apenas um gol de Mariano Diaz no fim impediu que a equipe saísse sem sofrer gols. Com 30 pontos, o time ficou dois à frente do Atletico Madrid.

Confira as notas dos jogadores do Barcelona:

Goleiro e defesa

Joan Garcia - 7/10: Fez duas defesas no primeiro tempo: impediu o gol de Angel Perez no canto mais próximo e segurou a finalização de longe de Carlos Protesoni. Também afastou com firmeza uma bola em jogada de bola parada. Foi pego no contrapé pelo chute de Mariano no fim.

Brian Farinas - 7/10: Escalado como titular na lateral direita no lugar do lesionado Xavi Espart, foi seguro com a bola e participou da boa troca de passes no primeiro gol de Yamal.

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Pau Cubarsi - 8/10: Peça-chave na saída de bola do Barcelona, teve 80 toques apenas no primeiro tempo e afastou de cabeça um cruzamento perigoso de Lucas Boye após De Jong perder a bola.

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Joao Cancelo - 7/10: Veio por dentro para servir Yamal no quarto gol e ofereceu constantemente uma opção de passe pela esquerda. Recebeu cartão amarelo por uma falta desajeitada em Perez aos 57 minutos, antes de ser substituído por Alejandro Balde logo após a marca de uma hora de jogo.

Frenkie de Jong - 7/10: Improvisado como zagueiro, atuou sem grandes dificuldades na função, embora tenha perdido a bola por descuido aos 70 minutos. Foi substituído por Gerard Martin a oito minutos do fim.

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Meio-campo

Rodri - 8/10: Ditou o ritmo como volante e deu um passe em profundidade na medida para o gol de Gordon, mas um passe displicente para trás permitiu a Mariano marcar o gol de honra do Alavés.

Pedri - 7/10: Seu passe em profundidade para Fermin iniciou a jogada do primeiro gol, e ele também participou da construção do quarto. Recebeu cartão amarelo por puxar Denis Suarez aos 40 minutos e foi substituído por Marc Bernal no intervalo.

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Fermin Lopez - 9/10: Um gol e duas assistências antes do intervalo. Serviu Raphinha no primeiro e no terceiro gols e, entre eles, marcou de um ângulo improvável, junto à linha de fundo pela direita.

Ataque

Lamine Yamal - 9/10: Deu a assistência para o gol de Fermin e depois acertou uma finalização forte de esquerda da entrada da área para fazer 4 a 0. Marcou o segundo ao encobrir Antonio Sivera, após o VAR reverter uma marcação de impedimento. Também teve uma finalização de primeira, de perto, defendida. Foi substituído por Gordon aos 74 minutos.

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Karim Adeyemi - 7/10: Começou pela esquerda no lugar de Gordon e incomodou Nahuel Tenaglia com sua velocidade, criando uma chance para Yamal. Mas mandou por cima uma finalização de perto após passe de Fermin no início do segundo tempo.

Raphinha - 8/10: O capitão completou para o gol o passe de Fermin na abertura do placar e finalizou com precisão para marcar o terceiro, chegando a 15 gols na liga. Perdeu uma chance de perto quando o hat-trick parecia ao alcance e foi substituído por Gabriel Jesus aos 62 minutos.

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Reservas e técnico

Marc Bernal - 7/10: Substituiu Pedri no intervalo e manteve o meio-campo funcionando sem complicações.

Alejandro Balde - 7/10: Entrou no lugar de Cancelo aos 62 minutos e combinou bem com Adeyemi e Fermin pela esquerda.

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Gabriel Jesus - 7/10: Precisou de apenas dois minutos em campo para deixar Yamal na cara do gol com um passe em profundidade para o quinto, embora não tenha conseguido alcançar um passe por cobertura de Fermin no fim.

Anthony Gordon - 8/10: Substituiu Yamal aos 74 minutos e coroou sua participação com uma finalização por cobertura sobre Sivera após passe em profundidade de Rodri.

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Gerard Martin - 6/10: Entrou no lugar de De Jong aos 82 minutos e ficou para trás na jogada de Mariano que resultou no gol do Alavés.

Hansi Flick - 8/10: Suas três mudanças em relação ao clássico, incluindo De Jong na zaga e Farinas e Adeyemi entre os titulares, deram resultado, e sua equipe reagiu àquele revés de forma contundente.