Notas dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: dois gols de Fermin Lopez garantem vitória crucial para a equipe de Flick

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O Barcelona manteve a liderança da LaLiga com uma vitória de superação por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano. Apesar de sair atrás no placar logo no início, o time visitante virou o jogo com dois gols de Fermin Lopez.

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O Barcelona demonstrou grande maturidade tática para superar a atmosfera hostil no Riyadh Air Metropolitano e conquistar uma vitória por 2 a 1 que consolida sua posição na liderança de LaLiga. A equipe de Hansi Flick mostrou personalidade após sofrer um gol aos 10 minutos, marcado por Giuliano Simeone, que aproveitou um passe preciso de Julian Alvarez. Apesar do revés inicial, o Barcelona manteve sua organização, teve 63% de posse de bola e, aos poucos, reduziu os espaços do bloco defensivo do Atlético de Madrid.

A virada de rumo veio pouco antes do intervalo, quando Lopez empatou e mudou o momento da partida. No segundo tempo, o Barcelona intensificou a pressão e marcou o gol da vitória aos 66 minutos, novamente com Lopez, após assistência de Lamine Yamal. O Atlético de Madrid pressionou nos minutos finais, e Marcos Llorente e Marc Pubill receberam cartões amarelos, mas a defesa do Barcelona, reforçada por substituições certeiras na segunda etapa, resistiu e garantiu os três pontos.

Goleiro & defesa

Joan Garcia - 6/10

O goleiro pouco pôde fazer para evitar o gol de Simeone no início, mas manteve a calma dali em diante. Fez três defesas na partida e deu segurança ao Barcelona diante dos contra-ataques esporádicos do Atlético de Madrid.

Gerard Martin - 6/10

Teve uma atuação eficiente na zaga. Manteve a disciplina tática, sem avançar demais pelos lados, contribuiu para os 12 cortes da equipe e ajudou a sustentar uma linha defensiva alta diante da velocidade de Alvarez.

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Pau Cubarsi - 7/10

O jovem zagueiro segue impressionando com seus passes que fazem a equipe avançar. Foi fundamental na construção das jogadas do Barcelona, que completou 310 passes, e seu posicionamento ajudou a neutralizar a ameaça de Alexander Sorloth nos minutos finais.

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Joao Cancelo - 5/10

Uma noite difícil para o jogador da seleção portuguesa, que teve problemas em suas tarefas defensivas antes de ser substituído por Andreas Christensen aos 60 minutos. Também não ofereceu a criatividade habitual pelo lado do campo.

Brian Farinas - 5/10

Foi substituído por Frenkie de Jong no intervalo, quando Flick buscou mais controle. Farinas teve dificuldades para lidar com a força física do Atlético de Madrid nos primeiros 45 minutos, o que levou à mudança tática.

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Meio-campo

Pedri - 7/10

Peça central do meio-campo, Pedri se destacou em espaços reduzidos. Sua capacidade de manter a circulação da bola ajudou o Barcelona a registrar 63% de posse, e ele foi fundamental na transição que levou ao gol de empate.

Fermin Lopez - 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Lopez mostrou oportunismo para marcar aos 45 minutos e voltou a balançar as redes aos 66, garantindo a vitória. Sua energia e suas investidas em direção ao gol eram exatamente o que o Barcelona precisava para superar a organização montada por Simeone.

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Marc Bernal - 7/10

Teve uma atuação disciplinada como primeiro volante antes de ser substituído por Eric Garcia. Ajudou a equipe nas disputas pelo alto (o Barcelona venceu cinco duelos aéreos) e deu a proteção necessária à linha de quatro defensores.

Ataque

Anthony Gordon - 6/10

Trabalhou bastante pelo lado esquerdo, mas faltou eficiência na conclusão das jogadas. Participou de várias das 19 finalizações do Barcelona, porém não conseguiu marcar antes de ser substituído por Karim Adeyemi nos minutos finais.

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Raphinha - 7/10

Como capitão, liderou a pressão de forma eficaz. Embora não tenha marcado, sua movimentação abriu os espaços de que Lopez precisava para se destacar no terço final do campo.

Lamine Yamal - 8/10

Mais uma atuação brilhante do adolescente. Sua visão de jogo ficou evidente na assistência decisiva para o gol da vitória de Lopez, aos 66 minutos, enquanto seus dribles incomodaram constantemente a defesa do Atlético de Madrid.

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Substitutos & técnico

Frenkie de Jong - 7/10

Entrou no intervalo no lugar de Farinas e trouxe calma imediata ao meio-campo, ajudando o Barcelona a ditar o ritmo do segundo tempo.

Andreas Christensen - 6/10

Substituiu Cancelo aos 60 minutos e deu mais solidez à defesa para preservar o resultado.

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Gavi - 6/10

Entrou aos 74 minutos no lugar de Lopez, autor dos gols. Trouxe sua habitual combatividade e intensidade para atrapalhar as tentativas de empate do Atlético de Madrid nos minutos finais.

Eric Garcia - 6/10

Entrou aos 74 minutos no lugar de Bernal e ajudou a reforçar o meio-campo na reta final.

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Karim Adeyemi - Sem nota

Entrou aos 86 minutos no lugar de Gordon para dar mais fôlego aos contra-ataques.

Hansi Flick - 8/10

Flick levou a melhor na disputa tática depois de um início instável. Sua decisão de colocar De Jong no intervalo mudou completamente a dinâmica do meio-campo, permitindo ao Barcelona dominar o segundo tempo e conquistar uma vitória merecida.